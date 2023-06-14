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14 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Bizi mahveden; cehalet ağa, oğlu zaruret efendi...

Risale-i Nur'dan
14 Haziran 2023, Çarşamba
Suâl: “Ermeniler bize düşmanlık edip, hile ve hıyanet ediyorlar. Nasıl dostluk üzerinde ittifak edeceğiz?”

Cevap: Düşmanlığın sebebi olan istibdat öldü. İstibdadın zevaliyle dostluk hayat bulacak. Size bunu kat’iyen söylüyorum ki, şu milletin saadeti ve selâmeti Ermenilerle ittifak ve dost olmaya vabestedir. Fakat mütezellilâne dost olmak değil, belki izzet-i milliyeyi muhafaza ederek, musalâha elini uzatmaktır.

Bir şey söyleyeceğim: Eğer mümkündür, Ermeniler birden sahife-i vücuttan silinsin. Olabilir. Yalnız size husumetin bir faydası olsun. Yoksa mutlaka husumet zarardır. Halbuki Âdem zamanından yolda arkadaşlık eden bizimle gelmiş büyük bir unsurun zevali değil, belki küçük bir kavmin mahvı dahi “Dûnehû hartu’l-katâd” [Önünde, dikenli bir ağacın kabuğunu soymak kadar güç engeller var. (Arap atasözü)]’dır. Ömer Dilân kabîlesi bin senedir yine Ömer Dilân’dır. Hem de onlar uyanmışlar; siz uykudasınız, rüya görüyorsunuz. Hem de fikr-i milliyette müttefik ve kavîdirler; siz ihtilâfla şimdilik boşsunuz, hem de galebe etmek istiyorsunuz. Onlar sizi mağlup ettiği silâh ile, yani akıl ile, fikr-i milliyetle, meyl-i terakkî ile, temayül-ü adalet ile mağlup edebilirsiniz. Bence şimdi kılıç vuran, o kılıcın aksi döner, yetimlerine dokunur. Şimdi galebe kılıç ile değildir. Kılıç olmalı, lâkin aklın elinde. Hem de dostluğun sebebi vardır. Zira komşudurlar. Komşuluk, dostluğun komşusudur. Hem de onlar uyandılar, dünyaya yayıldılar, terakkiyat tohumlarını topladılar; vatanımızda ekecekler. Bizi medeniyete mecbur, terakkîye ikaz, bizdeki fikr-i milliyeti hüşyar ediyorlar.

İşte şu noktalara binaen, onlarla ittifak etmek lâzımdır. Hem de bizim düşmanımız ve bizi mahveden, cehalet ağa, oğlu zaruret efendi ve hafidi husumet beydir. Ermeniler bize düşmanlık etmişlerse, şu üç müfsidin kumandası altında yapmışlar.

Eski Said Dönemi Eserleri (Münazarat), s. 183

LÛ­GAT­ÇE:

hafid: torun.

husumet: düşmanlık.

hüşyar: uyanık.

istibdat: kanuna ve nizama tâbi olmayan, keyfî, baskıcı yönetim.

meyl-i terakkî: yükselme ve ilerleme arzusu, yönelimi.

musalâha: barış için anlaşma, uzlaşma.

mütezellilâne: zelil olarak, alçalarak.

temayül-ü adalet: adaletli olmaya meyil.

terakkiyat: ilerlemeler, gelişmeler.

zaruret: maddî sıkıntı, yoksulluk, fakirlik.

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  • Cenk Çalık

    14.6.2023 09:32:07

    "İşte şu noktalara binaen, onlarla ittifak etmek lâzımdır. Hem de bizim düşmanımız ve bizi mahveden, cehalet ağa, oğlu zaruret efendi ve hafidi husumet beydir. Ermeniler bize düşmanlık etmişlerse, şu üç müfsidin kumandası altında yapmışlar." Teşhis ve tedavi bir arada. Bu formül sadece Ermeniler için değil tüm sorun yaşadığımız komşularımız için de geçerlidir. Öğrenmek ve yaşamak duasıyla...

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