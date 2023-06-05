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5 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

“Ayrılığa düşüp dağılmayın; ümidinizi kesmeyin”

Risale-i Nur'dan
05 Haziran 2023, Pazartesi
YAĞMURUN KATARATI DAĞINIK KALDIKÇA ÇABUK KURUR

Suâl: “İstibdat o kadar fena bir şey iken, niçin herkes bir çeşit ile onu irtikâb ederdi?”

Cevap: İçinde tefer’unun lezzet-i menhusesi ve tahakküm ve tehevvüs-ü Nemrudâne vardı.

Suâl: “Şimdi çok hilâf-ı Şeriat şeyler yapılıyor?”

Cevap: Bence muhalif-i hakikat-i Şeriat olan şeyler, Meşrutiyete dahi muhaliftir, ya günahlarıdır veya ilca-i zarurettir. Farz ediniz, şu siyaset muhalif olsun, yine telâşa mahal yoktur. Zira Şeriat-ı Garranın bin kısmından bir kısmıdır ki siyasete taallûk eder. O kısmın ihmaliyle, Şeriat ihmal olunmaz.

Evet, imtisal etmemek, inkâr etmek demek değildir. Hem de devlet-i Osmaniyeye tâbi olan İslâmların on beş misli İslâmlar, sırf siyaset-i ecânib altındadırlar. Onların dinlerine zarar gelmez; nerede kaldı ki şu hükûmette!.. Ki, kendisi İslâm, millet-i hâkimesi İslâm, üssü’l-esas-ı siyaseti de şu düsturdur:

“Bu devletin dini, din-i İslâm’dır. Şu esası vikaye etmek vazifemizdir. Çünkü milletimizin mâye-i hayatiyesidir.”

Suâl: “Demek, hükûmet bundan sonra da İslâmiyet ve din için hizmet edecek midir?”

Cevap: Hay hay. Bazı akılsız dinsizler müstesna olmak şartıyla hükûmetin hedef-i maksadı, velev gizli ve uzak olsa bile, uhuvvet-i imaniye sırrıyla üç yüz milyonu bir vücut eden ve nurânî olan İslâmiyetin silsilesini takviye ve muhafaza etmektir. Zira nokta-i istinad ve nokta-i istimdad yalnız odur.

Yağmurun kataratı, nurun lemaatı dağınık ve yayılmış kaldıkça çabuk kurur, çabuk söner. Fakat sönmemek ve mahvolmamak için Cenab-ı Feyyaz-ı Mutlak bize “Ayrılığa düşüp dağılmayın. (Şûrâ Suresi: 13)” ve “Ümidinizi kesmeyin. (Zümer Suresi: 53)” ile ezel cânibinden nida ediyor. Evet, şeş cihetten nağme-i “Lâ taknetû [Ümidinizi kesmeyin]” eyler huruş.

Evet, zaruret ve incizab ve temayül ve tecârüb ve tecâvüb ve tevatür, o katarat ve lemaatı musafaha ettirerek ortalarındaki mesafeyi tayyedip bir havz-ı âb-ı hayatı ve dünyayı ışıklandıracak bir elektrik-i nevvareyi teşkil edecektir. Zira kemâlin cemali dindir. Hem din saadetin ziyâsıdır, hissin ulviyetidir, vicdanın selâmetidir. 

Eski Said Dönemi Eserleri (Münazarat), s. 175-76

LÛ­GAT­ÇE:

elektrik-i nevvare: nurlu, parlak elektrik.

huruş eylemek: coşmak, bağırmak.

ilca-i zaruret: zaruretin zorlaması.

incizab: cezbedilme, çekilme.

irtikâb etmek: kötü bir şey işlemek.

şeş: altı (6).

tahakküm ve tehevvüs-ü Nemrudâne: Nemrut gibi delirip çıldırma, aklı başından gitme ve zorbalık etme.

tecârüb: tecrübeler.

tecâvüb: cevaplaşma, birbirinin ihtiyacına cevap verme.

temayül: meyletme, yönelme, eğilme.

tefer’un: firavunlaşma.

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