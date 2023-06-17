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17 HAZİRAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Bütün itiraz okları istibdadın bağrına gider

Risale-i Nur'dan
17 Haziran 2023, Cumartesi
Suâl: “Ulema-i eslâf istibdadın fenalığından bahsetmişler mi?” (HÂŞİYE-1)

Cevap: Bin kere evet. Zira ağleb-i şuarâ kasidelerinde, çok müellifler kitaplarının dibacelerinde zamandan şikâyet ve dehre itiraz ve feleğe hücum etmiş ve dünyayı ayak altına alıp çiğnemişler. Eğer kalp kulağıyla ve akıl gözüyle dinleyip baksanız, göreceksiniz ki bütün itirazat okları mazinin muzlim perdesine sarılan istibdadın bağrına gider ve işiteceksiniz ki bütün vaveylâlar istibdat pençesinin tesirinden gelir. Gerçi istibdat görünmüyordu ve ismi belli değildi; lâkin herkesin ruhu, istibdadın manasıyla tesemmüm ederdi ve bir zehir atanı bilirdi. Bazı kuvvetli dâhîler, nefes aldıkça, amîk ve derin bir feryat koparırlardı. Fakat akıl onu güzelce tanımazdı. Çünkü karanlıkta ve toplanmamış idi. Vakta ki o mana-yı istibdadı def’i muhâl bir belâ-i semavî zannettiler, zamana hücum ve dehrin başına tokat ve feleğin bağrına oklar atmaya başladılar. Çünkü bir kaide-i mukarreredir: Bir şey cüz’-ü ihtiyârînin dairesinden ve cüz’iyetten çıkıp külliyet dairesine girse veyahut bihasebi’l-âde def’i muhâl olsa, zamana isnad edilir ve kabahat dehre atılır, taşlar feleğin kubbesine vurulur. Eğer iyi temâşâ etsen göreceksin ki feleğe atılan taşlar, döndüğü vakit bir yeis olarak kalpte tahaccür eder...

“Gereksiz konuda, sözü ne kadar uzattıklarına bak: Ne zaman saadet ışığı çevrelerini aydınlatsa, kendilerini idare edenleri överler, ne vakit üzerlerine karanlık çökerse de zamana dil uzatırlar.” (HÂŞİYE-2)

Suâl: “Acaba şu zaman ve dehrin şikâyetinden Sâni-i Zülcelâl’in sanat-ı bedîine itiraz çıkmaz mı?”

Cevap: (HÂŞİYE-3) Hayır, asla! Belki manası şudur: Güya şikâyetçi der ki: “İstediğim emir ve arzu ettiğim şey ve teşehhi ettiğim hal, hikmet-i ezeliyenin düsturu ile tanzim olunan âlemin mahiyeti müstaid ve inayet-i ezeliyenin pergârıyla nakşolunan feleğin kanunu müsait ve meşiet-i ezeliyenin matbaasında tab olunan zamanın tabiatı muvafık ve mesâlih-i umumiyeyi tesis eden hikmet-i İlâhî razı değillerdir ki şu âlem-i imkân, Feyyaz-ı Mutlak’ın yed-i kudretinden şu ukùlümüzün hendesesiyle ve tehevvüsümüzün iştihasıyla istediğimiz semeratı koparsın. Verse de tutamaz, düşse de kaldıramaz.”

Evet, bir şahsın tehevvüsü için büyük bir daire-i muhita, hareket-i mühimmesinden durdurulmaz.

HÂŞİYE-1: Bu suâl-cevap dahi her zaman yaşayabileceğinden, o kırk sene evvelki ders şimdi dahi lüzumludur, yaşar.

HÂŞİYE-2: Dur, geçme, anla! Yani iyilikleri reislere, fenalıkları zamana verip şetimle şekva ederler.

HÂŞİYE-3: Çok ehemmiyetli bir cevaptır.

Eski Said Dönemi Eserleri (Münazarat), s. 195

LÛ­GAT­ÇE:

ağleb-i şuarâ: şairlerin pek çoğu.

amîk: derin.

bihasebi’l-âde: âdet kabîlinden, âdet kabul ederek.

dehir: zaman.

itirazat: itirazlar.

kaide-i mukarrere: yerleşmiş kaide, kesinleşmiş prensip.

mesalih-i umumiye: umûmî maksat ve faydalar.

meşiet-i ezeliye: Allah’ın dilemesi, istemesi.

muzlim: karanlık, siyah.

tahaccür: taşlaşma.

tesemmüm etmek: zehirlenmek.

teşehhi etmek: hırsla istemek, iştahla istemek.

ukùl: akıllar.

ulema-i eslâf: önceki âlimler.

vaveylâ: çığlık, feryat.

yed-i kudret: kudret eli; Allah’ın kudreti.

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