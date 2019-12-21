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21 ARALIK 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Cenab-ı Hak, bir şeyden her şeyi yaratıyor

Risale-i Nur'dan
21 Aralık 2019, Cumartesi

İ’lem Eyyühe’l-Aziz!

Kur’ân-ı Kerîm, bazen bir şeyin müteaddit gayelerinden insanlara ait bir gayeyi zikre tahsis eder. Bu ihtar içindir, inhisar için değildir. Yani, o şeyin gayeleri, zikredilen gayeye münhasır değildir, ancak o şeyin nizam ve intizam ve sair faydalarına insanın nazar-ı dikkatini celb etmek için insanlara râci’ o faydayı zikrediyor.

Meselâ: “Aya gelince, onun için de menziller takdir ettik.” (Yâsin Sûresi: 39.); “Yılların sayısını ve hesabınızı bilmeniz için.” (İsra Sûresi: 12.)

Âyet-i kerîme ile zikredilen fayda, takdir-i kamerin binlerce faydalarından biridir. Yoksa, takdir-i kamer bu faydaya münhasır değildir. Yani, kamer yalnız bu gaye için değildir; bu gaye, onun gayelerinden biridir.

İ’lem Eyyühe’l-Aziz!

Cenab-ı Hakk’a mahsus taklidi mümkün olmayan en bâhir tevhid sikke ve mühürlerinden biri, gayr-i ma’dud muhtelif eşyayı basit bir şeyden halk etmektir. Evet, pek basit olan şu topraktan binlerce envâ, muhtelif nebatat, gayr-i mütenâhî bir kudretle, bir ilimle, pek büyük bir itkan, bir sühuletle yaratılmakta olduğu tevhidin öyle bir bürhanıdır ki, hem taklidi, hem tenkidi imkân hâricidir.

İ’lem Eyyühe’l-Aziz!

Hayat-ı insaniyenin vezaifinden biri de, kendi cüz’î sıfatlarını, şuunatını, Hâlık’ın küllî sıfatlarını, şuunatını fehmetmek için bir mikyas yapmaktır. Amma âlem-i ahirette haşirdeki şuunat-ı azîmesini ve kıyamette emvatın ihyasıyla ahval-i umumiyesini fehmetmek için, ancak güz mevsiminin kıyametiyle baharların haşri, haşir ve kıyamet-i kübrada Hâlık’ın şuunatına mikyas olabilir.

Mesnevî-i Nuriye, Onuncu Risale, s. 238

LÛ­GAT­ÇE:

ahval-i umumiye: Genel haller, durumlar.

bâhir: Apaçık, aşikâr.

bürhan: Delil.

emvat: Ölüler.

envâ: Nev’ler, türler.

fehmetmek: Anlamak.

gayr-i ma’dud: Sayısız, sınırsız.

gayr-i mütenâhî: Sonsuz, sonu olmayan.

Hâlık: Yoktan yaratan, her şeyi yoktan var eden, yaratıcı; Allah.

ihya: Diriltme, hayat verme.

inhisar: Onunla sınırlanmak, sadece o kadar olmak.

itkan: Kusursuz, pürüzsüz, sağlam yapılış.

râci’: Dair, ait, alâkası olan.

sühulet: Kolaylık.

şuunat: Şuunlar, keyfiyetler, haller; işler.

şuunat-ı azîme: Büyük işler.

takdir-i Kamer: Ay’ın programlanması, onun hareket, fayda ve gayelerinin belirlenmesi, tayin edilmesi.

vezaif: Vazifeler.

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