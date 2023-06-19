Ahlâk-ı âliyemiz, bize darılıp başkalara gitmiş!

Suâl: (HÂŞİYE-1) Ermeni milleti sizden daha cesur olabilir mi?

Cevap: “Hayır, asla! Âlem şahittir; olmamış ve olamaz.”

Suâl: Neden? Onların bir fedaîsini yandırıp parça parça ederlerdi; esrarını ve arkadaşını izhar etmezdi. Halbuki, sizin bir yiğidinize bir bıçak vurulsa, bütün esrarını kanıyla beraber fışkırtarak döker. Bu, şecaatçe büyük bir tefavüttür. Sebebi nedir?

Cevap: “Biz asıl sebebini teşhis edemiyoruz. Fakat biliriz ki, zerreyi dağ gibi eder ve aslanı tilkiye mağlup ettirir bir nokta vardır.”

Suâl: “Senin vazifeni kaldıramıyoruz. Vücudunu bildik, mahiyetini sen şerh et.”

Cevap: Öyle ise dinleyiniz ve kulaklarınızı beş açınız. İşte:

Fikr-i milliyetle uyanmış bir Ermeni’nin himmeti, mecmu-u milletidir. Güya onun milleti küçülmüş, o olmuş veya onun kalbinde yerleşmiş. Onun ruhu ne kadar tatlı ve kıymettar olsa da milletini daha ziyade tatlı ve büyük bilir, bin ruhu da olsa feda etmekle iftihar eder. Çünkü kendince yüksek düşünür.

Halbuki şimdikilere demiyorum; lâkin sizin eskiden bir yiğidiniz uyanmamış, nura girmemiş, İslâmiyet milletinin namusunu bilmemiş, yalnız bir menfaat veya bir garaz veya bir adamın veya bir aşiretin namusunu mülâhaza eder, kısa düşünürdü. Elbette tatlı hayatını öyle küçük şeylere herkes feda etmez. Faraza, İslâmî fikr-i milliyetle (HÂŞİYE-2) onlar gibi temâşâ etseydiniz, kahramanlığınızı âleme tasdik ettirip yüksek tabakalara çıkacaktınız. Eğer, Ermeniler sizin gibi sathî ve kısa düşünseydiler, nihayette korkak ve sefil olacaklardı. Hakikaten sizin harikulâde şecaate istidadınız vardır. Zira, bir menfaat veya cüz’î bir haysiyet veya itibarî bir şeref için veya “Filân yiğittir” sözlerini işitmek gibi küçük emirlere hayatını istihfaf eden veya ağasının namusunu isti’zam için kendini feda eden kimseler, eğer uyansalar, hazinelere değer olan İslâmiyet milliyetine, yani üç yüz milyon İslâm’ın uhuvvetlerini ve manevî yardımlarını kazandıran İslâmiyet milliyetine, binler ruhu da olsa, acaba istihfaf-ı hayat etmezler mi? Elbette hayatını on paraya satan, on liraya binler şevkle satar.

Maatteessüf, güzel şeylerimiz, gayr-i müslimler eline geçtiği gibi, güzel olan ahlâklarımızı da yine gayr-i müslimler çalmışlar. Güya bir kısım içtimâî ahlâk-ı âliyemiz, yanımızda revaç bulmadığından bize darılıp onlara gitmiş. Ve onların bir kısım rezâili, kendileri içinde çok revaç bulmadığından cehaletimizin pazarına getirilmiş!

HÂŞİYE-1: Türkler ve Kürtler şecaat fenninde allâme olduklarından ben sâil, onlar mucîb olabilirler.

HÂŞİYE-2: Milliyetimiz bir vücuttur; ruhu İslâmiyet, aklı Kur’ân ve imandır.

Eski Said Dönemi Eserleri (Münazarat), s. 199



LÛ­GAT­ÇE:

ahlâk-ı âliye: yüksek ve yüce ahlâk.

esrar: sırlar.

isti’zam: büyütme, büyük görme.

mucîb: cevap veren.

revaç: kıymet, değer, makbuliyet.

rezâil: rezillikler.

sâil: soru soran.

tefavüt: farklılık.