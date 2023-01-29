Risale-i Nurlar ve okumak

İman, Kur’an ve İslam davasının sabırlı, sebatkar, kuvvetli ve ihlaslı hademeleri; bugünlerde, bu kış mevsiminde, bir hediye ile karşı karşıyadırlar.

O kışın en güzel, saf ve ebedî kârlı hediyesi kitap okumaktır.

Evet, uzun kış gecelerinin elimizden çıkmaya başladığı günlerde Kur’an okumaya, Kur’an tefsirleri Risale-i Nurları okumaya azami istek, gayret ve çaba gösterme gerekliliği bizleri bekliyor.

Kendimiz için çay yapar, kahve içer, su içer, yemek yer, gezmelere gider gibi; bir özel zaman ayırarak Risale-i Nur külliyatından okuyabilmeliyiz.

Risale-i Nur okumaları eğer başlangıcında bir-iki cümleyle, bir-iki satırla, bir-iki paragrafla başlasa; arkası gelir. Yani kapıyı, okuma kapısını bir şekilde aralayalım. Bu kapı Kur’an tefsirinin, hadislerin nurani atmosferine girmek; kudsi mehazın, feyiz ve bereketin havasını almak, solumak mazhariyetine nail olup onu kabullenmenin eşiğine nefsimizi, şeytanımızı yatırmaya ve onların soluklarını kesmeye, tesirlerini kırmaya bizi sevk eder.

Risale-i Nurlarla ilk tanışan insanlar elbette ki fıtrî olarak Risale-i Nurları okumak ile onunla muhatabiyetlerini başlatırlar ve eğer okumaya muvaffak olabilirlerse; bundan sonra Risale-i Nurlarda her türlü sualin, müşkülün, meselenin cevabını bulmaya başlayacaktır.

Onun içindir ki kış mevsiminin uzun geceleri bizlere okuma, anlama ve anlatabilme noktalarından en kaçırılmaz bir fırsattır.

Cenab-ı Allah Risale-i Nurları anlayabilmek, manalarını kavrayabilmek için ihlasla, uhuvvetle, sadakat ve sıdk ile nefsimize okumayı nasip etsin. Amin.

