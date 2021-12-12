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12 ARALIK 2021 PAZAR - YIL: 52

Dünya nasıl manevî bir Cennet gibi olur?

Risale-i Nur'dan
12 Aralık 2021, Pazar

REMİZ

Arkadaş!

Dünyanın üç vechi vardır:

• Birisi, ahirete bakar; çünkü onun mezraasıdır.

• İkincisi, Esma-i Hüsnaya bakar; çünkü onların mektep ve tezgâhlarıdır.

• Üçüncüsü, kasden ve bizzat kendi kendine bakar. Bu vecihle insanların hevesatına, keyiflerine ve bu fânî hayatın tekâlifine medar olur.

Nur-u imanla dünyanın evvelki iki vechine bakmak, manevî bir Cennet gibi olur. Üçüncü vecih ise dünyanın fenâ yüzüdür ki, zâtî ve ehemmiyetli bir kıymeti yoktur.

REMİZ

Arkadaş!

İnsanın vücudu, bedeni, emvâl-i mîriyeden, bir neferin elinde bulunan bir hayvan gibidir. O nefer, o hayvanı beslemeye ve hizmetinde mükellef olduğu gibi, insan da o vücudu beslemeye mükelleftir.

Aziz kardeşlerim, burada bana bu sözü söylettiren, nefsimle olan bir münakaşamdır. 

Şöyle ki: Mehasiniyle mağrur olan nefsime dedim ki:

“Sen bir şeye mâlik değilsin. Nedir bu gururun?”

Dedi ki:

“Madem mâlik değilim, ben de hizmetini görmem.”

Dedim ki:

“Yahu bu sineğe bak! Gayet küçücük, zarif elleriyle kanatlarını, gözlerini siler, süpürür, her işini görür. Sen de lâakal onun kadar, vücuduna hizmet etmelisin” diye ikna ettim.

Takdis ederiz o Zatı ki, bu sineğe nezafeti ilhamen öğretir, bana da üstad yapar; ben de onun ile nefsimi ikna ve ilzam ederim.

REMİZ

İnsanı dalâletlere sürükleyen cihetlerden biri de şudur ki:

İsm-i Zâhir ile ism-i Bâtın’ın hükümleri ayrı ayrı oluyor; bunları birbirine karıştırıp mercilerini kaybetmek mahzurludur.

Kezalik, kudretin levazımı ile hikmetin levazımı bir değildir; birisine ait levazımatı ötekisinden talep etmek hatadır.

Ve keza, daire-i esbabın iktizası ile daire-i itikad ve tevhidin iktizası bir değildir; onu bundan istememeli.

Ve keza, kudretin taallûkatı ayrı, vücudun cilveleri veya sair sıfâtın tecelliyatı ayrıdır; birbirine iltibas edilmemeli. Meselâ, dünyada vücudun tedricîdir, berzahî âyinelerde ânî ve def’îdir. Çünkü icad ile tecellî arasında fark vardır.

Mesnevî-i Nuriye, s. 92-94

LÛ­GAT­ÇE:

daire-i esbab: Sebepler dairesi.

daire-i itikad ve tevhid: İnanç ve tevhid dairesi.

emvâl-i mîriye: Mirî malları, devlete ait olan mallar.

Esma-i Hüsna: Allah’ın isimleri.

ilzam: Susturma, cevap veremez hâle getirme.

ism-i Bâtın: Cenab-ı Hakk’ın her şeyin iç yüzünü bilen ve her şeyin gerçek yönünü var eden manasındaki ismi.

ism-i Zâhir: Cenab-ı Hakk’ın varlığının eserleriyle ve delilleriyle aşikâr ve görünür olduğunu ifade eden ismi.

lâakal: En azından, hiç olmazsa.

mâlik: Sahip.

mehasin: Güzellikler, iyilikler.

mezraa: Tarla, ekilecek yer.

nezafet: Temizlik.

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