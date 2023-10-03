"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 EKİM 2023 SALI - YIL: 54

Bütün mevcudatın “Âmin” dediği dua

Risale-i Nur'dan
03 Ekim 2023, Salı
ON BİRİNCİ REŞHA: Böyle acib ve muammâ-âlûd şu kâinatın perde-i zâhiriyesi altında, elbette ve elbette böyle acayib bizi bekliyor. Böyle acâibi haber verecek, böyle harika ve fevkalâde mu’ciznüma bir zat lâzımdır.

Hem bu zatın gidişatından görünüyor ki o, görmüş ve görüyor ve gördüğünü söylüyor.

Hem “Bizi nimetleriyle perverde eden şu semavat ve arzın İlâhı bizden ne istiyor, marziyatı nedir”, pek sağlam olarak bize ders veriyor.

Hem bunlar gibi daha pek çok merakaver, lüzumlu hakaikı ders veren bu zata karşı her şeyi bırakıp ona koşmak, onu dinlemek lâzım gelirken, ekser insanlara ne olmuş ki sağır olup kör olmuşlar, belki divane olmuşlar ki bu hakkı görmüyorlar, bu hakikati işitmiyorlar, anlamıyorlar?

ON İKİNCİ REŞHA: İşte şu zat, şu mevcudat Hâlıkının vahdaniyetine hakkaniyeti derecesinde hak bir bürhan-ı nâtık, bir delil-i sadık olduğu gibi, haşrin ve saadet-i ebediyenin dahi bir bürhan-ı kàtıı, bir delil-i satııdır. Belki nasıl ki o zat, hidayetiyle saadet-i ebediyenin sebeb-i husulü ve vesile-i vusulüdür; öyle de, duasıyla, niyazıyla o saadetin sebeb-i vücudu ve vesile-i icadıdır. Haşir meselesinde geçen şu sırrı, makam münasebetiyle tekrar ederiz:

İşte bak: O zat öyle bir salât-ı kübrada dua ediyor ki güya şu cezire, belki arz, onun azametli namazıyla namaz kılar, niyaz eder.

Bak, hem öyle bir cemaat-i uzmada niyaz ediyor ki güya benî Âdemin zaman-ı Âdem’den asrımıza, kıyamete kadar bütün nurânî, kâmil insanlar, ona ittiba ile iktida edip duasına âmin diyorlar.

Hem bak, öyle bir hâcet-i amme için dua ediyor ki değil ehl-i arz, belki ehl-i semavat, belki bütün mevcudat, niyazına, “Evet, yâ Rabbena, ver, biz dahi istiyoruz” deyip iştirak ediyorlar. Hem öyle fakirâne, öyle hazinâne, öyle mahbubâne, öyle müştakane, öyle tazarrukârâne niyaz ediyor ki bütün kâinatı ağlattırıyor, duasına iştirak ettiriyor.

Bak, hem öyle bir maksat, öyle bir gaye için dua ediyor ki insanı ve âlemi, belki bütün mahlûkatı esfel-i sâfilînden, sukuttan, kıymetsizlikten, fâidesizlikten a’lâ-yı illiyyîne, yani kıymete, bekaya, ulvî vazifeye çıkarıyor.

Bak, hem öyle yüksek bir fizar-ı istimdadkârâne ve öyle tatlı bir niyaz-ı istirhamkârâne ile istiyor, yalvarıyor ki güya bütün mevcudata ve semavata ve Arşa işittirip, vecde getirip, duasına “Âmin, Allahümme âmin” dedirtiyor.

Bak, hem öyle Semî, Kerîm bir Kadîr’den, öyle Basîr, Rahîm bir Alîm’den hâcetini istiyor ki bilmüşahede en hafî bir zîhayatın en hafî bir hâcetini, bir niyazını görür, işitir, kabul eder, merhamet eder. Çünkü istediğini –velev lisan-ı hal ile olsun– verir. Ve öyle bir suret-i hakîmâne, basîrâne, rahîmânede verir ki şüphe bırakmaz, bu terbiye ve tedbir öyle bir Semî ve Basîr ve öyle bir Kerîm ve Rahîm’e hastır.

Mektubat, s. 240

LÛ­GAT­ÇE:

bürhan-ı kàtı: sağlam delil.

bürhan-ı nâtık: konuşan delil.

cezire: ada, yarımada.

delil-i sâtı: parlak delil.

Hâlık: yaratıcı; her şeyi yoktan var eden Allah.

marziyat: Allah’ın rızasını kazandıracak hâl ve hareketler.

muammâ-âlûd: karışık, anlaşılmaz ve kolay bilinmez iş.

salât-ı kübra: en büyük namaz.

vahdaniyet: Allah’ın ortağı ve benzeri bulunmaksızın tek oluşu, birliği.

vesile-i vusul: kavuşma vesilesi, sebebi.

Okunma Sayısı: 229
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM misyonu Karabağ’da

    Depremzedenin acısı bitmedi

    ALES 19 Kasım’da yapılacak

    Geri itilen 310 göçmen kurtarıldı

    Olumlu bir gelişme

    AİHM kararı emsaldir, ihlaller giderilmeli

    Ermeniler Karabağ’ı boşalttı

    15 Temmuz yargısı bozguna uğradı

    Her bebeğin borcu 1,6 milyon tl’ye çıktı

    Seçimden sonra otogaz fiyatı katlandı

    Saldırgan, PKK üyesi

    Teröre tepki yağdı

    Meksika'da kilisenin çatısı çöktü: 9 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

    Galatasaray, Manchester United'a misafir olacak

    2007'deki Dağlıca saldırısının planlayıcısı terörist etkisiz hale getirildi

    "Toplu bir aşı kampanyası ya da kapanma benzeri tedbirler asla uygulanmayacak"

    Elektrikli yarışı hızlandı

    Japon deprem uzmanından deprem eğitimi

    Göçmenlerin sayısı çok yüksek

    En Çok Okunanlar

    İbrahim Aktaşcı

    Alo Yargıtay Fetva Hattı!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Isparta'da rahmet tecellîleri
    Ahmet Said Aydil

    Hukuk devleti çıkışı son durak
    M. Latif SALİHOĞLU

    En büyük savaşın faturası ve hikmeti
    Ali FERŞADOĞLU

    AB, İslâmiyete nasıl dehalet edecek!?
    Faruk ÇAKIR

    Ne olmuş?
    Risale-i Nur'dan

    Bütün mevcudatın “Âmin” dediği dua
    Nejat EREN

    Hz. Peygamberin(asm) tarif ve özellikleri
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Her günah için tövbe şart mıdır?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.