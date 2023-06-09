"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 HAZİRAN 2023 CUMA - YIL: 54

Âlemdeki terazinin hürriyet gözü ağır gelecek

Risale-i Nur'dan
09 Haziran 2023, Cuma
(Dünden devam)

Suâl: “Nedir o üç kayıt ki, istibdad-ı manevî onunla âlem-i İslâmiyeti kaydetmiştir?”

Cevap: Meselâ, Rus hükûmetinin istibdadı bir kayıttır. Rus milletinin tahakkümü de diğer bir kayıttır. Âdât-ı küfriye ve zalimânelerinin tagallübü de üçüncü bir kayıttır. İngiliz hükûmeti, gerçi zâhiren müstebit değilse de milleti mütehakkimedir, âdâtı dahi mütegallibedir. İşte size Hindistan bir bürhan ve Mısır yarı bürhandır. Binaenaleyh milletimiz ya üç veya bir buçuk kayıt ile mukayyeddir. Buna mukabil, bizim gayr-i müslimlerin ayaklarında yalnız bir yalancı kaydımız vardı. Ona bedelen çok nazlarını çektiğimiz gibi onlar neslen ve serveten ziyadeleştiler; biz bir nevi hizmetkârlık olan memuriyet ve askerlik cihetiyle servet ve nesilce aşağıya yuvarlandık. Bence onlar eskiden beri hürdüler. Zira fikr-i milliyet hürriyetin pederidir. Yine esir Ekrad ve Etrak idi. İşte o yalancı kaydı, üç veya on milyonun ayağında açıyoruz; tâ ki üç kayıt ile mukayyed üç yüz milyon İslâm’ın hürriyetine meydan açılsın. (HÂŞİYE1) Elbette âcilen üçü veren, êcilen üç yüzü kazanan hasaret etmiyor.

“İslâm, sağ eliyle delil ve bürhandan yapılmış, bilenmiş keskin bir Hint kılıcını, sol eliyle de hürriyetten yapılmış parlak renkli bir Arap atının dizginini tutarak, bahçelerimizi ezip mahveden istibdadın başlarını balta ve yayı ile dağıtacaktır.” [Arabî fıkranın meali] (HÂŞİYE2)

Suâl: “Heyhât! Nasıl hürriyetimiz umum âlem-i İslâm’ın hürriyetinin mukaddimesi ve fecr-i sadıkı olur?”

Cevap: İki cihet ile:

Birincisi: Bizde olan istibdat, Asya’nın hürriyetine zulmanî bir set çekmişti. Ziyâ-yı hürriyet o muzlim perdeden geçemezdi ki gözleri açsın, kemâlâtı göstersin. İşte bu seddin tahribiyle, fikr-i hürriyet Çin’e kadar yayıldı ve yayılacaktır. Fakat Çin ifrat edip komünist oldu. Âlemdeki terazinin hürriyet gözü ağır geldiğinden, birden bire terazinin öteki gözünde olan vahşet ve istibdadı kaldırdı, git gide kalkacak.

HÂŞİYE-1: Elhamdülillâh, şimdi açılmaya başladı.

HÂŞİYE-2: Yine bak, maşaallah, hem Nurun Zülfikar ve Hüccetüllahi’l-Bâliğa gibi mecmualarını, hem Yemen, Mısır, Cezayir, Hint, Fas, Kafkas, Fars, Arap gibi İslâm milletlerini haber verir gibi şifreli bir fıkradır.

Eski Said Dönemi Eserleri (Münazarat), s. 180

LÛ­GAT­ÇE:

âdât-ı küfriye ve zalimâne: küfre ait ve zalimlere yakışan âdet ve uygulamalar.

bürhan: delil.

êcilen: gelecekte, geriye bırakılmış bir zamanda, vakti gelince.

Ekrad: Kürtler.

Etrak: Türkler.

istibdad-ı manevî: manevî baskı.

mütegallibe: zor kullanarak galip gelen, zorba.

tagallüp: zorbalık, üstün gelme.

ziyâ-yı hürriyet: hürriyetin ışığı.

Okunma Sayısı: 198
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hafize Gaye Erkan MB Başkanlığına, Şahap Kavcıoğlu ise BDDK Başkanlığına atandı

    Yangınlara hazır değiliz

    İsrail, Batı Şeria'nın tamamını işgal etmeye çalışıyor

    Devalüasyon-enflasyon sarmalına girebiliriz

    Yunanistan üçüncü kez sandığa gidebilir

    Türkiye Yüzyılı zamlarla başladı

    New York'ta bazı okullar tatil edildi

    Yanlış politikalarla pahalılık sona ermez

    Asgari ücret 10 günde 60 dolar eridi

    Ah sigara...

    RTÜK toplumu bölüyor

    Yapay zekâ ölümcül silahlar üretimine yardımcı olabilir

    Yargıtay’a Atalay çağrısı

    Dünyanın en zengin 33 milyarderi İstanbul’da yaşıyor

    Ordu'da 94 noktada heyelan oldu

    Şehit Uzman Çavuş Aydın Ceylan dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Meteoroloji'den 24 ile gök gürültülü sağanak uyarısı

    MSB'den bedelli askerlik açıklaması

    10 kişiden 1’i vize alabiliyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Terör darbe gerekçesiydi, artık seçim kazandırıyor
    Ali FERŞADOĞLU

    Titanic batarken, “Bir şey olmaz” diyenler vardı!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Zalim ve sadist Neron’un ibretlik sonu
    Süleyman KÖSMENE

    Namaz mı önemlidir, iş mi?
    Şemseddin ÇAKIR

    Ashab-ı Rakîm kimlerdir? (1)
    Genel

    Yanlış politikalarla pahalılık sona ermez
    Genel

    Türkiye Yüzyılı zamlarla başladı
    Genel

    Asgari ücret 10 günde 60 dolar eridi
    Genel

    New York'ta bazı okullar tatil edildi
    İbrahim ERSOYLU

    Nur Talebelerinin zarurî ittihadı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.