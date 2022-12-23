"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 ARALIK 2022 CUMA - YIL: 53

Âdil mahkemeler, Hak ve Âdil isimlerinin tecelligâhıdır

Risale-i Nur'dan
23 Aralık 2022, Cuma
[Birkaç defa beraet kazanan Risale-i Nur’un birkaç vilâyette haksız müsaderesine dair, Nurun yüksek bir talebesinin mahkemesindeki müdafaasından bir parçadır. Bu müdafaa, bir takriz olarak buraya ilhakı münasip görülerek dercedilmiştir.]

Diyarbakır Sulh Ceza Mahkemesi Yüksek Makamına,Mahkeme-i âdilenizin huzuruna çıkmaktan fevkalâde memnunum.

Âdil mahkemeler; Kâinat Hâlıkının Hak isminin, Âdil isminin ve daha çok esma-i İlâhiyenin tecelligâhıdır. Hak namına hükmeden, Âdil-i Mutlak hesabına adalet eden ve hakikî, İslâmî bir adalet olan kürsî-i muallâ ne yüksektir, ne mübecceldir. Hak tanımaz mağrur zalimleri huzurunda serfüru ettiren, haksızları hakkı teslime icbar eden âdil mahkemeler, en yüksek tebcile ve en âlî ihtirama sezadırlar.

Zulüm ve gadirle hukuku ihlâl edilmiş, haysiyet ve şerefi pâyimal edilmiş mazlumların huzurunda ahz-ı mevki ile tazallüm-ü hâl eden bîçarelerin şu dünya-i fânîde ihkak-ı hak için mesned-i re’sleri, mahkemelerdir. Şu halde, ne şerefbahş bir taht-ı âlîdir ki; mazlumlara melce’ ve penah, zalimlere de hüsran ve tebah oluyor.

İnsanların ebrarını da eşrarını da cem’ eden huzur-u mehâkim öyle korkulacak bir yer değildir; belki muhabbete, hürmete lâyıktır.

Sultanlarla köleleri, asilzadelerle âhâd-ı nâsı müsavi tutan şu makam, saltanattan da mübecceldir. Hususiyle, bütün âlem-i insaniyete devirlerin, asırların akışı boyunca adalet dersini veren İslâm mahkemeleri; akvam-ı sairenin engizisyonlarına mukabil, adalet nurunu bîçare beşerin kara sahifesine haşmetle aksettirmiştir. Adliye ve adalet tarihimiz, bunun binlerle misaline şahittir.

İşaratü’l-İ’caz, s. 317

LÛ­GAT­ÇE:

âhâd-ı nâs: sıradan insanlar.

ahz-ı mevki: mevki alma.

akvam-ı saire: diğer milletler.

ebrar: hayır sahipleri, sâlihler, iyiler.

eşrar: şerliler, kötüler.

Hâlık: yaratıcı, yoktan var eden, Allah.

huzur-u mehâkim: mahkemelerin 

huzuru.

mesned-i re’s: başvurma yeri, 

müracaat makamı.

müsadere: toplatma, elden alma.

müsavi: eşit.

penah: hamî, koruyucu.

takriz: övgü yazısı.

tazallüm-ü hâl: halinden şikâyet etme.

tebâh: tükenme.

tecellîgâh: tecellî ettiği, göründüğü yer.

Okunma Sayısı: 139
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Faize karşıyız diyenler bizi faizle bitiriyor

    140 yıllık zeytin ağacı 8 bin dolara satışta

    Bugün aldığımızı yarın aynı fiyata alamıyoruz

    Cumhurbaşkanı her konuyu istişare edecek

    Otoriter modelle AB üyeliği olmaz

    Zam geldi ilaç gelmedi

    Almanya’dan Van’a yardım eli

    Diyarbakır’da iki bin çocuk acillik

    Fiyatlar arttı, ev sahipliği azaldı

    Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (asm) hakarete bir suç duyurusu da Diyanet'ten

    Diyarbakır Annelerinin arasına bir aile daha dahil oldu

    HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği "devamsızlık" gerekçesiyle düşürüldü

    Kosova-Sırbistan arasında tehlikeli saatler: "Silahlı çatışmanın eşiğindeyiz"

    Zelenskiy ABD Kongresinde konuştu: Paranız sadaka değil, güvenlik ve demokrasiye yatırım

    Kosova'nın kuzeyinde Sırplar tarafından kurulan barikatlar kaldırılmadı

    Ukrayna: 100 bin 400 Rus askeri öldü

    Yeni asgari ücretin işverene maliyeti 11 bin 759 lira olacak

    Sultangazi'de fabrikada çıkan yangın devam ediyor

    Asgari ücret 8 bin 506 lira oldu

    'Ukrayna orada durduğu sürece Ukrayna'nın yanında olacağız'

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ERSOYLU

    Zalim liderler ve tepkisiz kalanlar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sadece seçme ve seçilme hakları mı?
    Genel

    Cumhurbaşkanı her konuyu istişare edecek
    İbrahim Aktaşcı

    Ben bu “oy”unu bozarım!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Savaş kısa; terör ise uzun ömürlü
    Süleyman KÖSMENE

    İlk İsevîlerin dinî inançları nasıldı?
    Mehmet Emre Baran

    Haramlar normalleşti mi?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Bugün aldığımızı yarın aynı fiyata alamıyoruz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.