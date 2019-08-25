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25 AĞUSTOS 2019 PAZAR - YIL: 50

Nur hizmetinin hadimleri - 12

25 Ağustos 2019, Pazar
Nurun hadimleri korktuklarından ve çekindiklerinden değil, nuranî hizmetlerin inkıtaya uğramaması, kesintilerin ve kopuklukların ortaya çıkmaması için ihtiyatlıdırlar.

Bu ihtiyat ve tedbirli olmak ehl-i dalâletin, ehl-i küfrün, ehl-i sefahat ve ilhadın; topyekûn ehl-i zındıkanın münafıkane ve insafsız, merhametsiz, dessasane hücum ve küfürlerine karşıdır. Dini, dindarların eliyle ve her türlü hileyle tahrip ve inkâr ettirmek, hassas konuları sulandırmak isteyen ehl-i ilhadın her türlü desiselerine karşı hilesizlik adına Nur’un hakikatlarına daha fazla yapışarak, Kur’ânî ve imanî, İslâmî emir ve yasakları daha anlaşılır ve net olarak; yanlış anlayışları tashih ve tecdid ile gösterme gayreti ve azmi tedbiri, ihtiyatı daima Nur’un hadimlerinin bir şiarı, özelliği olmuştur. İmam-ı Ali’nin (ra) haber verip, tavsiye ettiği “sırren tenevveret, sırren beyaneten” hakikatına bu açıdan, bu zaviyeden bakmak gerekmektedir.

Nurun hadimlerinin imanî, Kur’ânî hizmetleri içerisinde gerektiği zaman ve yerli yerinde gösterdikleri ihtiyat ve tedbir İslâmî hizmetler adına aşırıya gitmeyen bir itidaldir, mutedilliktir. Bu tarz ihtiyat ise Efendimiz (asm) zamanından beri gerektiği zamanlarda gösterilmiş ve uygulanmıştır. Yoksa mü’minlerin kuvvetli şehamet-i imaniyeleri cebanete/korkaklığa müsaade etmez. Muvahhid ve tahkiki iman sahibi Müslümanlar Kur’ân’ın emirlerini yerine getirme noktasından her zaman cesurdurlar, mallarını ve canlarını Allah yolunda feda etmişler ve Allah’ın izniyle hiçbir şeyden çekinmezler.

Nurun hadimlerinin İslâmî hayata bağlılıkları onların muhabbetlerindendir. Sevmek ve sevilmek onlar için bir İslâmî şiardır. Allah’tan korkmaları, Allah’a olan muhabbetlerinin zirvedeki halinin meyvesidir. Sünnet-i Resulullah’a (asm) ittibaları, bağlılıkları Efendimize (asm) olan muhabbetlerinin nuranî bir neticesidir. Kur’ân’ın emir ve yasaklarına severek, muhabbetle tabi olurlar, yerine getirmeye çalışırlar. Risale-i Nurlar’ı okumaları ve Bediüzzaman’a sevgi ve sadâkatları bilvesile bu helâket ve felâket asrı olan ahirzamanda; iman, Kur’ân, İslâm dâvâsının ihyası, tecdidi ve ilânatı, neşri noktalarındandır.

Ve Nur’un hadimleri birbirlerini severek; “bir göz hatırı için çok gözler sevilir” hakikatını da hayatlarında yaşayarak  ailelerini, akrabalarını, dostlarını, topyekûn Müslümanları Allah için severler, muhabbet ederler.

Her zaman Risale-i Nur hakikatlarıyla bilirler ki, muhabbete sevmeye en lâyık şey muhabbettir, sevmektir. Adavete/düşmanlığa en lâyık şey adavettir, düşmanlıktır. Ve nuranî, Kur’ânî hizmetler ise ancak ve ancak muhabbetle, sevgiyle yapılabilirse kabul görür, kalıcı ve te’sirli olur.

Muhabbetten/sevmekten,sevilmekten hiçbir zaman hiçbir kimse zarar görmemiştir, bir şey kaybetmemiştir. Düşmanlık/adavet ise zaten topyekûn zarardır, ziyandır ve menfiliğin gereğidir. Allah’a olan muhabbetimiz bütün muhabbetleri kucaklamayı iktiza eder. Nur’un hadimlerinin uyacağı, yapacağı, yerine getireceği muhabbet bu muhabbettir.

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