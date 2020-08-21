Sonsuz doğruluk!..

Efendimiz (asm)“aldatan bizden değildir” demiş.

Müslüman aldanmaz ve aldatmaz. Sanki öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz ki… Aldanmaya, aldatılmaya kimse gelmiyor, yanaşmıyor, ama!.. Hemen hemen herkes aldatmak, elinden geldiğince karşısındakini kandırmak taraftarı… Veya isteyerek, bilerek ve menfaatlenerek bunu yapıyor.

Bize lâzım olan her şeyden evvel sıdk/doğruluk değil miydi? Ne oluyor ve ne oldu da yalan ve kandırmak en lâzım bir meta gibi öne çıktı ve revaç buldu.

Hani bir dane hakikat binler batman yalanı yakardı? Şimdi ne oldu, nasıl oluyor da binler batman yalanlar, hakikatlerin, doğruların yerini aldı ve alıyorlar. Hakikatlere hayal ve yalan namıyla baktırıyorlar.

Yalancıların mumu yatsıya kadar yanar derlerdi. Sabaha kadar, haftalarca, aylarca, yıllarca yanıyor da; bir doğruyu, doğruları bir mum alevi kadar yakanlar da, yaşatanlar da ortalarda yok. Doğruluk ancak mertek sopasının tarifi kadar ortalarda dolanır olmuş.

İkisinin ortası yok diyor Üstad. Herkes yalanla, dolanla, göz boyamayla, atmakla, tutmakla, alevera dalaverayla, kandırmak için tam da ortanın ortalarında dolanıyorlar, bulunmaya çalışıyorlar. Akılları sıra belki doğruya, belki de eğriye yaranacaklar.

Evet, öyle böyle de; Allah var!.. Allah’ı kandırmak mümkün mü? Ey ahmak gruplar, ahmak güruhlar ve ahmak şahıslar!

Çare; kurtuluş, halas ancak ve ancak imanın, Kur’ân’ın, İslâmın işaret ettiği ve takip ettiği, tavsiye ettiği ve ısrar ettiği sıdktadır, doğruluktadır. Sırat-ı müstakimdedir.

Yalancıların hallerini, kandıranların hallerini görüyoruz. Hep menfilik, hep zarar, hep faydasızlık ve adem âlemlerine malzeme yollama!.. Şimdi doğruyu dokuz köyde arıyorlar bizler 19-29-109-1009 ve sonsuz arananlar olalım… Kur’ân’a, İslâma ve Müslümana yakışan doğrulukla donanalım.