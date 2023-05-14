Mevlid ve toplantı

Bursa’da BUTTİM’de her sene düzenlenen bir kitap fuarı, TÜYAP’ın organizasyonu ile yapılıyor. Bu sene de 29 Nisan-7 Mayıs arasında bu kitap fuarı gerçekleşti.

Geleneksel hâle gelen Bursa Bediüzzaman Mevlidi tek kelimeyle, muhteşemdi. Türkiye’nin birçok vilayetinden gelen misafirlerin, Bursa Ulu Cami cemaatine iştirakleriyle maşallah Bursa Ulu Cami dolmuştu.

Camide hem erkekler hem de kadınlar mahfili doldurulmuştu.

Cami görevlilerinin Yeni Asya Derneği görevlileri ile birlikte icra ettikleri mevlid ve dua herkesin takdirine mazhar oldu.

Cami girişlerinde, kermeste, kitap sergisinde, şeker dağıtımında, misafir ağırlamada görev alan arkadaşlarımızın, gençlerin, hanımefendilerin, beyefendilerin gösterdikleri gayret ve yaptıkları çalışmalar takdire şayandı ve herkes hizmetlerinden memnundu.

Mevlide iştirak eden misafirlerin ifadelerine göre; Bursa mevlidinde cemaat ihlasla, hürmetle, birlik ve beraberlik içerisinde kucaklaşmış ve gönülleri ferahlandıran, huzur veren bir faaliyete Bursa’nın aziz Nur talebeleri imzalarını atmışlardı. Cenab-ı Hak herkesten razı olsun.

İstanbul’da yapılan umumi meşveretin büyük bir özenle ve güzel bir organizasyonla gerçekleşmesi, iştirak eden Nur talebelerinin uhuvvet, tesanüd ve ihlaslı halleri ile sergiledikleri kavl-i leyyin dolu halleri, hareketleri ve konuşmaları ise, özlenen, arzu edilen ve gerçekleştirilen bir faaliyet oldu.

Cenab-ı Hak Risale-i Nur hizmeti için bir küçük konuşma veya hareket için de olsa katılanlardan ve hizmete sahip çıkanlardan razı olsun. Bizleri, Rabbimiz nice nice nurlu faaliyetlerde buluştursun.

