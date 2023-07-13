"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Avrupa bizden adaleti ister ve medeniyeti bekler

Risale-i Nur'dan
13 Temmuz 2023, Perşembe
Bir hazine-i cevahire mâlik olduğumuz halde, Av­rupa’ya ahkâmda izhar-ı fakr, ahlâkta dilencilik etmek din-i İslâm’a büyük bir hıyanettir ve hayat-ı millete kastetmektir.

Dünya için din feda olmaz, berâhin-i akliye üzerine müesses olan din-i İslâm, başka dine kıyas olunmaz.

Evet, Avrupa’dan ahz u iktibasa muhtacız. İhtiyacımız idare-i mülk ve tanzim-i kuvâ-yı harbiye-i bahriyeden ve fünun-u sanayiden işimize yarayanlarıdır (dinimizin emriyle). Avrupa da bizden yalnız adaleti ister ve medeniyeti bekler; tâ muvazenesi bozulmasın. Bu iki esasa Şeriatımız müessis ve külliyetiyle nâzırdır. Zaaf-ı diyanetle uhuvvet ve hürriyet ve medeniyet, bataklık ve müteaffin sulardan zehirlenmiş çiçek ve meyvelere benzer. Acaba Şeyheyn ü Ömereyn ve Harun u Me’mun ve Endülüs’teki Emevîler, zaaf-ı dinle mi terakkî ettiler? Zaman-ı salifte âlemde hükümferma olan istibdadın pederi vahşet olduğu halde, sadr-ı evvelin hürriyet ve adalet ve müsâvâtları bürhan-ı bâhirdir ki, Şeriat-ı Garra, hürriyet-i hakkı ve adaleti ve ibadetteki müsâ­vâtıyla iman olunan müsâvât-ı hukuku cemî-i revâbıt ve levazımatıyla câmi’dir. Buna binaen kat’iyen hükmediyorum, şimdiye kadar noksaniyetimiz ve tedenniyatımız ve sû-i ahlâkımız dört sebepten gelmiş:

Birincisi: Şeriat-ı Garranın adem-i müraat-ı ahkâmından ve bazı hakaik-ı şer’iyeyi başka ünvanla gösterdiğinden, avâmı tenfir ile itaat-ı vicdaniyelerini sarsmaktır. Devr-i inhitatımızdan beri güya fevka’ş-Şeriat bazı nizâmâtı neşretmek (Şeriattan izin almadan) tedennîmizin en büyük sebebidir.

İkincisi: Bazı müdahinlerin keyfemâyeşâ sû-i tefsir etmek, hâşâ, İslâmiyeti istibdada müsait ve medeniyete mâni gibi göstermektir.

Üçüncüsü: Zâhirperest dinin cahil dostları, taassubât-ı nâ­bemahal ile bazı teşbihatı hakikat olarak telâkki ve telkin ederek ve bunu iyilik belleyip dine hıyanet etmesidir.

Dördüncüsü: Müşkilü’t-tahsil mehasin-i medeniyeti terk ile çocuk gibi hevâ ve hevese muvafık zünub ve mesâvî-i medeniyeti tûtî gibi taklit etmeleridir.

Eski Said Dönemi Eserleri, Makalat, s. 34-35

LÛ­GAT­ÇE:

ahkâm: temel hükümler, esaslar.

ahz u iktibas: iktibas edip almak.

berâhin-i akliye: aklî deliller.

devr-i inhitat: gerileme dönemi, çöküş devri.

fevka’ş-Şeriat: Şeriat üstü, Şeriatın üzerinde.

hazine-i cevahir: cevherler hazinesi.

izhar-ı fakr: yoksulluğu göstermek.

mehasin-i medeniyet: medeniyetin güzellikleri.

muvazene: denge.

müşkilü’t-tahsil: elde edilmesi güç olan.

Şeyheyn ü Ömereyn: ilk iki halife (Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer) ve iki Ömer (Ömer b. Hattab ile Ömer ibni Abdülaziz.)

taassubat-ı nâbemahal: yersiz bağnazlıklar, körü körüne tutuculuklar.

tanzim-i kuvâ-yı harbiye-i bahriye: deniz harp kuvvetlerinin düzenlenmesi.

tedenni: gerileme.

tutî: papağan.

zünub ve mesâvî-i medeniyet: medeniyetin günah ve kötülükleri.

Okunma Sayısı: 96
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Provokasyonların hedefi insanları birbirine düşürmek

    Hukuka dönülmeden AB süreci canlanmaz

    Asıl sorun çifte standart

    Vergi ve zamla ekonomi kurtulur mu?

    Minimum 7.2’lik deprem bekliyoruz

    Cihaz eksikliği hekimlere ‘şiddet’ olarak dönüyor

    İnsani yardıma Rus vetosu

    Ekonomi büyürken maaşlar niye eksiliyor?

    Depremzedelere: Başınızın çaresine bakın

    Köprü ve otoyol ücretlerine de KDV zammı

    Yalan ve iftirayla seçim kazandılar

    Emeklilere de seyyanen zam verilmeli

    'Çinli hackerlar Batı Avrupa'daki devlet kurumlarının e-postalarını ele geçirdi'

    BM: Srebrenitsa halkını ortada bıraktık

    Rusya: 3. Dünya Savaşı yaklaşıyor

    NATO, ihtiyaç olduğu sürece Ukrayna'nın yanında olacaktır

    Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar BM İnsan Hakları Konseyi tarafından kınandı

    Tarım sektöründe çalışan 870 milyondan daha fazla işçi için "sıcaklık stresi" riski

    Sudan'daki çatışmalar ağır silahlarla daha da şiddetlendi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Minimum 7.2’lik deprem bekliyoruz
    Mikail YAPRAK

    Kıssalarla hayat dersleri
    Ali FERŞADOĞLU

    “Ümmetim yanlışta ittifak etmez” hadisi...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Meçhûl mezarın sırr-ı hikmeti (2)
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Asıl sorun çifte standart
    Ali Rıza AYDIN

    “Ah şu emekliler”
    Genel

    Vergi ve zamla ekonomi kurtulur mu?
    Süleyman KÖSMENE

    Risale-i Nur’da Âyet’ül-Kübra
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Barla’dan Ödemiş’e okur buluşmaları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.