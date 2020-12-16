Bir müşrik: “Kur’ân beşer kelâmına benzemez!”

Dördüncü Nokta:

Lâfzındaki fesahat-i harikasıdır. Evet, Kur’ân manen üslûb-u beyan cihetiyle fevkalâde beliğ olduğu gibi, lâfzında gayet selis bir fesahati vardır. Fesahatin kat’î vücuduna usandırmaması delildir ve fesahatin hikmetine fenn-i beyan ve maânînin dâhî ulemasının şehadetleri bir bürhan-ı bâhirdir.

Evet, binler defa tekrar edilse usandırmıyor, belki lezzet veriyor. Küçük, basit bir çocuğun hafızasına ağır gelmiyor; hıfzedebilir.

En hastalıklı, az bir sözden müteezzi olan bir kulağa nahoş gelmiyor, hoş geliyor.

Sekeratta olanın damağına şerbet gibi oluyor, zemzeme-i Kur’ân onun kulağında ve dimağında aynen ağzında ve damağında mâ-i zemzem gibi leziz geliyor.

Usandırmamasının sırr-ı hikmeti şudur ki:Kur’ân, kulûba kut ve gıda ve ukùle kuvvet ve gınâdır ve ruha mâ ve ziya ve nüfûsa deva ve şifa olduğundan, usandırmaz. Her gün ekmek yeriz, usanmayız; fakat en güzel bir meyveyi her gün yesek, usandıracak. Demek, Kur’ân, hak ve hakikat ve sıdk ve hidayet ve harika bir fesahat olduğundandır ki, usandırmıyor. Daima gençliğini muhafaza ettiği gibi, taravetini, halâvetini de muhafaza ediyor. Hatta Kureyş’in rüesasından müdakkik bir beliğ, müşrikler tarafından, Kur’ân’ı dinlemek için gitmiş. Dinlemiş, dönmüş, demiş ki: “Şu kelâmın öyle bir halâveti ve taraveti var ki, kelâm-ı beşere benzemez. Ben şairleri, kâhinleri biliyorum. Bu, onların hiç sözlerine benzemez; olsa olsa etbaımızı kandırmak için sihir demeliyiz.” İşte Kur’ân-ı Hakîm’in en muannid düşmanları bile, fesahatinden hayran oluyorlar.

Kur’ân-ı Hakîm’in âyetlerinde, kelâmlarında, cümlelerinde fesahatin esbabını izah çok uzun gider. Onun için sözü kısa kesip yalnız numune olarak bir âyetteki huruf-u hecâiyenin vaziyetiyle hâsıl olan bir selâset ve fesahat-i lâfzıyeyi ve o vaziyetten parlayan bir lem’a-i i’câzı göstereceğiz.

İşte [”Sonra Allah bu kederin ardından size bir emniyet, bir uyku verdi de, içinizden ihlâs ile iman etmiş olanları o uyku sarıverdi… (Âl-i İmran Sûresi: 154)”] ilâ âhir. İşte şu âyette bütün huruf-u hecâ mevcuttur.

Bak ki, sakil, ağır bütün aksam-ı huruf beraber olduğu hâlde, selâsetini bozmamış; belki bir revnak ve muhtelif tellerden mütenasip, mütesanid bir nağme-i fesahat katmış.

Devamı için bknz: Sözler, s. 424

LÛ­GAT­ÇE:

aksam-ı huruf: Harflerin kısımları.

bürhan-ı bâhir: Büyük ve geniş delil.

fenn-i maânî: Sözün hâlin gereğine uygun olup olmadığı konusuyla ilgilenen bilim dalı.

fesahat-i harika: Hayranlık uyandıracak derecede sözün doğru, düzgün, açık ve güzel söylenmesi.

huruf-u hecâ: Alfabeyi meydana getiren harfler dizisi.

kulûb: Kalpler.

lem’a-i i’câz: Mu’cizelik parıltısı.

müteezzi: Eziyet çeken, sıkılan.

nüfûs: Nefisler.

rüesa: Reisler.

sıdk: Doğruluk.

selis: Düzgün ve akıcı ifade.

taravet: Tazelik.

ukùl: Akıllar.

ziya: Işık.