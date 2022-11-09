"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 KASIM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Ankara’da en kara bir hâlet-i ruhiye hissettim

Risale-i Nur'dan
09 Kasım 2022, Çarşamba
Ankara’daki Hayatına Dair Risale-i Nur’dan Bir Parça

(Yirmi Üçüncü Lem’a, Tabiat Risalesinden)

1338’de Ankara’ya gittim. İslâm ordusunun Yunana galebesinden neşe alan ehl-i imanın kuvvetli efkârı içinde, gayet müthiş bir zındıka fikri, içine girmek ve bozmak ve zehirlendirmek için dessasâne çalıştığını gördüm. “Eyvah!” dedim. “Bu ejderha, imanın erkânına ilişecek.” O vakit, şu ayet-i kerîmenin bedahet derecesinde vücud ve vahdaniyeti ifham ettiği cihetle, ondan istimdad edip, o zındıkanın başını dağıtacak derecede Kur’ân-ı Hakîm’den alınan kuvvetli bir bürhanı, Arabî bir risalede yazdım. Ankara’da Yeni Gün Matbaasında tab’ ettirmiştim, fakat maatteessüf Arabî bilen az ve ehemmiyetle bakanlar da nadir olmakla beraber, gayet muhtasar ve mücmel bir surette o kuvvetli bürhan tesirini göstermedi. Maatteessüf, o dinsizlik fikri hem inkişaf etti, hem kuvvet buldu...

Tarihçe-i Hayat, s. 161

***

Bir zaman, ihtiyarlığın başlangıcında, Eski Said’in gülmeleri Yeni Said’in ağlamalarına inkılâb ettiği hengâmda, Ankara’daki ehl-i dünya beni Eski Said zannedip oraya istediler, gittim. Güz mevsiminin âhirlerinde Ankara’nın benden çok ziyade ihtiyarlanmış, yıpranmış, eskimiş kalesinin başına çıktım. O kale, tahaccür etmiş hâdisât-ı tarihiye suretinde bana göründü.

Senenin ihtiyarlık mevsimiyle benim ihtiyarlığım, kalenin ihtiyarlığı, beşerin ihtiyarlığı, şanlı Osmanlı Devletinin ihtiyarlığı ve Hilâfet Saltanatının vefatı ve dünyanın ihtiyarlığı, bana gayet hazin ve rikkatli ve firkatli bir hâlet içinde, o yüksek kalede geçmiş zamanın derelerine ve gelecek zamanın dağlarına baktırdı ve baktım. Birbiri içinde beni ihata eden dört beş ihtiyarlık karanlıkları içinde, Ankara’da en kara bir hâlet-i ruhiye hissettiğimden, bir nur, bir teselli, bir rica aradım.

Lem’alar, s. 354

***

Bundan on iki sene evvel Ankara reisleri, İngilizlere karşı Hutuvat-ı Sitte namındaki mücahedatımı takdir edip, beni oraya istediler. Gittim. Gidişatları, benim ihtiyarlık hissiyatıma uygun gelmedi.

“Bizimle çalış” dediler.

Dedim: “Yeni Said öteki dünyaya çalışmak istiyor, sizinle çalışamaz; fakat size de ilişmez.”

Evet, ilişmedim ve ilişenlere de iştirak etmedim. Çünkü an’anat-ı milliye-i İslâmiye lehinde istimal edilebilir bir deha-i askerîyi, an’ane aleyhine çevirmeye maatteessüf bir vesile oldu. Evet, ben, Ankara reislerinde, hususan Reis-i Cumhurda bir deha hissettim ve dedim: “Bu dehayı, kuşkulandırmakla an’anat aleyhine çevirmek caiz değildir.” Onun için, ne kadar elimden gelmişse, dünyalarından çekindim, karışmadım. On üç seneden beri siyasetten çekildim. Hatta bu yirmi bayramdır, bir-ikisinden başka umumlarında, bu gurbette, kendi odamda yalnız, mahpus gibi geçirdim; tâ ki siyasete bulaşmam tevehhüm edilmesin.

Tarihçe-i Hayat, s. 235

Okunma Sayısı: 137
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hak ihlali varsa gelişme olmaz

    Fâhiş artışlar ekonomik darbeye dönüştü

    İŞKUR: Kayıtlı işsiz sayısı 3.1 milyon

    Yeni bir kanun yapılmalı

    Özer’den ‘ara tatil’ açıklaması

    Pandemiden farksız

    Bahçeli: HDP ziyareti son derece doğal

    Yılbaşına kadar Halk Ekmeğe zam yok

    Çocuklarımızla daha fazla vakit geçirmeliyiz

    11 yıldır bekletiliyordu: Erzurum'daki 'misafir uçak' satılacak

    Mantarlara ilgili bütün genellemeleri unutun

    Ağrı'daki kazada ölenlerin kimlikleri tespit ediliyor

    Trump: 15 Kasım'da "büyük bir duyuru" yapacağım

    Avrupa'da 15 bin kişi sıcak hava sebebiyle öldü

    Fransa'da gündem Ulusal Meclis'in feshedilme ihtimali

    Rusya'nın 1 günde 50'den fazla yerleşim yerini bombaladı

    Guterres'ten 'İklim Dayanışma Paktı' çağrısı: Bebeklere ne cevap vereceğiz?

    Yeni ekonomik model de fiyasko
    📷

    Gündoğmuş’da hizmet merkezi açıldı

    Kosova ve Sırbistan'a "gerginliği artırmayın" çağrısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    100 yıl öce bugün Bediüzzaman Mecliste törenle karşılanmıştı
    Ali FERŞADOĞLU

    Narkozun etkisi geçmeye başladı şükür!
    Ahmet BATTAL

    Tarım Kredi’den “tanzim satış”lara
    Cevher İLHAN

    “Mânen ahlâkımıza vurduğu darbe”
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Hoşâmedî”nin 100. yılı
    Genel

    Hak ihlali varsa gelişme olmaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Aile huzurunun İlâhî sırları
    Süleyman KÖSMENE

    Dilimizin ince nüansları
    Raşit YÜCEL

    İskilip’de âlimler vardı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.