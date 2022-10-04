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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EKİM 2022 SALI - YIL: 53

Din, resmî muamelât suretine sokulmaz

Risale-i Nur'dan
04 Ekim 2022, Salı
İkinci Mesele

Ehl-i dünya diyorlar ki: “Bize ahkâm-ı dîniyeyi ve hakaik-ı İslâmiyeyi talim edecek resmî bir dairemiz var. Sen ne salâhiyetle neşriyat-ı dîniye yapıyorsun? Sen madem nefye mahkûmsun; bu işlere karışmaya hakkın yok.”

Elcevap: Hak ve hakikat inhisar altına alınmaz. İman ve Kur’ân nasıl inhisar altına alınabilir? Siz dünyanızın usulünü, kanununu inhisar altına alabilirsiniz. Fakat hakaik-ı imaniye ve esâsât-ı Kur’âniye, resmî bir şekilde ve ücret mukabilinde, dünya muamelâtı suretine sokulmaz. Belki bir mevhibe-i İlâhiye olan o esrar, halis bir niyetle ve dünyadan ve huzuzat-ı nefsaniyeden tecerrüd etmek vesilesiyle o feyizler gelebilir.

Hem de sizin o resmî daireniz dahi memlekette iken beni vaiz kabul etti, tayin etti. Ben o vaizliği kabul ettim, fakat maaşını terk ettim. Elimde vesikam var. Vaizlik, imamlık vesikasıyla her yerde amel edebilirim. Çünkü benim nefyim haksız olmuştur. Hem menfîler madem iade edildi; eski vesikalarımın hükmü bâkîdir.

Saniyen: Yazdığım hakaik-ı imaniyeyi doğrudan doğruya nefsime hitap etmişim. Herkesi davet etmiyorum; belki ruhları muhtaç ve kalpleri yaralı olanlar, o edviye-i Kur’âniyeyi arayıp buluyorlar. Yalnız, medar-ı maişetim için, yeni huruf çıkmadan evvel, haşre dair bir risalemi tab’ ettirdim. Bunu da, bana karşı insafsız eski vali, o risaleyi tetkik edip, tenkit edecek bir cihet bulamadığı için ilişemedi.

Üçüncü Mesele

Benim bazı dostlarım, ehl-i dünya bana şüpheli baktıkları için, ehl-i dünyaya hoş görünmek için benden zâhiren teberrî ediyorlar, belki tenkit ediyorlar. Halbuki kurnaz ehl-i dünya, bunların teberrîsini ve bana karşı içtinaplarını, o ehl-i dünyaya sadakate değil, belki bir nevi riyâya, vicdansızlığa hamledip, o dostlarıma karşı fena nazarla bakıyorlar.

Ben de derim: Ey ahiret dostlarım! Benim Kur’ân’a hizmetkârlığımdan teberrî edip kaçmayınız. Çünkü inşaallah benden size zarar gelmez. Eğer faraza musibet gelse veya bana zulmedilse, siz benden teberrî ile kurtulamazsınız. O hal ile musibete ve tokada daha ziyade istihkak kesb edersiniz. Hem ne var ki evhama düşüyorsunuz?

Mektubat, On Altıncı Mektub, s. 86

LÛ­GAT­ÇE:

ahkâm-ı dîniye: dine ait hükümler, esaslar.

edviye-i Kur’âniye: Kur’ân’ın 

devaları, ilâçları.

esâsât-ı Kur’âniye: Kur’ân esasları.

esrar: sırlar.

hakaik-ı imaniye: iman hakikatleri.

huzuzat-ı nefsaniye: nefsin hoşuna giden zevk ve hazlar.

içtinap: çekinme, kaçınma.

inhisar altına almak: yalnız bir şeye ait kılmak, tekeline almak.

medar-ı maişet: geçim kaynağı.

mevhibe-i İlâhiye: Cenab-ı Hakkın ihsan ve hediyesi.

muamelât: muameleler, işlemler, 

davranışlar.

nefiy: sürgün, bir yerde ikamete 

mecbur etme.

neşriyat-ı dîniye: dinî yayıncılık, 

dini yayma.

teberrî: uzaklaşma.

tecerrüd: soyutlanma, sıyrılma.

vesika: belge, izin kâğıdı.

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