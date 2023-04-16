Labirent çarşılar ve biz

Para ile alınamayacak, yüksekokullarda okumakla öğrenilemeyecek sözler, haller ve hareketler vardır bu dünya ahvalinde.

Görgü kuralları vardır ama öğrensen, bilsen, uygulamadıktan sonra ne işe yarar?

Terbiyenin hocaları var, okulları var. İnsan olacak insancıklar terbiyeli olmadıktan, terbiyeyi kabul edip hayatta göstermedikten maada bilinse, neye ve kime faydası olur?

Düşünün... Kibrin, kendini beğenmişliğin karşısında kendini göstermedikten, bunlara karşı, yaşanarak ders verilmedikten sonra, tevazunun ve alçakgönüllülüğün iyiliğinin, güzelliğinin gösterileceği haller nasıl ve nerede olabilir?

Takıntılı adam. Ama kendi hüsn-ü kuruntularına takıntılı. “Yok efendim şunu giymezsem, bunu yemezsem, buraya gitmezsem, saçımı şöyle taramazsam, bıyığımı şöyle kesmezsem, şurada bulunmazsam...” gibi, dünya adına çok büyük zannedilen ufacık ahiret işlerine bile mukabil gelmeyen hallerin, vaziyetlerin takıntıları. Be mübarek... Omuzlarının üstündeki, eşi benzeri bulunmayan kafana, seni yaratanı, O’nun emirlerini ve yasaklarını, O’na kulluğunu, O’nun neyi sevip sevmediğini, O’nun neyi vaad edip neleri yapabileceğini ve neleri yaptığını, velhasıl biraz da olsa ahirete müteallik işleri, ebedî âlemde sana lazım olacak hâl ve tavırları, muhabbetleri ve kızmaları o kafacığına taksana, kendine takıntı yapsana.

İyinin, güzelin, faydanın ve hakikatin peşinden koşmak için, insan bilgiyi, tevazuyu, görgüyü, terbiyeyi, alçakgönüllülüğü, hakikate takıntıları, muhabbeti, sevmeyi gerçek manaları ile bilmeli, öğrenmeli ve hayatın içerisinde kendisine ders verecek şekilde kabullenerek yaşayabilmelidir.

Bunların hiçbirisi varlıkla, zenginlikle, para ile pul ile, alınmaz da satılmaz da. Ahirete götürecek hakikat çarşılarına giremeyenler, dünyanın labirent misali çarşılarında boğulur gider. Rabbim ümmet-i Muhammed’i muhafaza eylesin.