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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EKİM 2022 CUMA - YIL: 53

Bu millet İslâmiyet ile ruh ve kalple bağlanmış

Risale-i Nur'dan
14 Ekim 2022, Cuma
HALK PARTİSİ KÂTİB-İ UMÛMÎSİ HİLMİ URAN’A YAZILAN MEKTUP (2)

[Dünden devam]

İkinci cereyan: Âlem-i İslâm’daki müstemlekâtlarını kendilerine ısındırmak ve tam bağlamak için bu vatandaki kuvvetli merkeziyet-i İslâmiyeyi dinsizlikle ittiham etmekle bozmak ve âlem-i İslâm’ın irtibatını manen kesmek ve uhuvvetlerini bu millete adavete çevirmek gibi bir planla şimdiye kadar bir derece muvaffak da olmuş.

Eğer bu cereyanın aklı başında olsa, bu dehşetli planı değiştirip, hariçteki âlem-i İslâm’ı okşadığı gibi, bu merkezdeki İslâmiyet dinini okşasa, hem o da çok istifade eder, hem azîm fütuhatını bir derece muhafaza eder, hem bu vatan ve millet dehşetli belâdan kurtulur.

Eğer şimdi siz kâtib-i umûmî olduğunuz hamiyetperver, milliyetperver adamlar, şimdiye kadar cereyan eden ve medeniyet hesabına mukaddesatı çiğneyen usûlleri muhafazaya çalışıp, üç dört şahsın inkılâp namında yaptıkları icraatı esas tutarak mevcut haseneleri ve inkılâp iyiliklerini onlara verip ve mevcut dehşetli kusurları millete verilse, o vakit üç dört adamın seyyiesi üç dört milyon seyyie olup bu kahraman ve dindar milleti ve İslâm ordusu olan Türk milletinin geçmiş asırlardaki milyarlar şerefli merhum ordularına ve milyonlarla şehidlerine ve milletine büyük bir muhalefet ve ervahına bir mânevî azap ve şerefsizlik olmakla beraber; o üç dört inkılâpçı adamın pek az hisseleri bulunan ve millet ve ordunun kuvvet ve himmetiyle vücut bulan haseneleri o üç dört adama verilse, o üç dört milyon iyilikler, üç dört haseneye inhisar edip küçülür, hiçe iner; daha dehşetli kusurlara keffaret olamaz.

Salisen: Size karşı elbette çok cihetlerde dâhilî ve hâricî muarızlar var. Ben dünya ve siyasetin haline bakmadığım için bilemiyorum. Fakat beni bu senede çok sıkıştırdıkları için mecburiyetle sebebine baktım ki, size karşı bir muarız çıkmış. Eğer o muarız mükemmel bir reis bulup hakaik-ı imaniye namına çıksaydı, birden sizi mağlup ederdi. Çünkü bu milletin yüzde doksanı, bin seneden beri an’ane-i İslâmiye ile, ruh ve kalple bağlanmış. Zâhiren muhalif-i fıtratındaki emre itaat cihetiyle serfüru etse de kalben bağlanmaz.

[Devamı var]

Emirdağ Lahikası, 163. mektup, s. 254

LÛ­GAT­ÇE:

adavet: düşmanlık.

an’ane-i İslâmiye: İslâmî gelenek.

hasene: iyilik, güzellik.

kâtib-i umûmî: genel sekreter.

muarız: muhalefet eden, karşı çıkan, 

muhalif.

muhalif-i fıtrat: fıtrata ters, yaratılışa aykırı, kalp ve ruha uymayan.

müstemlekât: müstemlekeler, sömürgeler.

salisen: üçüncü olarak.

serfüru: baş eğme, söz dinleme, itaat.

seyyie: fenalık, kötülük; suç, günah.

uhuvvet: kardeşlik, din kardeşliği. 

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