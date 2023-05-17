"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Bahtımızın anahtarı, hürriyet ve şûrâ

Risale-i Nur'dan
17 Mayıs 2023, Çarşamba
Meşrutiyet-i meşrua denilen, dünyada beşer saadetinin bir sebebi ve hâkimiyet-i milliyeyi temin ile makine-i hayatın buharı olan hürriyetteki irade-i cüz’iyeyi istibdat ve tahakkümün belâsından kurtaran meşveret-i şer’iyenin mâyesiyle mayalandıran Meşrutiyet-i meşrua, sizi herkes gibi imtihana davet ediyor ki sinn-i rüşde bülûğunuzu ve vasîye adem-i ihtiyacınızı görmek istiyor.

İmtihana hazırlanınız. Mevcudiyetinizi ittihadla gösteriniz ve hamiyet-i diniye-i millî ile fikir ve vicdan-ı şahsiyenizi milletin kalp ve akl-ı müştereği gibi gösteriniz. Yoksa, sıfır çekecek ve şehadetname-i hürriyeti elinize vermeyecektir.

Evet, mazinin sahralarında keşmekeşliğinize sebebiyet veren, her birinizdeki meylü’l-ağalık ve fikr-i hodserâne ve enaniyet; şimdi ise istikbalin saadetsaray-ı medeniyetinde fikr-i icada ve teşebbüs-ü şahsiyeye ve fikr-i hürriyete inkılâb edecektir inşaallah. Hatta diyebilirim ki:

Ey şark vilâyetlerindeki vatandaşlarım!

Başkalarının sükûtî medreselerine nisbeten, sizin gürültülü olan medreseleriniz bir meclis-i mebusan-ı ilmiyeyi gösteriyor. Hem Şafiî olduğunuzdan ve imam arkasında kıraat-i Fatiha ile semavî ve ruhanî vızıltılarınız, sizi mezheben ve medreseten ve fıtraten “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. (Necm Suresi: 39.)”ın başka bir ünvanı olan teşebbüs-ü şahsiyeye teşvik ediyor.

***

Hem de mana-i Meşrutiyete iptilâ ve muhabbetimin sebebi şudur ki: Asya’nın ve âlem-i İslâm’ın istikbalde terakkîsinin birinci kapısı Meşrutiyet-i meşrua ve Şeriat dairesindeki hürriyettir. Ve tâlih ve taht ve baht-ı İslâm’ın anahtarı da Meşrutiyetteki şûradır. Zira şimdiye kadar üç yüz yetmiş milyon İslâm, ecânibin istibdad-ı manevîsi altında eziliyordu. Şimdi hâkimiyet-i İslâmiye, âlemde, bahusus bundan sonra Asya’da hükümferma olduğu hâlde, her bir ferd-i Müslüman hâkimiyetin bir cüz-i hakikîsine malik olur. Ve hürriyet, üç yüz yetmiş milyon İslâm’ı esaretten halâs etmeye bir çare-i yegânedir. Farz-ı muhal olarak, burada yirmi milyon nüfus, tesis-i hürriyette çok zarardide olsalar da, feda olsunlar. Yirmiyi verir, üç yüzü alırız.

Yazık, eyvahlar olsun! Bizdeki unsurlar, ırklar hava gibi muhtelittir, su gibi memzuç olmamışlar. İnşaallah elektrik-i hakaik-ı İslâmiyet’le imtizaç ederek, ziya-i maarif-i İslâmiye hararetiyle kuvvet tevlid ederek bir mizac-ı mutedile-i adalet vücuda gelecektir.

Yaşasın Meşrutiyet-i meşrua! Sağ olsun hakikat-i Şeriat terbiyesinden tam ders alan neyyir-i hürriyet!

Beyanat ve Tenvirler 

(İçtimaî-Siyasî Tespitler), s. 51-54

Okunma Sayısı: 148
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Arap Birliği Zirvesi'nden "Nekbe"ye ilişkin önemli adım

    Üretici fiyatlarındaki enflasyon yüzde 134,06

    Kızmak ve küsmek yok, mücadeleye devam

    Sosyal medya yalnızlığa itiyor

    Çanakkale Savaşları'ndan kalma top mermisi bulundu

    Dizel skandalındaki suçunu kabul etti

    Galatasaray, İstanbulspor'u da kayıpsız geçti

    BM'den dikkat çeken ''plastik kirliliği'' raporu!

    'Demokratik bir seçim olmadı'

    Sudan’daki çatışmalarda 822 sivil öldü

    Nekbe’nin 75.yılı

    DSÖ’den şekersiz tatlandırıcı uyarısı

    ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy verme süresi 20-24 Mayıs olarak belirlendi

    Batı bölgelerine gök gürültülü sağanak uyarısı!

    İkinci turda 50 bin yeni seçmen oy kullanacak

    Türk demokrasisi hâlâ canlı

    Gün tereddüt değil, kararlılık günü

    Karamollaoğlu: Oyunları bozacak ve kazanacağız

    'Sandıktan kutuplaşma çıktı'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni bir fırsat
    Ahmet BATTAL

    Seçimin sonucu: “İzm”lerle mücadele vazifesi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yaftalamak ayıptır ve basitliktir
    Faruk ÇAKIR

    Seçim dersleri
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Karambola gelmemesi için…
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    TCE: Bir ifsad projesi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Nefsinin esiri oldunsa ne yapmalısın?
    Ali FERŞADOĞLU

    İçtimâi, siyasî dahil her eser kendi makamında birincidir!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.