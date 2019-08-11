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11 AĞUSTOS 2019 PAZAR - YIL: 50

Nur hizmetinin hadimleri (6)

11 Ağustos 2019, Pazar
Her şeyi, bildiğimiz bilmediğimiz bütün mükevvenatı, her türlü tedbiri ile bir anda yaratan Rabbimizin isteklerine uygun hareket etmek ve itaatimizle rızasını kazanabilmek esastır.

İhlâslı amel de bunu gerektiriyor zaten. Allah’ın rızasını kazanabilmek için aklımıza gelebilecek büyük, küçük herhangi bir fiil de muvaffak olabilmek; devamlı bir hareket, tesbih, zikir ve fikir deveranındaki kâinatın en mühim ve en büyük meselesidir. İhlâsı kazanabilmeyi hedeflemek ve bu yolda kudsî Nur derslerini de okumaya ve anlamaya muvaffak olabilmek, Nurun hadimleri için de hayatlarının en mühim/önemli meselesi olmuştur.

Kazanmak… İhlâslı olmak… Ve ihlâsı devam ettirebilmek… “Bir zerre ihlâslı amel, batmanlarla ihlâssız amele müreccahtır.”  İhlâs şu kudsî Kur’ân, iman, İslâmiyet hizmetinin ve programının sigortasıdır. Bu sigorta Nur Talebelerinin amellerinde muhakkak olmalıdır ki Nurlar parlasın… Ve de bu sigorta elden geldiği kadar atmamalıdır ki, Nurlanan hiçbir faaliyet, amel ve fiil kararmasın, zulümata, karanlıklara düşmesin, düşürülmesin!..

İnsan, dünya hayatının pek çok yollarından bir yol beğenir ve bu benim yolumdur der. Kur’ân, iman, İslâmiyet hizmetinde de yüzlerce nuranî meşreb, meslek, yol, tarik içerisinde, şu ahirzamanda, helâket ve felâket asrında en selâmetli yollardan biri de Bediüzzaman Said Nursî tarafından, zamanımızın anlayış ve fehmine göre te’lif edilen muhteşem Kur’ân tefsirleri olan Risale Nurlar’la yapılan hizmet yoludur, hizmet tarzıdır… 

Bu Risale-i Nurlar’la; Kur’ân’a, imana, İslâma hizmet etmek isteyenlerin en birinci olarak muhafaza etmeleri ve dikkat etmeleri gereken çok önemli bir husus ise istikametlerini muhafaza etmeleri, zikzaklar yaparak, yalpalamamalarıdır. İstikamet hem kudsî hizmet için hem de kudsî hizmetin hademeleri için elde edilmesi, muhafaza edilmesi ve devam ettirilmesi gereken önemli bir husustur.   

Hakkını vererek, tam okuyarak ve anlayarak Risale-i Nur hizmetinde bulunanların ihlâslı, istikametli amelleri/fiilleri bir kudsî samimiyeti ve halis bir hizmeti netice verecektir inşallah.

Halis bir tebliğin menfi bir tepkisi olmadığı gibi bilâkis mülâyemeti ve kavl-i leyyini tarz olarak hem söyleyene  hem de dinleyene benimsetir. Söyleyen ve söylenen manaların halisiyeti ise o kudsî nuranî hakikatların nurlanmasını, parlamasını sağlar, temin eder. Yeter ki niyet halis bir şekilde neşr-i Kur’ânîye ve İslâmiye olsun ve imanın bütün şubelerinin aydınlanması, aydınlatılması olsun.

Akıl da,  kalp de, ruh da, bütün diğer lâtife-i Rabbaniye dediğimiz duygularımız da ancak halis bir niyetle, ihlâsla ve istikametle yapılabilecek amellerden, fiillerden istifade edebilirler ve nurlanabilirler.

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