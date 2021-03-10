Rahmet damlaları olmak

İnsan hayali, ümitleri, düşünmesi ve bazen de aklıyla kâinata sığmıyor, daha ötesi daha ötesi diyor. Halbuki bir damla da, bir katre de kendisini sığdırabilir, daha mutlu, daha huzurlu, daha sevinçli olabilir. Meselâ;

Sabretse… Sabırsızlığın başına açtığı bütün olumsuzluklardan kurtulduğu gibi, bunların sevinçlerini, iyi taraflarını da yaşar.

İbadet etse… Kulluğun en ferahlı ve huzur dolu anlarını yaşadığı gibi, ibadet etmemenin her türlü menfi hallerinden de kurtulur.

İyilik etse… Hiçbir zaman kötülük nedir? Derdi, cefası, cezası nedir? Bunları bilmemek ve yaşamamak onun içinde en büyük iyilik olur.

Saygılı olsa… En başta kendisini saygıya, sevgiye, hürmete lâyık eder. Saygısızlıkları da haberi bile olmadan başından defeder.

Cömert olsa… Elleri sıkıldığı gibi, ruhları, kalbleri, akılları da vermeyi bilemedikleri için sıkı ve acılı olan cimrilerin hiçbir şekilde hallerini bilmez ve hallerine düşmez.

Az konuşsa… İşte konuşmanın özüne iner, lâf kalabalığının, malayani, faydasız, kuru gürültülerinden kurtulur. Çok konuşarak boş konuşmaktan da azad olur.

Utanmayı bilse… Her türlü utanmaz, arsız ve kârsız hallerden haberi bile olmaz. Utanmanın çok safi, faziletli, kıymetli ağırlığıyla tartılır, ölçülür ve de değerlenir.

Huysuz olmasa… Kötü geçinmenin kendisine zarardan başka hiçbir şey kazandırmadığını görür ve iyi geçinmenin değerini anlar ve herkesle iyi geçinmeye gayret sarfeder.

Tevbe etse… Allah katında Allah’ın emirleri içinde en hoş bir halle hallenir ve ebediyen günahlara, masivaya sırtını dönerek bahtiyar bir kul olabilir.

Kanaat etse… İnsanı insana ve muhtaç olduğu her şeye dilencilik etmekten kurtulur. İsrafın kötülüğünü kendi amelleriyle anlamış olur. Sonsuz bir zenginliğe kanaat etmekle ulaşır.

İsraf etmese… Kanaatsizliğin belâlarından, kötü hallerinden kendisini kurtardığı gibi hiç bitmeyen bir hazine olan kanaate de kavuşur, mutlu olur, muhtaç olmaz.

Kin tutmasa… İnsan olduğunu, kendisinin de hata yapabileceğini bilse. Hataları affetmekle kendisini ve karşısındakini tutmaktan kurtarır ve sonu hüsran olacak hallere düşmekten kurtulur.

Velhasıl, bu küçük damlalara belki sığmaz insan ve bulutlar arasındaki şimşekler gibi çakarak yağmur olma yolunda rahmeti ifade yolunda adımlar atabilir vesselâm.