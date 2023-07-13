Avrupa bizden adaleti ister ve medeniyeti bekler

Bir hazine-i cevahire mâlik olduğumuz halde, Av­rupa’ya ahkâmda izhar-ı fakr, ahlâkta dilencilik etmek din-i İslâm’a büyük bir hıyanettir ve hayat-ı millete kastetmektir.

Dünya için din feda olmaz, berâhin-i akliye üzerine müesses olan din-i İslâm, başka dine kıyas olunmaz.

Evet, Avrupa’dan ahz u iktibasa muhtacız. İhtiyacımız idare-i mülk ve tanzim-i kuvâ-yı harbiye-i bahriyeden ve fünun-u sanayiden işimize yarayanlarıdır (dinimizin emriyle). Avrupa da bizden yalnız adaleti ister ve medeniyeti bekler; tâ muvazenesi bozulmasın. Bu iki esasa Şeriatımız müessis ve külliyetiyle nâzırdır. Zaaf-ı diyanetle uhuvvet ve hürriyet ve medeniyet, bataklık ve müteaffin sulardan zehirlenmiş çiçek ve meyvelere benzer. Acaba Şeyheyn ü Ömereyn ve Harun u Me’mun ve Endülüs’teki Emevîler, zaaf-ı dinle mi terakkî ettiler? Zaman-ı salifte âlemde hükümferma olan istibdadın pederi vahşet olduğu halde, sadr-ı evvelin hürriyet ve adalet ve müsâvâtları bürhan-ı bâhirdir ki, Şeriat-ı Garra, hürriyet-i hakkı ve adaleti ve ibadetteki müsâ­vâtıyla iman olunan müsâvât-ı hukuku cemî-i revâbıt ve levazımatıyla câmi’dir. Buna binaen kat’iyen hükmediyorum, şimdiye kadar noksaniyetimiz ve tedenniyatımız ve sû-i ahlâkımız dört sebepten gelmiş:

Birincisi: Şeriat-ı Garranın adem-i müraat-ı ahkâmından ve bazı hakaik-ı şer’iyeyi başka ünvanla gösterdiğinden, avâmı tenfir ile itaat-ı vicdaniyelerini sarsmaktır. Devr-i inhitatımızdan beri güya fevka’ş-Şeriat bazı nizâmâtı neşretmek (Şeriattan izin almadan) tedennîmizin en büyük sebebidir.

İkincisi: Bazı müdahinlerin keyfemâyeşâ sû-i tefsir etmek, hâşâ, İslâmiyeti istibdada müsait ve medeniyete mâni gibi göstermektir.

Üçüncüsü: Zâhirperest dinin cahil dostları, taassubât-ı nâ­bemahal ile bazı teşbihatı hakikat olarak telâkki ve telkin ederek ve bunu iyilik belleyip dine hıyanet etmesidir.

Dördüncüsü: Müşkilü’t-tahsil mehasin-i medeniyeti terk ile çocuk gibi hevâ ve hevese muvafık zünub ve mesâvî-i medeniyeti tûtî gibi taklit etmeleridir.

Eski Said Dönemi Eserleri, Makalat, s. 34-35

LÛ­GAT­ÇE:

ahkâm: temel hükümler, esaslar.

ahz u iktibas: iktibas edip almak.

berâhin-i akliye: aklî deliller.

devr-i inhitat: gerileme dönemi, çöküş devri.

fevka’ş-Şeriat: Şeriat üstü, Şeriatın üzerinde.

hazine-i cevahir: cevherler hazinesi.

izhar-ı fakr: yoksulluğu göstermek.

mehasin-i medeniyet: medeniyetin güzellikleri.

muvazene: denge.

müşkilü’t-tahsil: elde edilmesi güç olan.

Şeyheyn ü Ömereyn: ilk iki halife (Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer) ve iki Ömer (Ömer b. Hattab ile Ömer ibni Abdülaziz.)

taassubat-ı nâbemahal: yersiz bağnazlıklar, körü körüne tutuculuklar.

tanzim-i kuvâ-yı harbiye-i bahriye: deniz harp kuvvetlerinin düzenlenmesi.

tedenni: gerileme.

tutî: papağan.

zünub ve mesâvî-i medeniyet: medeniyetin günah ve kötülükleri.