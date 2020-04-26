Neden hüzünlü olsun ki...

Neden hüzünlü bir bahar olsun ki; milyonlarca çiçekleri ile nebatatın sevinçle karşıladıkları ve yaptıkları zikirlerin teşkil ettiği; bir huzurlu ilkbaharın tefekkürlü, imanî, İslâmî, neşeli ve zevkli günlerine kavuştuk ELHAMDÜLİLLAH...

Her günü, her zamanı zikirlerle, tesbihlerle, duâlarla, kullukla, ibadetlerle dopdolu bir tatlı bahar misali, neşeli, zevkli, bereketli, feyizli, mübarek üç aylarımızı ihsan ve ikramlara, bereketlere muhatab olarak karşılıyoruz ELHAMDÜLİLLAH...

Ve bin aydan hayırlı Kadir Gecesi’ni içinde saklayan RAMAZAN-ŞERİFiMİZİ misli görülmemiş manevî kazançlarla yaşayacağız diye niyet edip duâlarla, oruçlarımızla, sevinçlerle ve huzur dolu kalblerle başladık, ELHAMDÜLİLLAH...

Neden hüzünlü bir Cuma olsun ki... Hastalıklar da, belâlar da, virüsler de O’ndan gelmiş hoş gelmiş sefa gelmiş... O müsaade etmiyorsa akan sular durur... Kimden gelmiş, neden müsaade etmiyor? Hadisenin bu yüzüne bakıp, anlayıp hüzünlenmek değil neşelenip; “Hüzmâ safâ, demâ keder...” deyip O’na şükür, zikir, fikir ve ubudiyetle kâinat dolususu ELHAMDÜLİLLAH; diyebilmeliyiz...

Elyak olanlar, lâyık olanlar yüzlerini Rablerine çevirerek O’ndan beklerler ve yine O’ndan isterler... Yâ Erhamerrahimin, yâ Rabbülâlemin, Yâ Gafur-u Affü Kerim, yâ mucibet-i dâvaat Senden istiyoruz ve Senden bekliyoruz bizleri musîbetsiz, belâsız hallerimizle af eyle, mağfiret eyle... Bizlere kendine lâyık olan kullarından olmayı nasip et... Bizlere elemsiz, kedersiz, sürurlu, sevinçli ve huzurlu, imanî ve İslâmî neşeli günleri; ELHAMDÜLİLLAHLAR ile karşılamak ve yaşamak ihsan ve ikrâm et inşaallah...

Böyle manalara ve anlayışlara bakarak diyebiliriz ki ALLAHIM! Bu RAMAZANIMIZI VE CUMALARIMIZI, bu MÜBAREK GÜNLERİMİZİ; sevinçli, bereketli, huzurlu, hüzünsüz kıl İnşaallah. Amin.

İnsana hususan mü’min ve muvahhid Müslümana düşen vazife Allah’tan korkmak, Allah’ın rahmetinden ümidimizi kesmemektir. Gayretullaha dokunacak hal, hareket ve sözlerden büyük bir dikkat ve gayretle, özenle kaçınmak lâzımdır.

Unutmamamız lâzım gelen en önemli husus yalnızca nimet verdiği, ihsan ve ikramlarda bulunduğu zaman Rezzak-ı Kerimi, Rahman-ı Rahimi hatırlamak, O’ndan istemek, O’na şükür ve hamd etmek marifetli ve arzu edilen bir fiil olmuyor! Belki belâ, musîbet, hastalık ve sıkıntılı zamanlarda O’nu hatırlamak, O’ndan bilmek, O’ndan medet ummak ve O’nun Rahmaniyetine ve Rahimiyetine sığınmak gerekiyor, icab ediyor...

Cümlemize hayırlı, feyizli, bereketli ve ibadet-i taatli mübarek RAMAZANLAR inşaallah...