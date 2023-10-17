Adalet-i mahzanın en büyük düsturu

“Kim bir cana kıymamış veya yeryüzünde fesad çıkarmamış birisini öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de birisinin hayatını kurtarırsa, bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur.” [Mâide Suresi: 32]

Şu ayet haktır, akla münâfî olamaz; hakikattir, mücazefe, mübalâğa, içinde bulunamaz. Halbuki, zâhir düşündürür.

Birinci Cümle: Adalet-i mahzanın en büyük düsturunu vaz’ ediyor. Der ki: Bir masumun hayatı, kanı, hatta umum beşer için olsa da heder olmaz. İkisi nazar-ı kudrette bir olduğu

gibi, nazar-ı adalette de birdir. Cüz’iyatın küllîye nisbeti bir olduğu gibi, hakkın dahi mizan-ı adalete karşı aynı nisbettir. O nokta-i nazardan hakkın küçüğü büyüğü olamaz.

Lâkin adalet-i izafiye cüz’ü külle feda eder; fakat muhtar cüz’ün sarihan veya zımnen ihtiyâr ve rıza vermek şartıyla. Ene’ler nahnü’ye inkılâb edip, mezcî cemaat ruhu tevellüd ederek, külle feda olmak için fert zımnen rızadâde olabilir.

Bazen nur, nâr göründüğü gibi şiddet-i belâgat da mübalâğa görünür. Şurada nükte-i belâgat üç noktadan terekküb ediyor.

Birincisi: Beşerin fıtratındaki istidad-ı isyan ve tehevvür gayr-i mahdut olduğunu göstermektir. Hayra olduğu gibi, şerre dahi insanın kabiliyeti nâmütenâhî gibidir. Hodgâmlık ile öyle insan olur ki, heves ve ihtirasına mâni her şeyi, hatta elinden gelirse dünyayı harap ve nev-i beşeri mahvetmek ister.

İkincisi: İstidad-ı fıtrînin hariçte derece-i kuvvetini izharla, mümkünü vâki suretinde göstererek, nefsi zecreder. Demek o damar-ı gadir ve isyan çekirdeği, güya bilkuvveden bilfiile çıkıp, imkânatı vukuata inkılâb ederek müstaid olduğu semeratı verip, bir şecere-i zakkum suretinde hayalin nusbü’l-aynına vaz’ eder; tâ matlûb olan teneffür ve inzicarı, nefsin dibine kadar işletilsin. İrşadî belâgat böyle olur.

Üçüncüsü: Kaziye-i mutlaka, bazen külliye ve kaziye-i vaktiye-i münteşire, bazen daime suretinde görünür. Halbuki bir fert, bir zamanda hükme mazhar olsa, kaziyenin mantıken sıdkına kâfidir. Ehemmiyetli bir kemiyet olsa, örfen dahi doğrudur. Nasıl ki, her mahiyette bazı harikulâde efrad veya o nev’in nihayet derecede tekemmül etmiş bir fert veya her fert için acib şerâite câmi’ harika bir zaman bulunur ki; sair efrad ve ezmine o ferde veya o zamana nisbeten zerreler kadar, küçücük balıklar balina balığına nisbeti gibidir.

Bu sırra binaen cümle-i ûlâ çendan zâhiren külliye ise, fakat daime değildir. Fakat beşere kàtilin zaman cihetiyle en müthiş ferdini nazara vaz’ ediyor.

Öyle zaman olur ki, bir kelime bir orduyu batırır, bir gülle otuz milyonun mahvına sebep olur; nasıl ki oldu da. Öyle şerâit tahtında olur ki, küçük bir hareket insanı a’lâ-yı illiyyine çıkarır. Öyle hal olur ki, küçük bir fiil insanı esfel-i sâfilîne indirir.

Eski Said Dönemi Eserleri, s. 338



LÛ­GAT­ÇE:

adalet-i mahza: tam adalet.

cüz’: kısım, parça.

ene: biz.

küll: bütün, çok.

mezcî: birbirine katılmak şeklinde.

mücazefe: aldatma, söz ile karşısındakinin hakkını örtme.

münâfî: zıt, ters, aykırı.

nahnü: biz.

nusbü’l-ayn: göz önünde bulundurma.

tehevvür: kızma, öfkelenme.

vaz’ etmek: koymak.

