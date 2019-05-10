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10 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

Ramazan duâlarında buluşalım inşallah

10 Mayıs 2019, Cuma
Cenab-ı Hak bizlere; maneviyatlı, kudsî, bereketli ve ebedî sevaplar için Ramazan-ı Şerifi senede bir ay olarak lütf-u kereminden, ihsan ve ikram etmiş.

Bu ihsan ve ikramın yanında ise yine lütf-u Yezdan’dan maddî güzellikleri, sıhhat afiyeti, vücudun maddî manevî yaralarını tedavi eden nimetlerini de bizlere vaad etmiş ve vermiş, elhamdülillah…

Yani maneviyatla birlikte maddî güzellikler de hediye olarak Ramazan-ı Şerif mübarek ayına takılmış, ilâve  edilmiş. Maddî dedikse sadece iftar ve sahurun seçme yemekleri, içecekleri aklımıza gelmemeli elbette. İbadetlerimiz, nefis terbiyemiz, Allah’ı hatırlatabilen zikirlerimiz, tesbihlerimiz, tefekkür ve hamdlerimiz, maddî nimetlerin vücuda gelebilmesinin birer vesilesi ve nişanesidirler.

Rabbimize sonsuz şükür ve hamdler olsun ki bizleri nimetlendirmek, bizleri mesrur ve sevinçlere gark ederek memnuniyetimizi elde edebilmemiz için on iki ayın içerisinde bir ayı, Ramazan-ı Şerifi bizlere vesile eylemiş ve binlerle hikmetli oruç ibadetini de bu mübarek ay için farz kılmıştır.

Elbette ki Ramazan-ı Şerif hakkında çok daha fazla güzel şeyler söylenebilir ve yazılabilir. Ama önemli olan hakikatine uygun, muvafık, hayırla dolu, güzelliklere ve sevaplara mazhariyetli dolu dolu bir Ramazan-ı Şerifi yaşamayı, geçirmeyi Rabbim bizlere nasip etsin.

En önemli Ramazan ikramı ise insanlığı ve kâinatı nurlandırdığı Rabbimizin yolladığı, ihsan ve ikram ettiği Kur’ân’ı Kerîm’in bilinmesi, okunması, manalarına vakıf olunması, kıraatiyle, zikriyle, tesbih ve tahmidatıyla meşgul olunmasıdır.

Maddî manevî varlığımızı orucun maddî yasaklarıyla bağladıktan sonra nefis ve şeytanın, günahların ve masiyetin inadına Kur’ân okumak, dinlemek ve anlamaya çalışmak Ramazanın bize kazandırdığı en büyük ve en güzel, en faydalı kazancı, getirisi, ikram ve ihsanı olacaktır.

Âlemlerin Rabbi olan Allah’ımıza kâinatın zerratı adetinin birbirleriyle çarpımları ve mürekkebatları adedince şükür ve ham olsun ki Ramazan-ı Şerife bizleri kavuşturdu. 

Cenab-ı Hak bizleri nice manalı/feyizli, bereketli, nurlu ve faideli olabileceğimiz nice Ramazan-ı Şeriflere kavuştursun inşallah. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Duâlarımızda hepimiz yer alalım ve buluşalım inşallah.

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