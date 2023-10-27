Asr-ı Saadet’ten de davet olunsam hakikatleri aynen ibraz edeceğim

Ey paşalar, zabitler! Bütün kuvvetimle derim ki:

Gazetelerde neşrettiğim umum makalâtımdaki umum hakaikte nihayet derecede musırrım. Şayet zaman-ı mazi cânibinden, Asr-ı Saadet mahkemesinden adaletnâme-i Şeriatla davet olunsam; neşrettiğim hakaikı aynen ibraz edeceğim. Olsa olsa o zamanın ilcaatının modasına göre bir libas giydireceğim.

Şayet müstakbel tarafından üç yüz sene sonraki tenkidat-ı ukalâ mahkemesinden tarih celbnâmesiyle celb olunsam, yine bu hakikatleri tevessü ve inbisat ile çatlayan bazı yerlerini yamalamakla beraber, taze olarak orada da göstereceğim. Demek, hakikat tahavvül etmez, hakikat haktır, “Hak yücedir ve hiçbir şey ondan daha yüce değildir.” Millet uyanmış; mugalâta ve cerbeze ile iğfal olunsa da, devam etmeyecektir. Hakikat telâkki olunan hayalin ömrü kısadır. Feveran eden efkâr-ı umûmiye ile, o aldatmalar ve mugalâtalar dağılacak ve hakikat meydana çıkacaktır inşaallah.

Sizin işkenceli hapishanenizin hâli, zaman müthiş, mekân muvahhiş, mahpusîn mütevahhiş, gazeteler mürcif, efkâr müşevveş, kalpler hazin, vicdanlar müteessir ve me’yus, bidayet-i halde memurlar şematetli, nöbetçiler müz’iç olmakla beraber, vicdanım beni ta’zib etmediği için, o hal bana eğlence gibiydi. Musibetlerin tenevvüü, musikinin nağmelerinin tenevvüü gibi bana geliyordu.

Hem de geçen sene tımarhanede tahsil ettiğim dersi, şimdi bu mektepte itmam ettim. Musibet zamanının uzunluğundan, uzun dersler gördüm. Dünyanın ruhanî lezzeti olan hüzn-ü masumâne ve mazlumâneden, zayıfa şefkat ve gadre şiddet-i nefret dersini aldım.

Ümidim kavîdir ki, çok masumların kalplerinden hararet-i hüzünle tebahhur eden “ay,” “vay” ve “ah”lar, rahmetli bir bulut teşkil edecektir. Ve âlem-i İslâmdaki yeni yeni İslâm devletlerinin teşekkülleriyle o rahmetli bulut teşekküle başlamıştır.

Tarihçe-i Hayat, s. 86



LÛ­GAT­ÇE:

adaletnâme-i Şeriat: Şeriatın mahkeme çağrı pusulası.

cerbeze: haklı haksız sözlerle hakikati gizlemek; aldatıcı kurnazlık.

efkâr-ı umûmiye: kamuoyu, umumun fikri.

hakaik: hakikatler.

ibraz etmek: ortaya koymak, göstermek.

iğfal olunmak: yanıltılmak, aldatılmak, gaflete düşürülerek kandırılmak.

ilcaat: zorlamalar, zaruretler.

inbisat: genişleme, yayılma.

itmam etmek: tamamlamak.

libas: elbise.

mugalâta: yanıltıcı söz etme, safsata.

musırr: ısrarlı.

mürcif: fitne ve fesad için ortalığı karıştıran.

müşevveş: düzensiz, karışık, karmakarışık.

müz’iç: rahatsız eden, sıkıntı veren.

şematetli: kuru gürültülü, şamatalı.

tahavvül: değişme, bir halden başka bir hale geçme.

tebahhur: buharlaşmak.

tenevvü: çeşit çeşit olma, çeşitlilik.

tenkidat-ı ukalâ: akıllıların tenkitleri.

tevessü: genişleme.

