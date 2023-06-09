Âlemdeki terazinin hürriyet gözü ağır gelecek

(Dünden devam)

Suâl: “Nedir o üç kayıt ki, istibdad-ı manevî onunla âlem-i İslâmiyeti kaydetmiştir?”

Cevap: Meselâ, Rus hükûmetinin istibdadı bir kayıttır. Rus milletinin tahakkümü de diğer bir kayıttır. Âdât-ı küfriye ve zalimânelerinin tagallübü de üçüncü bir kayıttır. İngiliz hükûmeti, gerçi zâhiren müstebit değilse de milleti mütehakkimedir, âdâtı dahi mütegallibedir. İşte size Hindistan bir bürhan ve Mısır yarı bürhandır. Binaenaleyh milletimiz ya üç veya bir buçuk kayıt ile mukayyeddir. Buna mukabil, bizim gayr-i müslimlerin ayaklarında yalnız bir yalancı kaydımız vardı. Ona bedelen çok nazlarını çektiğimiz gibi onlar neslen ve serveten ziyadeleştiler; biz bir nevi hizmetkârlık olan memuriyet ve askerlik cihetiyle servet ve nesilce aşağıya yuvarlandık. Bence onlar eskiden beri hürdüler. Zira fikr-i milliyet hürriyetin pederidir. Yine esir Ekrad ve Etrak idi. İşte o yalancı kaydı, üç veya on milyonun ayağında açıyoruz; tâ ki üç kayıt ile mukayyed üç yüz milyon İslâm’ın hürriyetine meydan açılsın. (HÂŞİYE1) Elbette âcilen üçü veren, êcilen üç yüzü kazanan hasaret etmiyor.

“İslâm, sağ eliyle delil ve bürhandan yapılmış, bilenmiş keskin bir Hint kılıcını, sol eliyle de hürriyetten yapılmış parlak renkli bir Arap atının dizginini tutarak, bahçelerimizi ezip mahveden istibdadın başlarını balta ve yayı ile dağıtacaktır.” [Arabî fıkranın meali] (HÂŞİYE2)

Suâl: “Heyhât! Nasıl hürriyetimiz umum âlem-i İslâm’ın hürriyetinin mukaddimesi ve fecr-i sadıkı olur?”

Cevap: İki cihet ile:

Birincisi: Bizde olan istibdat, Asya’nın hürriyetine zulmanî bir set çekmişti. Ziyâ-yı hürriyet o muzlim perdeden geçemezdi ki gözleri açsın, kemâlâtı göstersin. İşte bu seddin tahribiyle, fikr-i hürriyet Çin’e kadar yayıldı ve yayılacaktır. Fakat Çin ifrat edip komünist oldu. Âlemdeki terazinin hürriyet gözü ağır geldiğinden, birden bire terazinin öteki gözünde olan vahşet ve istibdadı kaldırdı, git gide kalkacak.

HÂŞİYE-1: Elhamdülillâh, şimdi açılmaya başladı.

HÂŞİYE-2: Yine bak, maşaallah, hem Nurun Zülfikar ve Hüccetüllahi’l-Bâliğa gibi mecmualarını, hem Yemen, Mısır, Cezayir, Hint, Fas, Kafkas, Fars, Arap gibi İslâm milletlerini haber verir gibi şifreli bir fıkradır.

Eski Said Dönemi Eserleri (Münazarat), s. 180



LÛ­GAT­ÇE:

âdât-ı küfriye ve zalimâne: küfre ait ve zalimlere yakışan âdet ve uygulamalar.

bürhan: delil.

êcilen: gelecekte, geriye bırakılmış bir zamanda, vakti gelince.

Ekrad: Kürtler.

Etrak: Türkler.

istibdad-ı manevî: manevî baskı.

mütegallibe: zor kullanarak galip gelen, zorba.

tagallüp: zorbalık, üstün gelme.

ziyâ-yı hürriyet: hürriyetin ışığı.