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7 ŞUBAT 2021 PAZAR - YIL: 51

Binlerce günaha nasıl mukabele edilebilir?

Risale-i Nur'dan
07 Şubat 2021, Pazar
Her cihette günahlar serbestçe insanı sarıyorlar. “Bu kadar günahlara karşı insanın hususî ibadeti ve takvası nasıl mukabele edebilir?” diye me’yusâne düşündüm.

Aziz, Sıddık Kardeşlerim!

Lâtif ve manidar ve beşaretli iki hâdiseyi beyan ediyorum:

• Birincisi: Me’yusâne bir hatıradan müjdeli bir ihtar.

Bugünlerde hatırıma geldi ki hayat-ı içtimaiyeye giren hangi şeye temas etse, ekseriyetle günahlara maruz kalıyor. Her cihette günahlar serbestçe insanı sarıyorlar. “Bu kadar günahlara karşı insanın hususî ibadeti ve takvası nasıl mukabele edebilir?” diye me’yusâne düşündüm.

Hayat-ı içtimaiyedeki Risale-i Nur Talebelerinin vaziyetlerini tahattur ettim. Risale-i Nur Şakirdleri hakkında necatlarına ve ehl-i saadet olduklarına dair kuvvetli işaret-i Kur’âniyeyi ve beşaret-i Aleviyeyi ve Gavsiyeyi düşündüm. Kalben dedim ki: “Her biri bin yerden gelen günahlara karşı bir dil ile nasıl mukabele eder, galebe eder, necat bulur?” diye mütehayyir kaldım.

Bu tahayyürüme mukabil ihtar edildi ki: Risale-i Nur’un hakikî ve sadık şakirdlerinin mabeynlerindeki düstur-u esasiye olan iştirak-i a’mâl-i uhreviye kanunuyla ve samimî ve halis tesanüd sırrıyla her bir halis, hakikî şakird, bir dil ile değil, belki kardeşleri adedince diller ile ibadet edip istiğfar eder. Bin taraftan hücum eden günahlara, binler dil ile mukabele eder.

Bazı melâikenin kırk bin dil ile zikrettikleri gibi halis, hakikî, müttakî bir şakird dahi kırk bin kardeşinin dilleriyle ibadet eder, necata müstehak ve inşaallah ehl-i saadet olur.

Risale-i Nur dairesinde sadâkat ve hizmet ve takva ve içtinab-ı kebair derecesiyle o ulvî ve küllî ubudiyete sahip olur. Elbette bu büyük kazancı kaçırmamak için takvada, ihlâsta, sadâkatte çalışmak gerektir.

• İkincisi: Eski zamanda, on dört yaşında iken icazet almanın alâmeti olan üstad tarafından sarık sardırmak, bir cübbe bana giydirmek vaziyetine mâniler bulundu. Yaşımın küçüklüğüyle, memleketimizde büyük hocalara mahsus kisve giymek yakışmadığı…

Saniyen: O zamanda büyük âlimler, bana karşı üstadlık vaziyeti değil, ya rakip veyahut teslimiyet derecesine girdikleri için bana cübbe giydirecek ve üstadlık vaziyeti alacak kendilerine güvenenler bulunmadı. Ve evliya-i azîmeden dört beş zatın vefat etmeleri cihetiyle, elli altı senedir icazetin zâhir alâmeti olan cübbeyi giymek ve bir üstadın elini öpmek, üstadlığını kabul etmek hakkımı bu günlerde, yüz senelik bir mesafede Hazret-i Mevlânâ Zülcenaheyn Halid Ziyaeddin kendi cübbesini, o cübbeye sarılan bir sarıkla, pek garip bir tarzda bana giydirmek için gönderdiğini bazı emarelerle bana kanaat geldi. Ben de o mübarek ve yüz yaşında cübbeyi giyiyorum. Cenab-ı Hakk’a yüz binler şükrediyorum. (HÂŞİYE)

HÂŞİYE: Bu mübarek emaneti Risale-i Nur Talebelerinden ve ahiret hemşirelerimizden Asiye namında bir muhterem hanımın eliyle aldım.

Kastamonu Lâhikası, 57. mektup, s. 100

LÛ­GAT­ÇE:

beşaret-i Aleviye ve Gavsiye: Hz. Ali’nin (ra) ve Abdulkadir Geylânî (ks) Hazretleri’nin müjdesi.

beşaretli: Müjdeli.

hayat-ı içtimaiye: Sosyal hayat, toplum hayatı.

icazet: Bir kimseye, tahsilini tamamladıktan sonra ders okutacak seviyeye geldiğini göstermek için verilen izin kâğıdı, diploma.

içtinab-ı kebâir: Büyük günahlardan kaçınmak, sakınmak.

iştirak-i â’mâl-i uhreviye: Ahirete ait işlerdeki ortaklık, birbirinin sevabından hissedar olmak.

mabeyn: Ara.

me’yusâne: Ümitsizce, ümitsizlikle, ümitsiz bir şekilde.

mütehayyir: Hayrete düşen, şaşıran.

necat: Kurtuluş, kurtulma.

tahattur: Hatıra gelmek, hatırlamak.

tesanüd: Dayanışma.

ubudiyet: Kulluk.

Etiketler: Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursi
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