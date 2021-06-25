Toplu yaşamanın, içtimaî hayatın ayinelerine objektif olarak bakıldığında büyük ders ve tecrübelerin boy boy sergilendiğini, gösterildiğini ve göründüğünü görebiliriz.

Maddî, manevî, ruhî ve kalbî boy boy siyahlıklarımızı, günahlarımızı, hatalarımızı, noksanlıklarımızı ve eksikliklerimizi görmeyiz. Görmek istemeyiz… Saklarız, ambalajlarız hatta süsleriz ve fizikî güzelliklerden bir güzel gibi karşımızdakilere tarif, tasvir ve anlatımla satarız. Çok kolay bir şekilde hibe ve hediye de ediveririz.

Kudsî iman, Kur’ân, İslâm ve irşad, ilânat dâvâsında; Allah’ın lütfu ve keremiyle hidayete ermiş arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi, hizmet-i imaniyenin bahadır yiğitlerini, ihsan edilen iman nurunun parlaklığını da hiçe sayarak; ufak tefek bir yanlış, hata ve noksandan dolayı; hemen çok büyük görür ve çizeriz. Affetmeyi ise bu iman, Kur’ân dâvâsının çizgisinden koptuktan veya makas değiştirdikten sonra yaparız veya yapmaya çalışırız. Bu yapılan işlemler bu kadar ucuz ve kolay olmamalı. Ama gerçek manada tahkiki imanın elde edilemeyişi ve hayata geçirilemeyişi, maalesef bu iman zafiyeti bu neticeleri veriyor. İmanı, ihlâsı kazanmak belki çok kolay gibi gözükse de böyle meselelerde hayati bir zorluğu ve tehlikeyi mahiyetinde taşıyor.

Halbuki hakikî kardeşlere karşı Cenab-ı Hakk’ın Gaffar, Rahim, Kerim, Muhsin isimlerini tenkid edecek ve hiçe sayacak şekilde mualele edilmemeli. İttiham-ı İlâhî gibi bir tehlikeye, vartaya düşmemelidir.

Böyle vahim neticeleri en çok isteyen şeytan, nefis ve zındıka komitelerine karşı birinci tedbir vazifesi ve savunma/müdafaa kalkanı gerçek manada tahkikî imana ve mertebelerine sahip olmak ve illâ ki hayatta bunların fayda ve neticelerini elde etmek, sahip olmak lâzımdır.

Ümidimiz ise yeise sırtımızı dönerek Gafur-u Rahimin dergâhındaki merhamet-i İlâhiyeye yüzümüzü dönmek olmalıdır.

