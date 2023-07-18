"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Dünya barışı, İslâm'ın hakikatleriyle mümkün

Risale-i Nur'dan
18 Temmuz 2023, Salı
Biliniz ki bizim muradımız, medeniyetin mehasini ve beşere menfaati bulunan iyilikleridir.

Yoksa, medeniyetin günahları, seyyiatları değil ki; ahmaklar o seyyiatları, o sefahetleri mehasin zannedip, taklit edip, malımızı harap ettiler. Ve dini rüşvet verip, dünyayı da kazanamadılar. Medeniyetin günahları iyiliklerine galebe edip, seyyiatı hasenatına râcih gelmekle, beşer iki harb-i umumî ile iki dehşetli tokat yiyip, o günahkâr medeniyeti zîr ü zeber edip öyle bir kustu ki yeryüzünü kanla bulaştırdı. İnşaallah istikbaldeki İslâmiyet’in kuvvetiyle, medeniyetin mehasini galebe edecek, zemin yüzünü pisliklerden temizleyecek, sulh-u umumîyi de temin edecek.

Evet, Avrupa’nın medeniyeti fazilet ve hüda üstüne tesis edilmediğinden, belki heves ve heva, rekabet ve tahakküm üzerine bina edildiğinden, şimdiye kadar medeniyetin seyyiatı hasenatına galebe edip, ihtilâlci komitelerle kurtlaşmış bir ağaç hükmüne girdiği cihetle, Asya medeniyetinin galebesine kuvvetli bir medar, bir delil hükmündedir ve az vakitte galebe edecektir.

Acaba istikbale karşı ehl-i iman ve İslâm için böyle maddî ve manevî terakkiyata vesile ve kuvvetli, sarsılmaz esbab varken ve demiryolu gibi istikbal saadetine yol açıldığı hâlde, nasıl me’yus olup yeise düşüyorsunuz ve âlem-i İslâm’ın kuvve-i maneviyesini kırıyorsunuz? Ve yeis ve ümitsizlikle zannediyorsunuz ki “Dünya herkese ve ecnebîlere terakkî dünyasıdır, fakat yalnız bîçare ehl-i İslâm için tedenni dünyası oldu” diye pek yanlış bir hataya düşüyorsunuz.

Madem meylü’l-istikmal (tekâmül meyli) kâinatta fıtrat-ı beşeriyede fıtraten derc edilmiş, elbette beşerin zulüm ve hatasıyla başına çabuk bir kıyamet kopmazsa, istikbalde hak ve hakikat, âlem-i İslâm’da nev-i beşerin eski hatiatına kefaret olacak bir saadet-i dünyeviyeyi de gösterecek inşaallah...

Evet, bakınız, zaman hatt-ı müstakim üzerine hareket etmiyor ki, mebde ve müntehası birbirinden uzaklaşsın. Belki küre-i arzın hareketi gibi bir daire içinde dönüyor. Bazen terakkî içinde yaz ve bahar mevsimi gösterir, bazen tedenni içinde kış ve fırtına mevsimini gösterir. Her kıştan sonra bir bahar, her geceden sonra bir sabah olduğu gibi nev-i beşerin dahi bir sabahı, bir baharı olacak inşaallah. Hakikat-i İslâmiyenin güneşi ile, sulh-u umumî dairesinde hakikî medeniyeti görmeyi rahmet-i İlâhiyeden bekleyebilirsiniz.

Eski Said Dönemi Eserleri, Hutbe-i Şamiye, s. 245

LÛ­GAT­ÇE:

esbab: sebepler.

fıtrat-ı beşeriye: insanlığın fıtratı, yaratılışı.

hasenat: iyilikler, güzellikler.

hatt-ı müstakim: dosdoğru yol, düz çizgi.

hüda: doğru yol; doğruluk.

me’yus: ümitsiz.

mebde: başlangıç.

mehasin: güzellikler, iyilikler.

münteha: nihayet, son.

râcih gelmek: üstün gelmek.

sefahet: haram zevk ve eğlencelere aşırı derecede düşkünlük.

seyyiat: fenalıklar, kötülükler.

sulh-u umumî: genel barış, dünya barışı.

tedenni: gerileme, alçalma.

yeis: ümitsizlik.

zîr ü zeber: altüst, karmakarışık, darmadağın.

Okunma Sayısı: 1053
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Cenk Çalık

    18.7.2023 11:21:47

    "Bazen terakkî içinde yaz ve bahar mevsimi gösterir, bazen tedenni içinde kış ve fırtına mevsimini gösterir. Her kıştan sonra bir bahar, her geceden sonra bir sabah olduğu gibi nev-i beşerin dahi bir sabahı, bir baharı olacak inşaallah. Hakikat-i İslâmiyenin güneşi ile, sulh-u umumî dairesinde hakikî medeniyeti görmeyi rahmet-i İlâhiyeden bekleyebilirsiniz." Manevi buhran yaşayan beşeriyet bu müjdelere hasret. Tez zamanda bu müjdelere nail olmak duasıyla...

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Erdoğan: Neyi satacağımızı iyi biliriz

Marmara’nın altı da ısınıyor

Çalışanlar için en kötü 10 ülkeden biriyiz

Sığınmacı sayısı 5 milyona yaklaştı

Açlık sınırı 10 bin TL’yi geçti

Kapsül fabrikasında patlamayla ilgili inceleme başlatıldı

Çanakkale'deki yangında 31 hayvanı telef oldu

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden sıcaklık dalgalarında artış uyarısı

Avrupa Birliği, Türkiye gündemiyle toplanıyor

İngiltere'de tartışmalı "Yasa Dışı Göç Yasa Tasarısı" parlamentoda kabul edildi

Pensilvanya'da "tehlikeli madde" taşıyan tren raydan çıktı

İsrail'de ülke genelinde protestolar ve sivil itaatsizlik eylemleri başladı

Rusya’nın füze ve İHA saldırısı nedeniyle Odessa bölgesindeki liman hasar gördü

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun kapsül fabrikasında patlama

"Ukrayna’nın Kırım’a 28 İHA saldırısı engellendi"

Talim Tayfunu nedeniyle yaklaşık 230 bin kişi tahliye edildi

İskoçya'da ülke tarihindeki en büyük toplu balina ölümü

Hava kirliliği nedeniyle İran'da devlet kurumları tatil edildi

Diyarbakır Lice'de orman yangını

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

“100-150 kişi katıldı, 30 bin kişi atıldı”
Osman ZENGİN

1545’e 100 kaldı...
Süleyman KÖSMENE

Hicrî yeni yılınızı tebrikler ederiz
Risale-i Nur'dan

Hicret esnasında yaşanan mu’cizeler
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Cevher İLHAN

“Havuzu kurutup hazineyi boş bıraktılar
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Faruk ÇAKIR

Kim memnun?
M. Latif SALİHOĞLU

Küçük ile büyük zıt orantılı
Ali FERŞADOĞLU

Önce cehaletten ilme hicret etmeliyiz

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.