Avrupa bizden adaleti ister ve medeniyeti bekler

Bir hazine-i cevahire mâlik olduğumuz halde, Avrupa’ya ahkâmda izhar-ı fakr, ahlâkta dilencilik etmek din-i İslâm’a büyük bir hıyanettir ve hayat-ı millete kastetmektir.
Dünya için din feda olmaz, berâhin-i akliye üzerine müesses olan din-i İslâm, başka dine kıyas olunmaz.
Evet, Avrupa’dan ahz u iktibasa muhtacız. İhtiyacımız idare-i mülk ve tanzim-i kuvâ-yı harbiye-i bahriyeden ve fünun-u sanayiden işimize yarayanlarıdır (dinimizin emriyle). Avrupa da bizden yalnız adaleti ister ve medeniyeti bekler; tâ muvazenesi bozulmasın. Bu iki esasa Şeriatımız müessis ve külliyetiyle nâzırdır. Zaaf-ı diyanetle uhuvvet ve hürriyet ve medeniyet, bataklık ve müteaffin sulardan zehirlenmiş çiçek ve meyvelere benzer. Acaba Şeyheyn ü Ömereyn ve Harun u Me’mun ve Endülüs’teki Emevîler, zaaf-ı dinle mi terakkî ettiler? Zaman-ı salifte âlemde hükümferma olan istibdadın pederi vahşet olduğu halde, sadr-ı evvelin hürriyet ve adalet ve müsâvâtları bürhan-ı bâhirdir ki, Şeriat-ı Garra, hürriyet-i hakkı ve adaleti ve ibadetteki müsâvâtıyla iman olunan müsâvât-ı hukuku cemî-i revâbıt ve levazımatıyla câmi’dir. Buna binaen kat’iyen hükmediyorum, şimdiye kadar noksaniyetimiz ve tedenniyatımız ve sû-i ahlâkımız dört sebepten gelmiş:
Birincisi: Şeriat-ı Garranın adem-i müraat-ı ahkâmından ve bazı hakaik-ı şer’iyeyi başka ünvanla gösterdiğinden, avâmı tenfir ile itaat-ı vicdaniyelerini sarsmaktır. Devr-i inhitatımızdan beri güya fevka’ş-Şeriat bazı nizâmâtı neşretmek (Şeriattan izin almadan) tedennîmizin en büyük sebebidir.
İkincisi: Bazı müdahinlerin keyfemâyeşâ sû-i tefsir etmek, hâşâ, İslâmiyeti istibdada müsait ve medeniyete mâni gibi göstermektir.
Üçüncüsü: Zâhirperest dinin cahil dostları, taassubât-ı nâbemahal ile bazı teşbihatı hakikat olarak telâkki ve telkin ederek ve bunu iyilik belleyip dine hıyanet etmesidir.
Dördüncüsü: Müşkilü’t-tahsil mehasin-i medeniyeti terk ile çocuk gibi hevâ ve hevese muvafık zünub ve mesâvî-i medeniyeti tûtî gibi taklit etmeleridir.
Eski Said Dönemi Eserleri, Makalat, s. 34-35
LÛGATÇE:
ahkâm: temel hükümler, esaslar.
ahz u iktibas: iktibas edip almak.
berâhin-i akliye: aklî deliller.
devr-i inhitat: gerileme dönemi, çöküş devri.
fevka’ş-Şeriat: Şeriat üstü, Şeriatın üzerinde.
hazine-i cevahir: cevherler hazinesi.
izhar-ı fakr: yoksulluğu göstermek.
mehasin-i medeniyet: medeniyetin güzellikleri.
muvazene: denge.
müşkilü’t-tahsil: elde edilmesi güç olan.
Şeyheyn ü Ömereyn: ilk iki halife (Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer) ve iki Ömer (Ömer b. Hattab ile Ömer ibni Abdülaziz.)
taassubat-ı nâbemahal: yersiz bağnazlıklar, körü körüne tutuculuklar.
tanzim-i kuvâ-yı harbiye-i bahriye: deniz harp kuvvetlerinin düzenlenmesi.
tedenni: gerileme.
tutî: papağan.
zünub ve mesâvî-i medeniyet: medeniyetin günah ve kötülükleri.