Çabuk ümitsizliğe inkılap eden hamiyet, hamiyet değildir

ŞİDDETLİ MANİLERE KARŞI ŞİDDETLE METANET ETMELİ

(Dünden devam)

Suâl: “Biz me’yus olduk; daha ne vakit bize gelecektir?”

Cevap: Yeis, aczden gelir. Yeis, mâni-i herkemâldir. Hamiyet ise, şiddet-i mevanie karşı şiddetle metanet etmektir. Halbuki şu zaman, mümteniat-ı âdiyeyi mümkün derecesine indiriyor. Çabuk ye’se inkılâb eden hamiyet, hamiyet değildir. Ben sizi tembellikten kurtarmak için kabahatlerinizi gösteririm. Ona çabuk gelmek istiyorsanız, işte marifet ve faziletten demiryolunu yapınız; tâ ki Meşrutiyet, medeniyet denilen şimendifer-i kemâlâta binip ve terakkiyat tohumlarını bindirerek, kısa bir zamanda mânilerden kurtulup geçerek size selâm etsin. Siz ne kadar yolu acele ile yapsanız, o da o derece acele ile gelecektir.

Suâl: “İnşaallah, tâliimiz varsa biz de göreceğiz. Bize tevekkül kâfi değil midir?”

Cevap: Bîçare tâliinize siz de yardım etmelisiniz. Bağdat tarrarları gibi olmayınız. Sizin atalet bahanesi olan şu teşebbüssüz tevekkülünüz, nizam-ı esbabı reddettiğinden, kâinatı tanzim eden meşiete karşı temerrüd demektir. Şu tevekkül, döner, nefsini nakzeder.

EMİN OLUNUZ, ZİYÂ GALEBE ÇALACAK

Suâl: “Şimdi fenalığı da görüyoruz, iyiliği de görüyoruz. Meşrutiyetin âsârı hangisi, ötekisinin âsârı hangisidir?”

Cevap: Ne kadar iyilik var, Meşrutiyetin ziyâsındandır; ne kadar fenalık var, ya eski istibdadın zulmetinden, yahut Meşrutiyet namıyla yeni bir istibdadın zulmündendir. Geri kaldı; tâ taziyeden sonra veda edip, pederini takip etsin. Fakat emin olunuz, ziyâ galebe çalacaktır.

Suâl: “Meşrutiyeti pek çok i’zam ediyorsun. Eskiden rey-i vâhid idi, milletten suâl yok idi; şimdi meşverettir, milletten suâl edilir. Millet, ‘Ne için?’ der; ona, ‘Ne istersin?’ denilir, işte bu kadar. Daha nedir, o kadar ilâveyi takıyorsun?”

Cevap: Zaten şu nokta bütün cevaplarımı tazammun etmiş. Zira Meşrutiyet hükûmete düştüğü vakit, fikr-i hürriyet Meşrutiyeti her vecihle uyandırır...

(Devamı var)

Eski Said Dönemi Eserleri

(Münazarat), s. 163

LÛ­GAT­ÇE:

âsâr: eserler.

hamiyet: din, vatan, millet gibi değerler

uğrunda gayret.

i’zam: büyütme, abartma.

mâni-i herkemâl: her türlü gelişmenin, olgunlaşmanın ve mükemmelliğin engeli.

meşiet: dileme, Allah’ın iradesi.

me’yus: ümitsiz.

mümteniat-ı âdiye: normalde imkânsız olan şeyler.

nizam-ı esbab: Allah’ın kâinata sebeplerle koyduğu düzen.

şiddet-i mevani: engellerin, mânilerin şiddeti.

tarrar: yankesici.

yeis: ümitsizlik.

ziyâ: ışık.