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13 KASIM 2022 PAZAR - YIL: 53

Ahirzamanda dinsizliğin iki cereyanı kuvvet bulacak

Risale-i Nur'dan
13 Kasım 2022, Pazar
Dördüncü Sualinizin Meali:

Ahirzamanda Hazret-i İsa Aleyhisselâm Deccalı öldürdükten sonra, insanlar ekseriyetle din-i hakka girerler. Halbuki rivayetlerde gelmiştir ki “Yeryüzünde Allah Allah diyenler bulundukça kıyamet kopmaz.” Böyle umumiyetle imana geldikten sonra nasıl umumiyetle küfre giderler?

Elcevap: Hadis-i sahihte rivayet edilen, “Hazret-i İsa Aleyhisselâmın geleceğini ve Şeriat-ı İslâmiye ile amel edeceğini, Deccalı öldüreceğini” imanı zayıf olanlar istib’ad ediyorlar. Onun hakikati izah edilse, hiç istib’ad yeri kalmaz. Şöyle ki:

O hadisin ve Süfyan ve Mehdî hakkındaki hadislerin ifade ettikleri mana budur ki:

Ahirzamanda dinsizliğin iki cereyanı kuvvet bulacak:

Birisi: Nifak perdesi altında risalet-i Ahmediyeyi (asm) inkâr edecek Süfyan namında müthiş bir şahıs, ehl-i nifakın başına geçecek, Şeriat-ı İslâmiyenin tahribine çalışacaktır. Ona karşı, Âl-i Beyt-i Nebevînin silsile-i nurânîsine bağlanan ehl-i velâyet ve ehl-i kemâlin başına geçecek Âl-i Beytten Muhammed Mehdî isminde bir zat-ı nurânî, o Süfyanın şahs-ı manevîsi olan cereyan-ı münafıkaneyi öldürüp dağıtacaktır.

İkinci cereyan ise: Tabiiyyun, maddiyyun felsefesinden tevellüd eden bir cereyan-ı Nemrudâne, gittikçe âhirzamanda felsefe-i maddiye vasıtasıyla intişar ederek kuvvet bulup, ulûhiyeti inkâr edecek bir dereceye gelir. Nasıl bir padişahı tanımayan ve ordudaki zabitan ve efrad onun askerleri olduğunu kabul etmeyen vahşî bir adam, herkese, her askere bir nevi padişahlık ve bir gûnâ hâkimiyet verir; öyle de, Allah’ı inkâr eden o cereyan efradları, birer küçük Nemrud hükmünde nefislerine birer rububiyet verir. Ve onların başına geçen en büyükleri, ispirtizma ve manyetizmanın hâdisatı nev’inden müthiş harikalara mazhar olan Deccal ise, daha ileri gidip, cebbarâne sûrî hükûmetini bir nevi rububiyet tasavvur edip ulûhiyetini ilân eder. Bir sineğe mağlûp olan ve bir sineğin kanadını bile icad edemeyen âciz bir insanın ulûhiyet dava etmesi, ne derece ahmakçasına bir maskaralık olduğu malûmdur.

Mektubat, On Beşinci Mektub, s. 70

LÛ­GAT­ÇE:

ahirzaman: kıyamete yakın zaman.

Âl-i Beyt-i Nebevî: Peygamberimizin (asm) ailesi, soyu, nesli.

ehl-i velâyet: Allah’ın dostluğunu kazananlar.

gûnâ: tarz, çeşit.

istib’ad: akıldan uzak görme.

maddiyyun: maddeci, materyalist, maddenin yaratılmayıp, ezelî ve ebedî olduğuna inanan.

nifak: münafıklık, aslında kâfir olup görünüşte Müslüman gibi davranma, iki yüzlülük.

risalet-i Ahmediye: Hz. Muhammed’in (asm) peygamberliği.

Süfyan: âhirzamanda Müslümanlar arasından çıkacağı ve ümmetin karanlık günler yaşamasına sebep olacağı sahih hadislerde bildirilen şahıs; İslâm Deccalı.

tabiiyyun: tabiatçılar, tabiatı bir yaratıcı gibi kabul ve izah edenler.

ulûhiyet: ilâhlık, Allah’ın kâinattaki her şeye hâkimiyetiyle kendisine ibadet ve itaat ettirmesi.

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