"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Dil, din, vatan münasebetine bakılmalı

Risale-i Nur'dan
15 Haziran 2020, Pazartesi

Altıncı Mesele

Menfî milliyette ve unsuriyet fikrinde ifrat edenlere deriz ki:

Evvelâ: Şu dünya yüzü, hususan şu memleketimiz, eski zamandan beri çok muhaceretlere ve tebeddülâta maruz olmakla beraber merkez-i hükûmet-i İslâmiye bu vatanda teşkil olduktan sonra akvam-ı saireden pervane gibi çokları içine atılıp tavattun etmişler. İşte bu halde Levh-i Mahfuz açılsa ancak hakikî unsurlar birbirinden tefrik edilebilir. Öyle ise hakikî unsuriyet fikrine hareketi ve hamiyeti bina etmek, manasız ve hem pek zararlıdır. 

Onun içindir ki menfî milliyetçilerin ve unsuriyetperverlerin reislerinden ve dine karşı pek lâkayt birisi, mecbur olmuş, demiş: “Dil, din bir ise millet birdir.”

Madem öyledir; hakikî unsuriyete değil, belki dil, din, vatan münasebatına bakılacak. Eğer üçü bir ise, zaten kuvvetli bir millet; eğer biri noksan olursa, tekrar milliyet dairesine dahildir.

Saniyen: İslâmiyetin mukaddes milliyeti, bu vatan evlâdının hayat-ı içtimaiyesine kazandırdığı yüzer fâideden iki fâideyi misal olarak beyan edeceğiz.

• Birincisi: Şu devlet-i İslâmiye yirmi otuz milyon iken, bütün Avrupa’nın büyük devletlerine karşı hayatını ve mevcudiyetini muhafaza ettiren, şu devletin ordusundaki nur-u Kur’ân’dan gelen şu fikirdir: “Ben ölsem şehidim, öldürsem gaziyim.” Kemâl-i şevk ile ve aşk ile ölümün yüzüne gülerek istikbal etmiş, daima Avrupa’yı titretmiş. Acaba dünyada basit fikirli, sâfî kalpli olan neferatın ruhunda şöyle ulvî fedakârlığa sebebiyet verecek hangi şey gösterilebilir? Hangi hamiyet onun yerine ikame edilebilir ve hayatını ve bütün dünyasını severek ona feda ettirebilir?

• İkincisi: Avrupa’nın ejderhaları (büyük devletleri) her ne vakit şu devlet-i İslâmiyeye bir tokat vurmuşlarsa, üç yüz elli milyon İslâm’ı ağlatmış ve inletmiş. Ve o müstemlekât sahipleri, onları inletmemek ve sızlatmamak için elini çekmiş, elini kaldırırken indirmiş. Şu hiçbir cihette istisgar edilmeyecek manevî ve daimî bir kuvvetü’z-zahr yerine hangi kuvvet ikame edilebilir, gösterilsin. Evet, o azîm manevî kuvvetü’z-zahrı menfî milliyet ile ve istiğnakârâne hamiyet ile gücendirmemeli.

Mektubat, s. 380

LÛ­GAT­ÇE:

akvam-ı saire: Diğer kavimler, diğer milletler.

hamiyet: Millet, bayrak, vatan gibi değerleri koruma duygusu ve gayreti.

hayat-ı içtimaiye: Sosyal hayat, toplum hayatı.

istiğnakârâne: İhtiyaç duymaksızın.

istisgar etmek: Küçümsemek, küçük görmek.

kuvvetü’z-zahr: Yardımcı kuvvet, yedek kuvvet.

Levh-i Mahfuz:  Her şeyin bütün ayrıntılarıyla yazıldığı kader levhası, Allah’ın ilminin bir adı.

merkez-i hükûmet-i İslâmiye: İslâmî hükümet merkezi.

muhaceret: Göç etme.

münasebat: Münasebetler, ilgiler, ilişkiler.

müstemlekât: Müstemlekeler, sömürgeler, işgal edilerek zorla sahip olunmuş memleketler.

tavattun etmek: Vatan edinmek, yerleşmek.

tebeddülât: Tebeddüller, değişiklikler.

tefrik etmek: Birbirinden ayırmak.

unsur: Irk, millet.

unsuriyet: Irkçılık.

unsuriyetperver: Milliyetini aşırı seven, ırkçı.

Okunma Sayısı: 140
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yazar Taşgetiren sordu: Kol kola girenler neden bedel ödemiyor?

    'Bu bir uyandırma alarmı'

    Bingöl'deki depreme ilişkin Kandilli Rasathanesi'nden açıklama

    Oktay, deprem bölgesine ilişkin son gelişmeleri paylaştı

    Ordu'da otel inşaatında çökme: 1 işçi öldü, 8 işçi yaralandı

    Bingöl - Karlıova'da son durum?

    Vaka sayıları yeniden yükselişe geçti... Bakan Koca uyardı!

    Milyonlarca çocuk, çocuk işçiliğine sürüklenebilir

    ‘Plastik yağmuru’ tabiatı tehdit ediyor

    Yeni sistem hukuk sorunlarını ağırlaştırdı

    Gerçek işsizlik oranı yüzde 23

    Düğünleri ertelenmesin

    Şükretmeyi öğrendik

    Küresel salgının merkezi ABD'den son gelişmeler?

    Denize girerken bu kurallara dikkat!

    Ayasofya ibadete açılsın

    DP’den Gökçek için suç duyurusu

    Kutsal mekanlarda tahrik devam ediyor!

    Balıkesir'den üzücü haber!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yazar Taşgetiren sordu: Kol kola girenler neden bedel ödemiyor?
    Ali FERŞADOĞLU

    Koronavirüs vesvesesiyle “gem” vurmak mı istiyorlar?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Olmayan sûikasta onlarca idam
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Yaza girerken
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Korona korkusu
    Süleyman KÖSMENE

    İbadetin emir için yapılması ne demektir?
    Genel

    Av. Bekir Berk’i rahmetle anıyoruz
    Risale-i Nur'dan

    Dil, din, vatan münasebetine bakılmalı
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman’ın seksen-doksan cilt kitabı ezberlemesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.