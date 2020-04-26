"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 NİSAN 2020 PAZAR - YIL: 51

Neden hüzünlü olsun ki...

26 Nisan 2020, Pazar
Neden hüzünlü bir bahar olsun ki; milyonlarca çiçekleri ile nebatatın sevinçle karşıladıkları ve yaptıkları zikirlerin teşkil ettiği; bir huzurlu ilkbaharın tefekkürlü, imanî, İslâmî, neşeli ve zevkli günlerine kavuştuk ELHAMDÜLİLLAH...

Her günü, her zamanı zikirlerle, tesbihlerle, duâlarla, kullukla, ibadetlerle dopdolu bir tatlı bahar misali, neşeli, zevkli, bereketli, feyizli, mübarek üç aylarımızı ihsan ve ikramlara, bereketlere muhatab olarak karşılıyoruz ELHAMDÜLİLLAH...

Ve bin aydan hayırlı Kadir Gecesi’ni içinde saklayan RAMAZAN-ŞERİFiMİZİ misli görülmemiş manevî kazançlarla yaşayacağız diye niyet edip duâlarla, oruçlarımızla, sevinçlerle ve huzur dolu kalblerle başladık, ELHAMDÜLİLLAH...

Neden hüzünlü bir Cuma olsun ki... Hastalıklar da, belâlar da, virüsler de O’ndan gelmiş hoş gelmiş sefa gelmiş... O müsaade etmiyorsa akan sular durur... Kimden gelmiş, neden müsaade etmiyor? Hadisenin bu yüzüne bakıp, anlayıp hüzünlenmek değil neşelenip; “Hüzmâ safâ, demâ keder...” deyip O’na şükür, zikir, fikir ve ubudiyetle kâinat dolususu ELHAMDÜLİLLAH; diyebilmeliyiz...

Elyak olanlar, lâyık olanlar yüzlerini Rablerine çevirerek O’ndan beklerler ve yine O’ndan isterler... Yâ Erhamerrahimin, yâ Rabbülâlemin, Yâ Gafur-u Affü Kerim, yâ mucibet-i dâvaat Senden istiyoruz ve Senden bekliyoruz bizleri musîbetsiz, belâsız hallerimizle af eyle, mağfiret eyle... Bizlere kendine lâyık olan kullarından olmayı nasip et... Bizlere elemsiz, kedersiz, sürurlu, sevinçli ve huzurlu, imanî ve İslâmî neşeli günleri; ELHAMDÜLİLLAHLAR ile karşılamak ve yaşamak ihsan ve ikrâm et inşaallah... 

Böyle manalara ve anlayışlara bakarak diyebiliriz ki ALLAHIM! Bu RAMAZANIMIZI VE CUMALARIMIZI, bu MÜBAREK GÜNLERİMİZİ; sevinçli, bereketli, huzurlu, hüzünsüz   kıl İnşaallah. Amin.

İnsana hususan mü’min ve muvahhid Müslümana düşen vazife Allah’tan korkmak, Allah’ın rahmetinden ümidimizi kesmemektir. Gayretullaha dokunacak hal, hareket ve sözlerden büyük bir dikkat ve gayretle, özenle kaçınmak lâzımdır.

Unutmamamız lâzım gelen en önemli husus yalnızca nimet verdiği, ihsan ve ikramlarda bulunduğu zaman Rezzak-ı Kerimi, Rahman-ı Rahimi hatırlamak, O’ndan istemek, O’na şükür ve  hamd etmek marifetli ve arzu edilen bir fiil olmuyor! Belki belâ, musîbet, hastalık ve sıkıntılı zamanlarda O’nu hatırlamak, O’ndan bilmek, O’ndan medet ummak ve O’nun Rahmaniyetine ve Rahimiyetine sığınmak gerekiyor, icab ediyor...

 Cümlemize hayırlı, feyizli, bereketli ve ibadet-i taatli mübarek RAMAZANLAR inşaallah...

Okunma Sayısı: 448
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Devasa sistemler virüse yenildi

    Zamlar sofralara yansıdı

    Ramazan’da kenetlenmeliyiz

    İdlib'de tansiyon yine yükseliyor

    İsrail Sağlık Bakanı istifa etti

    İlk defa Ramazan’a ‘süssüz’ girdi

    Şampiyon dövüşçü Müslüman oldu

    Koronavirüs salgınında ölü sayısı 200 bini geçti

    Almanya’da virüse karşı alınan önlemler protesto edildi

    Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı ile görüştü

    Karamsarlık bağışıklık sistemimize zarar verir

    ‘Ramazan Amca’ iyilik dağıtıyor

    Türkiye'de koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 25 bini geçti

    Almanya salgında ikinci dalgaya karşı hazırlık yapıyor

    Fener Rum Patriğinden ramazan mesajı

    Bilim insanları, hava kirlilliğine yol açan parçacıklarda koronavirüs tespit etti

    ABD'deki 346 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi

    ABD'de koronavirüs salgınında ölü sayısı 52 bine yaklaştı

    Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması

    Birkaç hafta sonra yasaklar gevşeyebilir

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Devletin üç direği
    Ahmet BATTAL

    Bayrağı M. Kemal’e bağlamak
    Genel

    Devasa sistemler virüse yenildi
    Risale-i Nur'dan

    Evrad ve ilmî derslerimizle meşgul olmalı
    Mehmet KARA

    Korona’dan alınacak dersler!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Hizmetkâr devletten, efendi devlete
    Abdil YILDIRIM

    Korona, Kur’ân Ayı’na gölge düşüremez
    Genel

    Zamlar sofralara yansıdı
    Genel

    İdlib'de tansiyon yine yükseliyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.