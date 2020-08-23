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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

Tavizsiz ve devamlı

23 Ağustos 2020, Pazar
İnsanlar değişir mi? Değişir. Her yerde her kesimde insan değişir. Yalnız insan olan ve gerçekten insanlığın gereklerini, şartlarını yerine getirenler; istikâmet üzere oldukları hallerinden, tavır ve fiillerinden, hareketlerinden taviz vermezler ve değişmezler.

Bunların içerisinde imtihanı en ağır ve müşkül olanlar ise ehl-i iman olan insanlardır. Bunlar değişir mi ve başkalaşır mı? Evet, bunların değişmeleri, insanlığın değişmesi ve başkalaşması gibi büyük ve ehemmiyet arz eden bir  değişme olur.

İmtihan dünyasında ehl-i imanı en hızlı, en çok ve her zaman vuran, yaralayan, yere seren bu değişim ve başkalaşmalardır. En çok da “Ben değişmem, ben şaşırmam, ben kanmam ve kandırılamam…” diyenler değişirler ve başkalaşırlar. Çünkü benliklerinin, enaniyetlerinin ve gururlarının esiri olmuşlardır. Peki, nasıl oluyor bu değişim? Hani ehl-i iman ve halis muhlis kudsi hizmet adamı idiler ya!..

Dedik ya imtihan dünyası!.. Ehl-i dünyanın imtihanı birise ehl-i imanın yüzdür. Ehl-i imandan da kudsi iman hademeliğinin bindir, binlercedir.

Elbetteki sahabe mesleğinin sıfatlarını, tavır ve hallerini takınmak kolay değil. Ahirzamandaki gelecek olan müceddid-i ekber ve Mehdi-i âzâmın talebesi, cemaati, mensubu olmak kolay değil.

Üstad boşuna dememiş: “İşte ey ehl-i iman! İhtiraslarınızdan ve husumetkârâne tarafgirliklerinizden kuvvetiniz hiçe iner, az bir kuvvetle ezilebilirsiniz…”, “Hazer et, dikkatle bas, batmaktan kork. Bir lokma, bir kelime, bir dane, bir lem’a, bir işarette, bir öpmekte batma!..”

Yani insan değişme başkalaşmaya mahkum değildir. Belki imtihan dünyasının ağzını açmış, tok olmayan ihtirasları ve menfaatlerinin esiridir. 

Bu menfaat ve ihtiras değişim girdabından ehl-i iman ancak devam olabilecek tavizsiz bir tahkikî imanla kurtulabilir.

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