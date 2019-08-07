Nur hizmetinin hadimleri (4)

Şu hizmet-i Kur’âniye ve imaniyeye dahil olanlar evvelki hayatlarından kat kat daha fazla izzetli ve şehamet-i imaniye sahibidirler.

Çünkü Rabbimizin emirlerinin yerine getirilmesi noktasından ve Efendimizin (asm) sünnetinin ihya ve ikamesi noktalarından; Risale-i Nur Talebeleri Cemâl ve Celâl isimleriyle, izn-i İlâhî ile Cenab-ı Hakk’ın inayet ve hıfzına mazhardırlar. İmanın bir hakikatının ilânı, neşri ve anlatımı noktasında izzet-i imaniyelerini daima muhafaza eden Nur’un hadimleri dikkatli bir cehd ve gayretin içerisinde olmaları lâzım geldiğini bilirler ve hayatlarında bu halleri göstermeye çalışırlar.

Nur’un hadimlerinin Kur’ân okumaya, hadis öğrenmeye, Risale okumaya, takvaya, bir bütün olarak hizmet-i imaniyeyi yerine getirebilmeye kanaatsizlikleri vardır. Bunun dışında dünya adına her şeyde kanaatkâr olmaya, kanaat etmeye özen gösterirler.

Risale-i Nurlar te’lif edilip, yazılıp okunmaya başlandığından zamanımıza kadar Nur Talebeleri sıkıntılara, çilelere, musîbet ve belâlara muhatabiyet noktalarından cefakârdırlar. Hallerinden şikâyet etmezler. Rablerinin bir ihsanı olarak karşılaştıkları her türlü cefa ve ezayı sabırla karşılamaya ve şikâyet etmeden ders ve ibret almaya çalışırlar.

Onlar en az sevdikleri ve yapmaya çalıştıkları dünya işleri kadar, ahiret işlerini de yapmayı samimî olarak severler. Samimiyetleri gösteriş olsun diye değildir. Kendi aralarında birbirlerine yardımcı olmaları ve kucaklaşarak her türlü imanî hizmetlere koşmaları; birbirlerini tenkit etmemeleri onların samimiyetlerinin bu Kur’ân ve iman hizmeti içerisinde birer göstergesi ve numunesidir.

Birbirlerini sevdikleri kadar, imanın verdiği şuur ile de birbirlerine daima şefkatlidirler. Ve birbirlerini günahlardan, küfrün her çeşit hücumlarından ve dikenlerinden korumak, kollamak ve ikaz etmek noktalarından şefkat ve merhamet kanatlarını açarak sahiplenirler, Cenab-ı Hakk’ın bu kötülüklerden koruması için de duâ ederler. Bu şefkat ve merhametle diğer Nur hadimlerine de bir şevk, ümit ve hizmet aşkı aşılamaya, vermeye çalışırlar. Onların bu asrın fehmine ve anlayışına göre te’lif edilen muhteşem ve muazzam Kur’ân tefsiri Risale-i Nurlar’dan aldıkları iman dersi sonucunda; hizmet-i İmaniye ve Kur’âniye için kendi aralarındaki gösterdikleri şefkat; annelerinin şefkatlerinden de daha ileridir.

Onlar hizmet etmeyi, Kur’ân ve tefsiri olan Risaleleri okumayı aşk derecesinde isterler. Hem kendilerinin hem de başkalarının iman hakikatlerini öğrenmelerini daima müştak ve hazır bir şekilde beklerler, Rablerinden umarlar. Bu müştaklıkları ihsan-ı İlâhiyenin kendi üzerlerinde tecelli etmesi, cilvelerinin görünmesi noktasında zirveye çıkar.

Her kudsî hizmetin bir bağlayıcı unsuru, bir muhafaza edicisi vardır. İman hizmetinin hadimlerinin bağlayıcı, destekleyicisi ise kendi aralarındaki civanmerdane, samimî ve ihlâsla gösterdikleri şefkat ve merhametleridir.

Onlar bilirler ki şefkat ve merhametle birbirlerine muamele edenlere; daima şefkat ve merhametle muameleden bir Rahman-ı Rahim-i Kerim vardır.