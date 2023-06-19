"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Ahlâk-ı âliyemiz, bize darılıp başkalara gitmiş!

Risale-i Nur'dan
19 Haziran 2023, Pazartesi
Suâl: (HÂŞİYE-1) Ermeni milleti sizden daha cesur olabilir mi?

Cevap: “Hayır, asla! Âlem şahittir; olmamış ve olamaz.”

Suâl: Neden? Onların bir fedaîsini yandırıp parça parça ederlerdi; esrarını ve arkadaşını izhar etmezdi. Halbuki, sizin bir yiğidinize bir bıçak vurulsa, bütün esrarını kanıyla beraber fışkırtarak döker. Bu, şecaatçe büyük bir tefavüttür. Sebebi nedir?

Cevap: “Biz asıl sebebini teşhis edemiyoruz. Fakat biliriz ki, zerreyi dağ gibi eder ve aslanı tilkiye mağlup ettirir bir nokta vardır.”

Suâl: “Senin vazifeni kaldıramıyoruz. Vücudunu bildik, mahiyetini sen şerh et.”

Cevap: Öyle ise dinleyiniz ve kulaklarınızı beş açınız. İşte:

Fikr-i milliyetle uyanmış bir Ermeni’nin himmeti, mecmu-u milletidir. Güya onun milleti küçülmüş, o olmuş veya onun kalbinde yerleşmiş. Onun ruhu ne kadar tatlı ve kıymettar olsa da milletini daha ziyade tatlı ve büyük bilir, bin ruhu da olsa feda etmekle iftihar eder. Çünkü kendince yüksek düşünür.

Halbuki şimdikilere demiyorum; lâkin sizin eskiden bir yiğidiniz uyanmamış, nura girmemiş, İslâmiyet milletinin namusunu bilmemiş, yalnız bir menfaat veya bir garaz veya bir adamın veya bir aşiretin namusunu mülâhaza eder, kısa düşünürdü. Elbette tatlı hayatını öyle küçük şeylere herkes feda etmez. Faraza, İslâmî fikr-i milliyetle (HÂŞİYE-2) onlar gibi temâşâ etseydiniz, kahramanlığınızı âleme tasdik ettirip yüksek tabakalara çıkacaktınız. Eğer, Ermeniler sizin gibi sathî ve kısa düşünseydiler, nihayette korkak ve sefil olacaklardı. Hakikaten sizin harikulâde şecaate istidadınız vardır. Zira, bir menfaat veya cüz’î bir haysiyet veya itibarî bir şeref için veya “Filân yiğittir” sözlerini işitmek gibi küçük emirlere hayatını istihfaf eden veya ağasının namusunu isti’zam için kendini feda eden kimseler, eğer uyansalar, hazinelere değer olan İslâmiyet milliyetine, yani üç yüz milyon İslâm’ın uhuvvetlerini ve manevî yardımlarını kazandıran İslâmiyet milliyetine, binler ruhu da olsa, acaba istihfaf-ı hayat etmezler mi? Elbette hayatını on paraya satan, on liraya binler şevkle satar.

Maatteessüf, güzel şeylerimiz, gayr-i müslimler eline geçtiği gibi, güzel olan ahlâklarımızı da yine gayr-i müslimler çalmışlar. Güya bir kısım içtimâî ahlâk-ı âliyemiz, yanımızda revaç bulmadığından bize darılıp onlara gitmiş. Ve onların bir kısım rezâili, kendileri içinde çok revaç bulmadığından cehaletimizin pazarına getirilmiş!

HÂŞİYE-1: Türkler ve Kürtler şecaat fenninde allâme olduklarından ben sâil, onlar mucîb olabilirler.

HÂŞİYE-2: Milliyetimiz bir vücuttur; ruhu İslâmiyet, aklı Kur’ân ve imandır. 

Eski Said Dönemi Eserleri (Münazarat), s. 199

LÛ­GAT­ÇE:

ahlâk-ı âliye: yüksek ve yüce ahlâk.

esrar: sırlar.

isti’zam: büyütme, büyük görme.

mucîb: cevap veren.

revaç: kıymet, değer, makbuliyet.

rezâil: rezillikler.

sâil: soru soran.

tefavüt: farklılık.

Okunma Sayısı: 261
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Önce batarya sonra üretim

    Yetimleri sevindirmek için yola çıkacak

    Hindistan’da 2 günde 46 kişi aşırı sıcaktan öldü

    90 ülkeden 1300 Müslümana “Hac hediyesi”

    Dünya, İsrail’i yolundan sapmış bir ülke olarak görüyor

    Tarım arazileri ranta kurban ediliyor

    BES: Yoksulluk sınırı 40 bin lirayı geçti

    Fiyatlardan herkes şikâyetçi

    Halk ilaca erişemez hale geldi

    Yatırımların artması hukukla mümkün

    Adana'nın Saimbeyli'de 4 büyüklüğünde deprem

    İhraçların sahibi yok

    Yeni Asya Vakfı ile Avustralya Nur Vakfı olarak Kurbanlarınız için hizmetinizdeyiz

    53 kişi hâlâ kayıp

    Meteorolojiden İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile 3 il için uyarı

    Hindistan’daki sıcak hava dalgası nedeniyle 98 kişi öldü

    YKS'nin ikinci oturumu AYT yapıldı

    YKS süreci tamamlandı

    İsrailliler, hükümetin yargı düzenlemesine yönelik protestolarına devam ediyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yeni Asya Vakfı ile Avustralya Nur Vakfı olarak Kurbanlarınız için hizmetinizdeyiz
    Süleyman KÖSMENE

    Duaların reddolunmadığı ay: Zilhicce ayı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dört İncil’in hikâyesi
    Genel

    İhraçların sahibi yok
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    İki yüz senesinden sonra en hayırlınız...
    Yeni Asya'dan Size

    Kurban bağışları
    Genel

    90 ülkeden 1300 Müslümana “Hac hediyesi”
    Genel

    BES: Yoksulluk sınırı 40 bin lirayı geçti
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Hakkın hatırı âlîdir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.