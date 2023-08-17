Ankara reisleri İngilizlere karşı mücahedatımı takdir ettiler

Bir zaman İngiliz devleti İstanbul Boğazının toplarını tahrip ve İstanbul’u istilâ ettiği hengâmda, o devletin en büyük daire-i diniyesi olan Anglikan Kilisesinin Başpapazı tarafından Meşihat-ı İslâmiyeden dinî altı sual soruldu. Ben de o zaman Dârü’l-Hikmeti’l-İslâmiyenin âzâsı idim.

Bana dediler:

“Bir cevap ver. Onlar, altı suallerine altı yüz kelime ile cevap istiyorlar.” Ben dedim:

“Altı yüz kelime ile değil, altı kelime ile değil, hatta bir kelime ile değil, belki bir tükrük ile cevap veriyorum. Çünkü o devlet, işte görüyorsunuz, ayağını boğazımıza bastığı dakikada, onun papazı, mağrurâne, üstümüzde sual sormasına karşı yüzüne tükürmek lâzım geliyor. Tükürün o ehl-i zulmün o merhametsiz yüzüne!..”

Tarihçe-i Hayat, s. 150

MUSTAFA KEMAL ŞİFRE İLE İKİ DEFA DAVET ETTİ

Ankara reisleri, İngilizlere karşı Hutuvat-ı Sitte namındaki mücahedatımı takdir edip, beni oraya istediler. Gittim. Gidişatları, benim ihtiyarlık hissiyatıma uygun gelmedi.

“Bizimle çalış” dediler.

Dedim: “Yeni Said öteki dünyaya çalışmak istiyor, sizinle çalışamaz; fakat size de ilişmez.”

Evet, ilişmedim ve ilişenlere de iştirak etmedim. Çünkü an’anat-ı milliye-i İslâmiye lehinde istimal edilebilir bir deha-i askerîyi, an’ane aleyhine çevirmeye maatteessüf bir vesile oldu. Evet, ben, Ankara reislerinde, hususan Reis-i Cumhurda bir deha hissettim ve dedim:

“Bu dehayı, kuşkulandırmakla an’anat aleyhine çevirmek caiz değildir.”

Onun için, ne kadar elimden gelmişse, dünyalarından çekildim, karışmadım. On üç seneden beri siyasetten çekildim. Hatta bu yirmi bayramdır, bir-ikisinden başka umumlarında, bu gurbette, kendi odamda yalnız, mahpus gibi geçirdim; tâ ki siyasete bulaşmam tevehhüm edilmesin.

Tarihçe-i Hayat, s. 235

BELKİ BİR FIRKA ASKER KADAR HİZMET ETTİĞİMİ BİLDİLER

(Afyon Hapsi Mektuplarından)

Müdür Bey, size teşekkür ederim ki Kurtuluş Bayramının bayrağını koğuşuma taktırdınız. Harekât-ı Milliyede İstanbul’da, İngiliz ve Yunan aleyhindeki Hutuvat-ı Sitte eserimi tab ve neşir ile belki bir fırka asker kadar hizmet ettiğimi Ankara bildi ki Mustafa Kemal, şifre ile iki defa beni Ankara’ya taltif için istedi. Hatta demişti: “Bu kahraman hoca bize lâzımdır.” Demek benim bu bayramda bu bayrağı takmak hakkımdır.

Said Nursî

Şualar, s. 565

LÛ­GAT­ÇE:

an’anat-ı milliye-i İslâmiye: İslâmî ve millî gelenekler.

Dârü’l-Hikmeti’l-İslâmiye: 1918-1922 yılları arasında Şeyhülislâmlığa bağlı olarak faaliyet gösteren, Bediüzzaman Said Nursî’nin de görev yaptığı İslâm Akademisi hüviyetinde ilmî bir kuruluş.

Hutuvât-ı Sitte: İstanbul’u işgal eden İngilizlerin Müslüman halkı Osmanlı idaresinden soğutmak, halkı kışkırtmak, halka ümitsizlik aşılamak için giriştikleri hileli faaliyetleri yok etmek için Bediüzzaman Said Nursî’nin yazdığı bir risale.

Meşihat-ı İslâmiye: İslâmî işlerin ilmî meseleleri ile uğraşan devlet dairesi, Şeyhülislâmlık makamı.