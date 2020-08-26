"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Sonu olmayan yollarda yorulmak

26 Ağustos 2020, Çarşamba 00:02
Usûlüne göre olmayınca eleştiri, tenkit, hakaret kabul ediliyor.

Doğrudur, ama illâ ki tenkidin, eleştirinin ne olduğu ne olmadığı bilinmelidir. Evvelâ üzerinde konuşulan meselenin ve fiillerin olayların hakkıyla değerlendirilmesini yapabilecek kadar malûmat sahibi olmalı, bilgi ve delil sahibi olmalıdır. En sonraya da doz ayarlaması kalıyor. Konuya, muhataba, yer ve zamana göre de bu dikkatli ve ölçülü bir şekilde yapılabilir.

Artık moda olmuş birisi birisini veya herhangi bir nesneyi övdüğü zaman ölçü hiç yok. O zaman ne oluyor demek ki övgünün de ne olduğu hakkıyla bilinmiyor. Gönül almak, yaranmak, gösteriş ve riya için değil de hakikaten bir şahıs hakkında dosdoğru ve hak ettiği şekilde gerekenleri onu takdir ve tebrik babından söyleyebilmek övgü oluyor. Veya herhangi bir konu başka birilerine anlatılacak, aktarılacaksa; konuyu abartmadan, aslı ve esasıyla ve beğeninizi de arkasına koyarak anlatabilmek, aktarabilmek de övgü oluyor her halde. 

Yani her halükârda övgü; şartların gerektirdiği kadar, ama dalkavukluk ve riyaya girecek kadar ölçüyü aşmayarak yapılabilmelidir.

Toplum almış başını gidiyor!.. Kimsenin kendi düşüncesi, fikri, görüşü, teklifi ortalıkta gözükmüyor… Annem bunu demişti, babam şunu demişti, öğretmenim bunu öğretmişti, arkadaşım bunu tavsiye etmişti, filanı şöyle, filanı böyle görmüştüm ve benim aklım ve söyleyeceklerim liderimin, önderimin cebinde!.. Eh! Ne yapalım kolay gelsin demekten başka çare kalmıyor. Yahu gelen biraz da kendinizin söyleyeceği, konuşacağı bir şeyler olsun. Biraz da kendiniz olsun ve kendinizi adam yerine koyun.

Herkesin yapması gereken işler, görevler, vazifeler var. Ama bunları hakkıyla, tam olarak ve yerli yerinde yapmayı denemiyor ve devam ettirmiyor. Birilerine kapıkulu ol!.. Bazılarının sözünden çıkma!.. Bağlılığın, inkiyad ve itaatin tam olsun!.. Gerisini sorma ve korkma!.. Bence Allah’tan korkan ve yapacağı işlerin bütün mesuliyetlerini O’na karşı verebileceğini düşünebilen hür kafalar ve sahipleri bu memlekete çok çok daha fazla lâzım ve elzem!..

Baba evlâdına bakıyor, evlâd babasına… Söz açılıyor, önü-ortası-sonu para para ve konuşma sen çok kazanmışsın, ben çok kazanmışım… Senin ticaretin daha iyi, benim ticaretim daha iyi ile devam edip gidiyor. Başarılı olmak, bir iş yapmak, gerçekten kazanmak ve başarı sadece ve sadece para değildir. Neredeyse beşikteki bebeler bile döviz kurlarını ve borsayı konuşacak hale geliyor.

Adam zannetsinler, diye bir söz vardı. Bu günlerde bu söze çok ihtiyaç var. Herkes mevkiyi, makamı, zenginliği, aldığı yeni yeni ve pahalı eşyalarını göstermeyi, başkalarına üstünlük taslayarak, böbürlenerek konuşmayı, gezmeyi, yemeği velhasıl gösterişi itibar olarak kabul etmiş ve öyle zannediyor. Hiç kimse kendisini zorla adam zannettiremez. 

Herkesin takdir edebileceği adamlık ise ahlâk ister, iman ister, itikad ister ve insanlık, insaniyet ister.

Kimselere efelenmeden, medeni, mütevazı, vatanperver ve dindar bir vatan evlâdı olmak bizleri bekliyor. Neden kendimizi sonu ve sonucu hiç iyi olmayan yollarda koşarak yoruyoruz ki!..

Okunma Sayısı: 49
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu felaketler bize ders olmalı

    Çin'e niye sessiz?

    Süt üreticisi de zorda

    Bakan Koca: Yeni tespit edilen 1500'den fazla hastamız var

    İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: 14 ile yeni kısıtlamalar geliyor

    Hazır kuvvet ‘karar’la kurulamaz

    İsrail işgali bitmeden normalleşme olmaz

    Faiz yine çift hane eşiğinde

    Uzaktan eğitimin yol haritası açıklandı

    Ekim ayından itibaren sınırlı sayıda seyirciye izin çıktı

    Kronik rahatsızlığı olan öğrencilerine uzaktan eğitim kolaylığı

    Giresun'daki arama çalışmaları devam ediyor

    TÜİK, internet kullanım oranlarını açıkladı

    BM: Turizmde 120 milyon kişi işsiz kalabilir

    Gazze'de 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi

    Trump'tan Rahip Brunson açıklaması

    "Saldırının cezası, ömür boyu sürmelidir"

    Brezilya, Hindistan ve Meksika'da son durum?

    Beşiktaş tur için PAOK karşısında

    Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Rant hırsı İlahî düzeni bozunca...
    Ahmet BATTAL

    Darbe yargılamaları ne durumda?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Karadeniz’de çırpınan dolar ve gaz
    Ali FERŞADOĞLU

    “Pre Frontal Kortex” ve gençlik
    Faruk ÇAKIR

    Milleti dinleyen doğru yapar
    Süleyman KÖSMENE

    Kadere iman olmasaydı...
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Ceninin hukuku
    Genel

    İstibdat ve taassuba karşı manevî cihad
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.