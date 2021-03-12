Treni kaçırmamak

İnsan fıtraten güzel, Yaratıcısına itaatli ve Yaratıcısından iltifatlı olarak dünyaya geliyor. Gelmesiyle beraber de dünya ahlâk ve güzelliklerinden, fenalık ve noksanlıklarından da almaya veya kaybetmeye başlıyor.

Bebekliğinden büluğ çağına kadar bu ikili alış veriş ve bir cihetle mücadele devam ediyor.

İnsanın davranış kuralları ve geniş manada ahlâkı elde etmesi hem ailesi ile hem yaşadığı mekânla hem de yakın çevresiyle birlikte oluyor.

Fıtrî kabiliyetlerinden dolayı safî, tertemiz bir ayna misali ne verilirse onu gösteriyor veya massediyor, emiyor, benimsiyor ve yapmaya çalışıyor.

Şu kabiliyetindendir ki iyiliğe iyilik, fenalığa fenalık adı altında bir aidiyeti vardır. İyiliği, güzelliği, hayrı istese, elde etmeye ve yaşamaya çalışsa iyi oluyor, güzel oluyor ve hayrı da elde etmiş oluyor.

Kötülüğü, fenalığı ve şerri istese, kötü oluyor, fena oluyor ve şerir oluyor. Bu durumda fıtraten temiz olan bir çocuğa yapılabilecek en güzel, en faydalı, en lüzumlu hal; onun iyiliği, güzelliği, hayrı; fenalıklardan, kötülüklerden ve şerden önce tanımasını, elde etmesini, yapmasını sağlamak olacaktır.

Bu eğitimin zamanı çocukluktur. Ve bu eğitimin ertelemesi yoktur. İyilik veya fenalık hangisi önce öğretilmekte ise o yerleşik bir bilgi ve ahlâk kaynağı olacaktır.

Eğitimin çocuğa bakan en önemli tarafı geciktirmemek, erken davranmaktır. Bu konuda Resulü Ekrem Efendimizin (asm) tavsiyelerine harfiyyen ve zamanında uymak, tatbik edebilmektir.

Ebeveynler olarak, eğitimciler olarak, çocuklarımız için yapabileceğimiz en iyi davranışların başında; onların eğitimlerini İslâm fıtratına aykırı olmayacak bir şekilde iyi, doğru, güzel, faydalı, kalıcı ve İslâmî bir şekilde verebilmek, yapabilmek ve takip edebilmek olmalıdır.