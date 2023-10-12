Çok masum ve mazlumların hukukları mahvoluyor

Aziz, Sıddık Kardeşlerim!

Dün, Emin bu havaliye gelen bir kolordu münasebetiyle, istemediğim ve Rusun harbe devamını bilmediğim halde Rusya’nın Kafkas’la ittisali kesilmesini söyledi. Ben onun sözünü kesip susturduğum halde kalbim ehemmiyetle bir alâka gösterdi.

Sonra bugün namazda ve tesbihatında iken manevî tarzda denildi ki: “Küre-i arzda çarpışan, mücadele eden cereyanlardan herhalde birisi İslâmiyete ve Kur’ân’a ve Risale-i Nur’a ve mesleğimize taraftar olacak. Bu noktadan, ona karşı bakmak gerektir. Bakmamak için bir-iki mektupta yazdığım sebepler, çendan kalbe, akla kâfidir fakat meraklı ve hevesli olan nefse kâfi gelmiyor” diye kalbime geldi.

Aynen tesbihatta ihtar edildi ki: Ehemmiyetli sebebi ise bakmakta bir tarafa tarafgirlik hissi uyanır. Tarafgir nazarı, taraftar olduğu taraf cereyanın kusurunu görmez, zulmüne rıza gösterir, belki alkışlar. Halbuki küfre rıza küfür olduğu gibi zulme razı olmak dahi zulümdür. Elbette zemin yüzünde bu dehşetli düelloda semavatı ağlatacak zulümler ve tahribat oluyor. Çok masum ve mazlumların hukukları kayboluyor, mahvoluyor. Mim’siz gaddar medeniyetin zalimâne düsturu olan “Cemaat için fert feda edilir; milletin selâmeti için cüz’î hukuklara bakılmaz” diye öyle dehşetli bir zulüm meydanı açmış ki Kurûn-u Ulâ vahşetlerinde de emsali vuku bulmamış. Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın adalet-i hakikiyesi, bir ferdin hakkını cemaate feda etmez; “Hak, haktır; küçüğe, büyüğe, aza, çoğa bakılmaz” diye kanun-u semâvî ve hakikî adalet noktasında Risale-i Nur Şakirdleri gibi hakikat-i Kur’âniye ile meşgul adamlar, zaruret olmadan lüzumsuz, yalnız hevesli bir merak için netice itibarıyla faydası bulunan ve netice daha gelmeden evvel lüzumsuz bakmak ve zalimâne tahribatlarını alkışlamak suretiyle İslâmiyet ve Kur’ân lehine hizmet edeceği o cereyanın harekâtını fikren takip etmekle meşgul olmak münasip olmadığı için nefis de akıl ve kalbe tâbi olup merakını bırakmış diye anladım.

Kastamonu Lahikası, 98. mektup, s. 156

LÛ­GAT­ÇE:

çendan: gerçi, her ne kadar.

ittisal: temas, yakınlık.

Kurûn-u Ulâ: İlk Çağ.

küre-i arz: dünya.

mim’siz medeniyet: başındaki “mim” harfi düşünce “deniyet” olan ve “alçaklık” anlamına gelen medeniyet.