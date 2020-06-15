Dil, din, vatan münasebetine bakılmalı

Altıncı Mesele

Menfî milliyette ve unsuriyet fikrinde ifrat edenlere deriz ki:

Evvelâ: Şu dünya yüzü, hususan şu memleketimiz, eski zamandan beri çok muhaceretlere ve tebeddülâta maruz olmakla beraber merkez-i hükûmet-i İslâmiye bu vatanda teşkil olduktan sonra akvam-ı saireden pervane gibi çokları içine atılıp tavattun etmişler. İşte bu halde Levh-i Mahfuz açılsa ancak hakikî unsurlar birbirinden tefrik edilebilir. Öyle ise hakikî unsuriyet fikrine hareketi ve hamiyeti bina etmek, manasız ve hem pek zararlıdır.

Onun içindir ki menfî milliyetçilerin ve unsuriyetperverlerin reislerinden ve dine karşı pek lâkayt birisi, mecbur olmuş, demiş: “Dil, din bir ise millet birdir.”

Madem öyledir; hakikî unsuriyete değil, belki dil, din, vatan münasebatına bakılacak. Eğer üçü bir ise, zaten kuvvetli bir millet; eğer biri noksan olursa, tekrar milliyet dairesine dahildir.

Saniyen: İslâmiyetin mukaddes milliyeti, bu vatan evlâdının hayat-ı içtimaiyesine kazandırdığı yüzer fâideden iki fâideyi misal olarak beyan edeceğiz.

• Birincisi: Şu devlet-i İslâmiye yirmi otuz milyon iken, bütün Avrupa’nın büyük devletlerine karşı hayatını ve mevcudiyetini muhafaza ettiren, şu devletin ordusundaki nur-u Kur’ân’dan gelen şu fikirdir: “Ben ölsem şehidim, öldürsem gaziyim.” Kemâl-i şevk ile ve aşk ile ölümün yüzüne gülerek istikbal etmiş, daima Avrupa’yı titretmiş. Acaba dünyada basit fikirli, sâfî kalpli olan neferatın ruhunda şöyle ulvî fedakârlığa sebebiyet verecek hangi şey gösterilebilir? Hangi hamiyet onun yerine ikame edilebilir ve hayatını ve bütün dünyasını severek ona feda ettirebilir?

• İkincisi: Avrupa’nın ejderhaları (büyük devletleri) her ne vakit şu devlet-i İslâmiyeye bir tokat vurmuşlarsa, üç yüz elli milyon İslâm’ı ağlatmış ve inletmiş. Ve o müstemlekât sahipleri, onları inletmemek ve sızlatmamak için elini çekmiş, elini kaldırırken indirmiş. Şu hiçbir cihette istisgar edilmeyecek manevî ve daimî bir kuvvetü’z-zahr yerine hangi kuvvet ikame edilebilir, gösterilsin. Evet, o azîm manevî kuvvetü’z-zahrı menfî milliyet ile ve istiğnakârâne hamiyet ile gücendirmemeli.

Mektubat, s. 380



LÛ­GAT­ÇE:

akvam-ı saire: Diğer kavimler, diğer milletler.

hamiyet: Millet, bayrak, vatan gibi değerleri koruma duygusu ve gayreti.

hayat-ı içtimaiye: Sosyal hayat, toplum hayatı.

istiğnakârâne: İhtiyaç duymaksızın.

istisgar etmek: Küçümsemek, küçük görmek.

kuvvetü’z-zahr: Yardımcı kuvvet, yedek kuvvet.

Levh-i Mahfuz: Her şeyin bütün ayrıntılarıyla yazıldığı kader levhası, Allah’ın ilminin bir adı.

merkez-i hükûmet-i İslâmiye: İslâmî hükümet merkezi.

muhaceret: Göç etme.

münasebat: Münasebetler, ilgiler, ilişkiler.

müstemlekât: Müstemlekeler, sömürgeler, işgal edilerek zorla sahip olunmuş memleketler.

tavattun etmek: Vatan edinmek, yerleşmek.

tebeddülât: Tebeddüller, değişiklikler.

tefrik etmek: Birbirinden ayırmak.

unsur: Irk, millet.

unsuriyet: Irkçılık.

unsuriyetperver: Milliyetini aşırı seven, ırkçı.