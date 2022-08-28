Bâkî bir eser, benimle bağlanmamak gerektir

(Dünden devam)

Üçüncü Sebep:

Sözler hakkında tevazu suretinde demiyorum, belki bir hakikati beyan etmek için derim ki:

Sözlerdeki hakaik ve kemâlât benim değil, Kur’ân’ındır ve Kur’ân’dan tereşşuh etmiştir. Hatta Onuncu Söz, yüzer âyât-ı Kur’âniyeden süzülmüş bazı katarattır. Sair risaleler dahi umumen öyledir.

Madem ben öyle biliyorum ve madem ben fânîyim, gideceğim; elbette bâkî olacak bir şey ve bir eser, benimle bağlanmamak gerektir ve bağlanmamalı. Ve madem ehl-i dalâlet ve tuğyan, işlerine gelmeyen bir eseri, eser sahibini çürütmekle eseri çürütmek âdetleridir; elbette sema-i Kur’ân’ın yıldızlarıyla bağlanan risaleler, benim gibi çok itirazata ve tenkidata medar olabilen ve sukut edebilen çürük bir direk ile bağlanmamalı.

Hem madem örf-ü nasta, bir eserdeki mezâyâ, o eserin masdarı ve menbaı zannettikleri müellifinin etvarında aranılıyor. Ve bu örfe göre, o hakaik-ı âliyeyi ve o cevâhir-i gàliyeyi kendim gibi bir müflise ve onların binde birini kendinde gösteremeyen şahsiyetime mal etmek, hakikate karşı büyük bir haksızlık olduğu için, risaleler kendi malım değil, Kur’ân’ın malı olarak, Kur’ân’ın reşahat-ı meziyyatına mazhar olduklarını izhar etmeye mecburum.

Evet, lezzetli üzüm salkımlarının hasiyetleri, kuru çubuğunda aranılmaz. İşte ben de öyle bir kuru çubuk hükmündeyim.

Mektubat, s. 436



LÛ­GAT­ÇE:

cevâhir-i gàliye: kıymetli cevherler.

ehl-i dalâlet ve tuğyan: doğru yoldan sapmış olanlar ve azgınlıkta ileri gidenler.

etvar: tavırlar, hâl ve hareketler.

hakaik: hakikatler.

hasiyet: özellik.

katarat: katreler, damlalar.

masdar: kaynak, temel.

mezâyâ: meziyetler, üstün özellikler.

örf-ü nâs: gelenekler, an’aneler.

reşahat-ı meziyyat: meziyetlerin, güzel özelliklerin dışa yansıması.

tereşşuh etmek: sızmak, damlamak.