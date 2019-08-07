"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 AĞUSTOS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Nur hizmetinin hadimleri (4)

07 Ağustos 2019, Çarşamba
Şu hizmet-i Kur’âniye ve imaniyeye dahil olanlar evvelki hayatlarından kat kat daha fazla izzetli ve şehamet-i imaniye sahibidirler.

Çünkü Rabbimizin emirlerinin yerine getirilmesi noktasından ve Efendimizin (asm) sünnetinin ihya ve ikamesi noktalarından; Risale-i Nur Talebeleri Cemâl ve Celâl isimleriyle, izn-i İlâhî ile Cenab-ı Hakk’ın inayet ve hıfzına mazhardırlar. İmanın bir hakikatının ilânı, neşri ve anlatımı noktasında izzet-i imaniyelerini daima muhafaza eden Nur’un hadimleri dikkatli bir cehd ve gayretin içerisinde olmaları lâzım geldiğini bilirler ve hayatlarında bu halleri göstermeye çalışırlar.

Nur’un hadimlerinin Kur’ân okumaya, hadis öğrenmeye, Risale okumaya, takvaya, bir bütün olarak hizmet-i imaniyeyi yerine getirebilmeye kanaatsizlikleri vardır. Bunun dışında dünya adına her şeyde kanaatkâr olmaya, kanaat etmeye özen gösterirler.

Risale-i Nurlar te’lif edilip, yazılıp okunmaya başlandığından zamanımıza kadar Nur Talebeleri sıkıntılara, çilelere, musîbet ve belâlara muhatabiyet noktalarından cefakârdırlar. Hallerinden şikâyet etmezler. Rablerinin bir ihsanı olarak karşılaştıkları her türlü cefa ve ezayı sabırla karşılamaya ve şikâyet etmeden ders ve ibret almaya çalışırlar.

Onlar en az sevdikleri ve yapmaya çalıştıkları dünya işleri kadar, ahiret işlerini de yapmayı samimî olarak severler. Samimiyetleri gösteriş olsun diye değildir. Kendi aralarında birbirlerine yardımcı olmaları ve kucaklaşarak her türlü imanî hizmetlere koşmaları; birbirlerini tenkit etmemeleri onların samimiyetlerinin bu Kur’ân ve iman hizmeti içerisinde birer göstergesi ve numunesidir.

Birbirlerini sevdikleri kadar, imanın verdiği şuur ile de birbirlerine daima şefkatlidirler. Ve birbirlerini günahlardan, küfrün her çeşit hücumlarından ve dikenlerinden korumak, kollamak ve ikaz etmek noktalarından şefkat ve merhamet kanatlarını açarak sahiplenirler, Cenab-ı Hakk’ın bu kötülüklerden koruması için de duâ ederler. Bu şefkat ve merhametle diğer Nur hadimlerine de bir şevk, ümit ve hizmet aşkı aşılamaya, vermeye çalışırlar. Onların bu asrın fehmine ve anlayışına göre te’lif edilen muhteşem ve muazzam Kur’ân tefsiri Risale-i Nurlar’dan aldıkları iman dersi sonucunda; hizmet-i İmaniye ve Kur’âniye için kendi aralarındaki gösterdikleri şefkat; annelerinin şefkatlerinden de daha ileridir.

Onlar hizmet etmeyi, Kur’ân ve tefsiri olan Risaleleri okumayı aşk derecesinde isterler. Hem kendilerinin hem de başkalarının iman hakikatlerini öğrenmelerini daima müştak ve hazır bir şekilde beklerler, Rablerinden umarlar. Bu müştaklıkları ihsan-ı İlâhiyenin kendi üzerlerinde tecelli etmesi, cilvelerinin görünmesi noktasında zirveye çıkar.

Her kudsî hizmetin bir bağlayıcı unsuru, bir muhafaza edicisi vardır. İman hizmetinin hadimlerinin bağlayıcı, destekleyicisi ise kendi aralarındaki civanmerdane, samimî ve ihlâsla gösterdikleri şefkat ve merhametleridir. 

Onlar bilirler ki şefkat ve merhametle birbirlerine muamele edenlere; daima şefkat ve merhametle muameleden bir Rahman-ı Rahim-i Kerim vardır.

Okunma Sayısı: 111
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Afetlerin 6 aylık bilânçosu: 73 milyar dolar

    Nefreti besleyen liderleri reddedin

    BM: İdlib ve çevresinde hava saldırıları ve çatışmalar yeniden alevlendi

    Büyük tepki çekmişti: Air Canada başörtüsü skandalı ile ilgili özür diledi

    Düşmanlığa değil, uyuma destek

    AKP artık problemleri çözemez

    “Elektrik faturaları vatandaşı fena çarpıyor”

    İşyeri açılışları % 6,2 azaldı

    'Hindistan'a müdahale edilmezse kötü sonuçlar ortaya çıkacak'

    Her 100 adayın 81'i 'üniversiteli' oldu

    Koza İpek Holding davasında yeni gelişme

    İşte dünyanın en ince altını... İnsan tırnağından 1 milyon kez daha küçük!

    Bursa'dan sevindiren haber geldi ama...

    Bakanlık altın arayanı savundu

    AB'den Türkiye'deki sığınmacılara maddi destek

    Memur ve kamu işçisi sözleşmeyi bekliyor

    5 Temmuz'dan bu yana 21 Türk hacı adayı vefat etti

    'Suriye'nin kuzeyine düzenlenecek bir operasyonu kabul edemeyiz'

    YKS tercih sonuçları açıklandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    OHAL’in bıraktığı hukuk enkazı
    Genel

    Nefreti besleyen liderleri reddedin
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Ailesiz toplum planları
    M. Latif SALİHOĞLU

    Savaş yok; savaş korkusu var
    Mustafa ORAL

    Hz. Hatice’nin çağımıza çağrısı
    Faruk ÇAKIR

    Uçuracak demişlerdi, ne oldu?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Afetlerin 6 aylık bilânçosu: 73 milyar dolar
    Risale-i Nur'dan

    Vesveselerden nasıl kurtulunur?
    Süleyman KÖSMENE

    Kimler kurban yükümlüsüdür?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.