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18 HAZİRAN 2023 PAZAR - YIL: 54

Net ve kasıtsız

Rifat OKYAY
18 Haziran 2023, Pazar 00:07
Bir konuda bir şeyler öğrenmek, bilmek ve bilgi küpü olup bir malumat deposu gibi beklemek yetmiyor. Veya şöyle ifade edelim: Yeterli olmuyor ve faydalı olmadığı gibi bazen de zararlı olabiliyor.

Bir insan herhangi bir konuda bilgi ve beceri sahibi olabilir. Önemli olan bu bilgisinin ve becerisinin yerinde, zamanında ve hakiki muhatabına yöneltilmesi, sarf edilmesi ve konuşulmasıdır.

Adam diyor ki bir toplantıda: “Benim sözümü kesiyorsun, beni konuşturmuyorsun.” vs. Güzel adam, sen kendin toplantı boyunca söz istemeden veya aklına bir şey gelince, kimseye danışmadan bodoslama konuşuyorsun, bir kelime, bir cümle de olsa diğer kişilerin konuşmasını kesiyorsun, bölüyorsun, inkâr ediyorsun, izah ediyorsun, (kendince) bunları görmüyorsun. Hem de âdet haline getirdiğin halde. Tutuyorsun diyorsun ki: “Ey toplantıyı idare etmekle görevli. Benim sözümü ikazlarınla derli toplu hâle sokma. Ona buna sataşmama göz yum. Ama sakın ha vazifen olan ikaz, derleme, toplama, söz hakkı vermeyi ben konuşurken yapma. Yoksa dünyanın en tecrübesiz adamı, en küçük muhatabı olursun. Biz istediğimizi söyleriz, kendi kendimizi ve toplantıyı idare ederiz. Zararı yok konuyu iyice dinlemesek. Soruyu tam bilmesek de biz konuşuruz.” 

Acaba hiçbir toplantı var mı ki, “Ben konuşmak istiyorum.” denildiğinde söz verilmesin ve bir kişinin konuşma anında müdahale müsaade edilsin. Yok böyle bir şey. Sen tam hür konuşma hakkına sahipsin, istediğin kadar, istediğin zaman, istediğin her şeyi söyleyeceksin. Demezler mi adama: “Sen neyin başısın, bahçe kenarında çit misin, ayak altında ot musun?”

Herkes kendi hürriyetini, başkalarının hürriyetinin başladığı yerle sınırlı bilmelidir. Vazife, idare ve yönetme ayrı şeylerdir. Sadece kendi nefsimizi öne çıkararak hitaplar ve konuşmalar, yorumlar ayrı şeydir.

Her zaman net ve kasıtsız olmak insanların insan olduğunun en güzel hallerinden birisi olabilir.

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