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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

Bütün mevcudat birbiriyle yardımlaşıyor

Risale-i Nur'dan
02 Temmuz 2019, Salı
Yedinci Lem’a

Bakınız: Aktâr-ı semavat ve arz sahifeleri üstünde hâtem-i ehadiyet göründüğü gibi, kâinatın hey’et-i mecmuasının büyük sahifesi üzerinde de pek vâzıh bir surette hâtem-i tevhid görünmektedir.

Evet, bu âlem pek muhteşem bir saray veya muntazam bir fabrika veya mükemmel bir şehirdir. Bu fabrika-i kâinatın eczası, efradı ve envâı, âlât ve edevatı arasında hakîmâne bir muarefe ve tanışmak ve dostâne bir mükâleme ve konuşmak ve pek kerîmâne bir muavenet ve yardımlaşmak vardır ki, kemal-i sür’atle pek uzun mesafelerden birbirinin savtını işitir ve ihtiyacını görür gibi derhal imdadına yetişir, ihtiyacını def’ eder.

Evet, semadaki ecram ve yıldızların birbirine ve arza verdikleri ziya, hararet, bilhassa arza yaptıkları sair yardımlarını görüyorsunuz. Ve keza, bulutla arz arasında cereyan eden su alışverişine bakınız ki, arz, suyu buhar şeklinde buluta veriyor, bulut da kendi fabrikalarında lâzım gelen ameliyatı yaptıktan sonra buz, kar, yağmur şeklinde iade ediyor. Sanki o câmid cirimler, lisan-ı halleriyle telsiz telgraf gibi birbiriyle konuşur ve yekdiğerine arz-ı ihtiyaç ediyorlar. Bilhassa bütün o ecram âdeta el ele vermiş gibi, kemal-i ciddiyetle zevi’l-hayata lâzım olan şeyleri tedarik etmek hizmetinde sa’y ediyorlar ve bir Müdebbir’in emrine bağlı olup bir gayeye teveccüh ediyorlar.

Evet, şu teavün kanununa ittibaen, şems, kamer, gece ve gündüz, yaz ve kış taraflarından yapılan yardımlar sayesinde, şu hayvanların erzakını yetiştiren nebatat izn-i İlâhî ile meydana

gelir. Hayvanat da emr-i Rabbânî ile beşerin ihtiyacatını yerine getirir. Bal arısıyla ipek böceğinin insanlara yaptıkları yardımlar, bu davayı ispat eder.

Evet, bu gibi eşya-i câmidenin yekdiğerine yaptıkları şu yardımlar, pek aşikâr bir delildir ki, onlar kerîm bir Müdebbir’in hademesi ve amelesi olup Onun emriyle, izniyle iş görürler.

Mesnevî-i Nuriye, s. 27

LÛ­GAT­ÇE:

aktâr-ı semavat ve arz: göklerin ve yeryüzünün her bir tarafı.

arz: yeryüzü; dünya.

câmid: cansız.

ecram: kütleler, cansız cisimler; gezegenler.

ecza: cüz’ler, parçalar, kısımlar.

efrad: fertler.

envâ’: nev’ler, türler.

eşya-i câmide: cansız şeyler, cisimler.

hâtem-i ehadiyet: ehadiyet mührü, Allah’ın birliğini gösteren mühür.

kamer: ay.

kemal-i sür’at: tam sür’at, mükemmel hız.

kerîmâne: kerîmce, cömertçe, bol ihsan ve ikram ile.

muarefe: tanışma; birbirini bilip tanıma.

muavenet: yardım.

Müdebbir: tedbir alan, her işi bilip ona göre ayarlayan, plânla idare eden; Allah.

mükâleme: konuşma.

sa’y: iş, çalışma, çabalama.

savt: ses, seda.

şems: güneş.

teavün: yardımlaşma.

yekdiğer: bir diğer.

zevi’l-hayat: hayat sahipleri, canlılar.

ziya: ışık.

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