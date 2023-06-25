Şu zamanda en çok lâzım olan

Bazı latifelerimiz hayattaki faaliyetin ve hayrın basamağı ve sebebi olabilirken, aynı latifemiz şerrin ve zararın da basamağı ve sebebi olabilmektedir.

İnsan; Kur’an, iman, İslamiyet içerisinde olmaktan memnun olabilir, “Benim de katkılarım var.” diyerek Allah’a hamdde ve şükürde bulunabilir. Ama “enaniyet” denilen, kendini beğenmişlik atlarına binerek, bu yokuş ve yüksek sesli yollarda gidemez.

“Ben, ben...” diyenlerin, enaniyet ve gurur, hodperestlik, hodendişlik, hodfuruşluk atlarına binenlerin bu farazi zevk ü sefa saltanatları; atları tökezleyip, yanlış yaptıklarını görüp, anlayana, derk edene kadardır.

Büyük davaların, İslam, iman ve Kur’an davalarının her daim, bir değil birçok, binler küçük küçük dava edici düşmanları, muhalifleri ve taraftarları olmuştur.

Önemli olan; bu dava içerisinde, bu dava safsatasına ve aldatmacalarına, ikbal ve mevki, menfaat ve zevk ü sefa uğruna, küçücük, minnacık, dünyalık ikballer gibi menfaatlerde boğulmamak ve birilerinin boğulmasına sebep olmamaktır.

Yukarıdan aşağıya dile getirdiğimiz bu dâma, tuzağa düşmemenin çaresi, koruma kalkanı ve karşı koyucu mızrağı ise, imanı kuvvetlendirmek, kuvvetli bir imanı elde etmektir.

Bu, Kur’an, İslam davasında ise en büyük destek kuvveti ve kaynağı ise Kur’an hakikatlerine, Kur’an Nurlarına sahip çıkmaktır ve bu sahiplenmenin eline kendini teslim etmektir.

Elbette ki kuvvetli bir imanın kuvvetli düşmanları da olacaktır. Nefsin, şeytanın, küfrün, dalâletin, ilhadın, sefahetin insafsız, merhametsiz ve tükenmeyen saldırıları, hücumları karşısında çok kuvvetli bir tahkikî imanın elde edilmesi ve bu iman ile dava içerisinde, manilerin bertaraf edilerek yaşanması gerekmektedir .

Böyle bir davanın, iman, Kur’an, İslam davasının bu zamanda en kuvvetli menbaı ise her türlü menfi hücumları, altın, elmas ve mücevher değerindeki bilgi ve malumatlarla bertaraf eden, bitiren, tüketen, bu zamanın muhteşem ve muazzam bir tefsiri olan RİSALE-İ NURLARDIR.

İstisnasız herkesin bu Kur’an elmaslarına, mücevherlerine ve altınlarına sahip çıkması, usanmadan, bıkmadan okuyarak, okuyarak, okuyarak bunları elde etmesi ve hayatın içerisinde bizatihî yaşayarak bu hakikatleri göstermesi lazımdır.

