Şaşırtmaz iman

Şu sefihâne medeniyetin getirdikleriyle gözler ve kulaklar maalesef kalplerin, ruhların, akılların zayıflamasından, bîtap düşmesinden imanın nuru daima zayıf kalıyor ve bu şiddetli sefihâne hücumlara karşı koyamıyor.

Çünkü gözlerin, kulakların ve sair âzâların nurları, hareket ettirici ışıkları, güçleri kalbin, ruhun, aklın nurundan gelir. Bu nurun engellenmesiyle veya yok edilmesi ile her şey karanlıkta kalır ve o âzâlar sefihâne küfre bir zemin olurlar. Öyleyse iman daima kalplerde olmalı ve takviye edilmelidir.

Sabır olmazsa hiçbir istek yerine gelmez. Murada ermek, ulaşmak, kavuşmak illa ki sabır ile olur. Sabır olmayınca daima zararlı çıkan ve altta kalan bizler oluruz. İmanın kuvveti; sabrın da kuvvetinin göstergesi, terazisidir.

Araştırmadan, sormadan, soruşturmadan hükme varmak ve bu hükmü tatbike koymak daima maraz doğurur. İmanın zayıflığına alamettir. Allah’ı bilen, tanıyan bir imanın gereği her şeyi hakkıyla tanıttırmaya ve tanımlamaya mecburdur. Öyle ki bu açık bir imtihandır ve bu imtihan ise tahkike/araştırmaya, soruşturmaya bağlı birer neticedir.

Haklı olmayı, hakkı savunmayı ve haklılığını öne çıkarmayı önemsememek, küçük görmek; güneşi açık gözlerle inkar etmek demektir. Çünkü her zaman için hak güneşten daha zâhirdir ve üstündür. Haksız olduğunu bile bile nefsini savunmak ve üstün tutmaya çalışmak da Hakk’a savaş açmak, isyan etmek ve kendi aptallığını ve ahmaklığını ilan etmektir.

Her iş biraz veya tam olarak dünya adına veya nefis adına yapılabilir belki; ama ibadet, kulluk yalnız ve yalnız Allah için yapılır. Emredildiği için yapılır. Araya dereye de hiçbir sebep, aracı, netice, basamak yapılmaz. Emredildiği için, Allah’ın rızası için yapılan ibadetin ve taatin aşikâre ve ilan edilerek yapılması ibadetin hakikatindendir.

Elbette ki ahirzaman insanının imtihanı çok çetin olmasına rağmen, mükafatı ve ecri de, sevabı da ona göredir. Gaye yeter ki; ehl-i küfre, ehl-i dalâlete, ehl-i sefahate karşı imanın verdiği bir cehdle, azimle ve gayretle bir mücadele, mücahede olsun.