"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 KASIM 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Bütün kuvvetimle adalet-i tâmme lehindeyim

Risale-i Nur'dan
09 Kasım 2024, Cumartesi
Ehl-i dünya tarafından deniliyor ki:

“Sen neden bizden küstün? Bir defa olsun hiç müracaat etmeyip sükût ettin. Bizden şiddetli şekva edip ‘Bana zulmediyorsunuz’ diyorsun. Halbuki bizim bir prensibimiz var, bu asrın muktezası olarak husûsî düsturlarımız var. Bunların tatbikini sen kendine kabul etmiyorsun. Kanunu tatbik eden zalim olmaz. Kabul etmeyen isyan eder. Ezcümle, bu asr-ı hürriyette ve bu yeni başladığımız cumhuriyetler devrinde, müsavat esası üzerine tahakküm ve tagallübü kaldırmak düsturu bizim bir kanun-u esasîmiz hükmüne geçtiği halde, sen kâh hocalık, kâh zahidlik suretinde teveccüh-ü âmmeyi kazanarak, nazar-ı dikkati kendine celb ederek, hükûmetin nüfuzu haricinde bir kuvvet, bir makam-ı içtimaî elde etmeye çalıştığın, zâhir halin ve eski zamandaki macera-i hayatının delâletiyle anlaşılıyor. Bu hal ise, şimdiki tabirle, burjuvaların müstebidâne tahakkümleri içinde hoş görünebilir. Fakat bizim tabaka-i avamın intibahıyla ve galebesiyle tezahür eden tam sos- yalizm ve Bolşevizm düsturları bizim daha ziyade işimize yaradığı için o sosyalizm düsturlarını kabul ettiğimiz halde, senin vaziyetin bize ağır geliyor. Prensiplerimize muhalif düşüyor. Onun için sana verdiğimiz sıkıntıdan şekvaya ve küsmeye hakkın yoktur.”

Elcevap: Hayat-ı içtimaiye-i beşeriyede bir çığır açan, eğer kâinattaki kanun-u fıtrata muvafık hareket etmezse, hayırlı işlerde, terakkîde muvaffak olamaz. Bütün hareketi şer ve tahrip hesabına geçer. Madem kanun-u fıtrata tatbik-i harekete mecburiyet var; elbette fıtrat-ı beşeriyeyi değiş- tirmek ve nev-i beşerin hilkatindeki hikmet-i esasiyeyi kaldırmakla, mutlak müsavat kanunu tatbik edilebilir. Evet, ben neseben ve hayatça avam tabakasındanım. Ve meşreben ve fikren “müsavat-ı hukuk” mesleğini kabul edenlerdenim. Ve şefkaten ve İslâmiyetten gelen sırr-ı adalet ile, burjuva denilen tabaka-i havassın istibdat ve tahakkümlerine karşı eskiden beri muhalefetle çalışanlardanım. Onun için, bütün kuvvetimle adalet-i tâmme lehinde, zulüm ve tagallüb ve tahakküm ve istibdadın aleyhindeyim. Fakat nev-i beşerin fıtratı ve sırr-ı hikmeti, müsavat-ı mutlaka kanununa zıttır. Çünkü Fâtır-ı Hakîm, kemâl-i kudret ve hikmetini göstermek için, az bir şeyden çok mahsulât aldırır ve bir sahifede çok kitapları yazdırır ve bir şey ile çok vazifeleri yaptırdığı gibi, beşer nev’i ile de binler nev’in vazifelerini gördürür. İşte o sırr-ı azîmdendir ki, Cenab-ı Hak, insan nev’ini binler nevileri sümbül verecek ve hayvanatın sair binler nevileri kadar tabakat gösterecek bir fıtratta yaratmıştır. Sair hayvanat gibi, kuvalarına, latîfelerine, duygularına had konulmamış; serbest bırakıp hadsiz makamatta gezecek istidat verdiğinden, bir nevi iken binler nevi hükmüne geçtiği içindir ki, arzın halifesi ve kâinatın neticesi ve zîhayatın sultanı hükmüne geçmiştir.

Tarihçe-i Hayat, Barla Hayatı, s. 199

LÛ­GAT­ÇE:

adalet-i tâmme: tam ve eksiksiz olan adalet.

burjuva: zenginler sınıfı.

istibdat: hak ve hukuku tanımama, keyfî uygulama, zulüm ve tahakküm.

kuva: kuvvetler, güçler, tâkatlar.

müsavat: eşitlik.

müsavat-ı hukuk: hukuk karşısında eşitlik.

müstebidâne: müstebitçe, keyfî olarak ve baskıcı şekilde.

tagallüb: zorbalık, zorla hüküm sürme.

Okunma Sayısı: 294
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze’nin kuzeyi açlık ve ölüm riski altında

    Almanya’dan skandal karar

    Bağımlı yargı varken hiçbir şey değişmez

    Refah için yargı reformu şart!

    Usta öğreticiler de mağdur edildi

    Daha fazlası yapılmalı

    Gazze’deki hastaneleri kurtarın

    Amerikalı Müslümanlardan Biden'a ve Harris'e Gazze tepkisi

    Hac vizesi için pasaport geçerlilik süresine dikkat!

    Ekim ayında en çok hangi otomobil markaları tercih edildi?

    Trump konuşmasında ‘Amerikalı Yahudileri’ zikretmedi

    Gazze’de yaralılar kurtarılamıyor

    Gençleri kaybetmeyelim

    Enflasyon ticari ahlâkı bozdu

    Soykırımı BM sonlandırabilir

    Biden yönetimi Gazze’deki soykırımı destekledi, kaybetti

    İsrail’le ticaret en büyük ihanet

    ABD’li Müslümanlardan Trump’a çağrı

    Dünya seyrediyor Filistinliler açlıktan ölüyor

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Deccal ve deccalizmden kurtuluş yakındır
    Cevher İLHAN

    “Yandaş medya” Rockefeller gazetesi gibi...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Almanya’dan skandal karar
    Genel

    Refah için yargı reformu şart!
    Genel

    Bağımlı yargı varken hiçbir şey değişmez
    Faruk ÇAKIR

    Gençleri ülkede tut!
    Rafet Özcan

    Siyaset sahnesi ve senaryolar
    Ahmet Said Aydil

    Amerikan rüyasından uyanmak
    Risale-i Nur'dan

    Bütün kuvvetimle adalet-i tâmme lehindeyim

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.