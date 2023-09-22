"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EYLÜL 2023 CUMA - YIL: 54

“Balıklar dahi zalimlerden şekva ediyor”

Risale-i Nur'dan
22 Eylül 2023, Cuma
• Birinci Nokta: Nimet ve rahmet-i İlâhiyenin fiyatı, şükürdür. Biz, şükrü hakkıyla vermedik. Evet, rahmetin fiyatını şükürle vermediğimiz gibi, zulmümüzle, isyanımızla gadabı celbediyoruz. Şimdi zemin yüzünde zulüm ve tahribat, küfür ve isyanla, nev-i beşer, tam tokada kendini müstehak etti ve dehşetli tokatlar yedi. Elbette bir parça hissemiz de olacak.

• İkinci Nokta: Hadiste var ki, hatta “Deniz dibindeki balıklar dahi günahkâr ve zalimlerden şekva ediyorlar ki, onların yüzünden yağmur kesilir, hatta ‘Bizim nafakamız azalır’ derler.” Evet bu zamanlarda öyle günahlar, zulümler oluyor ki, rahmet istemeye yüzümüz kalmıyor; masum hayvanlar da azap çekerler.

• Üçüncü Nokta: Ayette vardır: “Öyle musibetten kaçınız ki; geldiği vakit zalimlere mahsus kalmaz, masumlar ve mazlumlar da içinde yanar.” Çünkü musibet-i ammeden masumlar harika bir tarzda yangın içinde selâmette kalsalar, hikmet-i diniye bozulur. Çünkü din bir imtihan, bir tecrübedir. O vakit, Ebu Cehil gibi fenalar, aynen Ebu Bekir-i Sıddık (radiyallahü anh) gibi tasdik ederler. Onun için musibet-i ammede masumlar da belâ çekerler.

• Dördüncü Nokta: Şimdi, malda ve rızıkta hilelerle, sû-i istimalle, rüşvetle çok haram karıştığı ve ekinciler kendi malına hakkıyla sahip olmadığı ve on adamdan iki üçü tam rahmete müstehak ise, ekincilerin malından istifade edenlerden beş altısı ya zulüm ile haram karıştırmakla, ya şükürsüzlükle rahmete istihkakını kaybediyor.

• Beşinci Nokta: Risale-i Nur –bu Anadolu memleketine– belâların def’ine ehemmiyetli bir vesiledir. Sadaka nasıl belâyı def’ ediyor, onun intişarı ve okunması küllî bir sadaka nev’inde semavî ve arzî belâların def’ine çok emareler ve çok hâdiselerle tebeyyün etmiş, hatta Kur’ân’ın işaretiyle tahakkuk etmiş. Ve yazmasını ve intişarını men etmek zamanlarında dört defa zelzelelerin başlaması ve intişarıyla durmaları ve Anadolu’da ekser okunması İkinci Harb-i Umûmî’nin Anadolu’ya girmemesine bir vesile olduğu Sure-i “Ve’l-Asr” işaret ettiği, bu iki ay kuraklık zamanında mahkemenin Risale-i Nur’un beraetine ve vatana menfaatli olduğuna dair kararını mahkeme-i temyiz tasdik ederek tam bir serbestiyetle Risale-i Nur’un intişar ve okunmasını beklerken, bütün bütün aksine olarak men edilmesi ve mahkemedeki risalelerin sahiplerine iade edilmemesi ve bizi de o cihetle konuşmaktan men etmeleri cihetiyle, belâların def’ine vesile olan bu küllî sadaka-i maneviye, karşı çıkamadı; günahımız neticesi kuraklık başladı.

Emirdağ Lahikası, 

14. mektup, s. 61

LÛ­GAT­ÇE:

gadap: gazap, celâl eseri; Allah tarafından hak etmiş olduğu için kula verilen musibet, belâ.

hikmet-i diniye: dinin hikmeti, sırrı.

intişar: yayılma.

küfür: inkâr, imansızlık, dinsizlik.

mahkeme-i temyiz: yargıtay.

musibet-i amme: umûmî musibet, genel olan, herkesi etkileyen belâ, afet vs.

nev-i beşer: insanoğlu, insanlık.

şekva etmek: şikâyet etmek.

tebeyyün etmek: belirmek.

Okunma Sayısı: 189
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kimse yargıya emir veremez

    Fenerbahçe, Nordsjaelland'ı 3-1 yendi

    Beşiktaş, Belçika'dan 1 puanla döndü

    Fiyatlar aşırı yüksek

    ''Önümüzdeki 1 yıl içerisindeki en iyi günlerimiz bu günler''

    AB heyetine siyonist taciz

    Adres bildiriminde son gün 1 Ekim

    İnternete büyük zam

    Bu geziler için ne kadar harcama yapıldı?

    Depremzede çocuklar: Deprem her gece rüyama giriyor

    Beyaz koda altı ayda 9 bin başvuru

    Hayvanları satarak kalan hayvanları besliyoruz

    Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için başvurular 25 Eylül-4 Ekim'de yapılacak

    Bağcılar - Matbaacılar Sitesi'nde yangın çıktı: 1 kişi öldü

    Şehit Jandarma Astsubay Hasan Bozkurt dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Netanyahu’dan sonra Yahudi kuruluşları

    19 üniversitemiz “Avrupa’nın en iyileri” arasında

    Libya'daki sel sebebiyle 40 bin kişi yerinden oldu

    Avukatlık ücretlerine ortalama yüzde 90 zam yapıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Türkiye nasıl “mafya üssü” oldu?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Kimse yargıya emir veremez
    Ali FERŞADOĞLU

    Hutbe; devlet bildirilerini tebliğ makamı mıdır!?
    Risale-i Nur'dan

    “Balıklar dahi zalimlerden şekva ediyor”
    Şükrü BULUT

    Fransa’nın çöküşü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Dualarımızı günahsız ağızla yapıyor muyuz?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasette doğruluk ve yalancılık
    Faruk ÇAKIR

    Bu taksimi kim yapar?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.