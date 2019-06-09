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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 HAZİRAN 2019 PAZAR - YIL: 50

Oku, oku, oku!

09 Haziran 2019, Pazar
Elhamdülillah yaz mevsimi bütün şaşaası, nimetleri ve mükemmelliği ile geldi.

Sıcaklar var… Her türlü nebati ve turabi yiyecekler pişiriliyor. Rabbimizin ikram ettiği çeşit çeşit sularla besleniyor, büyütüyor… Ve inşallah bizlerin bildiği, maruf olduğu meyveleri, sebzeleri yemeğe başladık bile. Allah’ın zamanını tayin ettiği, fıtrî ortamlarda ikram ettiği meyve ve sebzeleri yemenin de fıtrî, normal zamanları da gelmiş oluyor.

Elbette ki yaz mevsimi bu kadar nimet bolluğu içerisinde bir tefekkür, hamd ve şükür, zikir, tesbih zamanıdır… Ama hemen mukabilinde; şeytan, nefis, his-heva, gaflet ve günahlar da hazır ve hücum ederek bekliyorlar.

İşte bu yaz rehavetine düşmemek için bizler ve ailemiz, özellikle çocuklarımız çok dikkatli olmalıyız. Kafamızı, aklımızı, zihnimizi, kalbimizi; duygu, istek ve arzularımızı; his ve hevalarımızı muhakkak bir surette gemlemeliyiz, takvayı esas alıp, vasatî ve helâl ortamlarda tutabilmeliyiz.

Bu frenleme ve gemleme nasıl olabilir? Ancak ve ancak Kur’ânî, imanî, İslâmî bilgileri elde etmek ve hayatımızda tatbik edebilmek, uygulayabilmekle mümkün olabilir. Bunu elde etmenin birinci yolu ve en birinci yol göstericisi, tarif edicisi ise okumaktır.

Evet okumalıyız. Devamlı, düzenli ve hedefler tayin ederek, anlayarak ve hayatımıza tatbik ederek okuyabilmeliyiz. Bu okumak konusunda en kötü hal hiç okumamaktır. Ama az da olsa, belli konularda belli sayfaları, belli zamanlarda okuyabilmek; bizleri en kötü bir hastalık olan okumama hastalığında düçar etmez inşallah.

Ne okuyalım sorusunun tek cevabı vardır. Bu imansızlık, küfür, dalâlet ve ifsad; sefahat ve rezalet, helâket ve felâket asrında bize en çok lâzım olan konu marifetullah ilmi, yani imanî ilimleri, bahisleri okumak, anlamak ve hayatımıza tatbik etmek olmalıdır.

Bu zamanın gerçek hastalığı olan dinsizlik, imansızlık ve iman zafiyetine tiryak, ilâç olacak olan eserleri okumalıyız.

Eh yaz geldi, rehavet var. Rehavetin gafleti var. Şeytan ve nefis zorluyor: Okuma, okuma, okuma diye… 

Biz de diyoruz ki; imanî, Kur’ânî, İslâmî eserlerdeki tahkikî iman derslerini, konularını oku, oku oku… 

Her türlü maniyi, engeli, zorlukları bir kenara bırak;  terk et ve yine de az da olsa oku.

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