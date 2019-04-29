"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 NİSAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

“Dünya öyle bir meta değil ki bir nizaa değsin”

Risale-i Nur'dan
29 Nisan 2019, Pazartesi
Bak, hakikatbin olan Hafız-ı Şirazî’yi dinle: “Dünya öyle bir meta değil ki bir nizaa değsin.” Çünkü fânî ve geçici olduğundan, kıymetsizdir.

Eğer adavet hasedden gelse, o bütün bütün azaptır. Çünkü hased evvelâ hâsidi ezer, mahveder, yandırır. Mahsud hakkında zararı ya azdır veya yoktur.

Hasedin çaresi: Hâsid adam, hased ettiği şeylerin akıbetini düşünsün. Tâ anlasın ki rakibinde olan dünyevî hüsün ve kuvvet ve mertebe ve servet fânîdir, muvakkattır; fâidesi az, zahmeti çoktur. Eğer uhrevî meziyetler ise, zaten onlarda hased olamaz. Eğer onlarda dahi hased yapsa, ya kendisi riyakârdır; ahiret malını dünyada mahvetmek ister. Veyahut mahsudu riyakâr zanneder, haksızlık eder, zulmeder.

Hem ona gelen musîbetlerden memnun ve nimetlerden mahzun olup, kader ve rahmet-i İlâhiyeye, onun hakkında ettiği iyiliklerden küsüyor. Âdeta kaderi tenkit ve rahmete itiraz ediyor. Kaderi tenkit eden, başını örse vurur, kırar; rahmete itiraz eden, rahmetten mahrum kalır.

Acaba, bir gün adavete değmeyen bir şeye bir sene kin ve adavetle mukabele etmeyi hangi insaf kabul eder; bozulmamış hangi vicdana sığar?

Halbuki mü’min kardeşinden sana gelen bir fenalığı bütün bütün ona verip onu mahkûm edemezsin. 

Çünkü: 

Evvelâ: Kaderin onda bir hissesi var. Onu çıkarıp, o kader ve kaza hissesine karşı rıza ile mukabele etmek gerektir.

Saniyen: Nefis ve şeytanın hissesini de ayırıp, o adama adavet değil, belki nefsine mağlûp olduğundan acımak ve nedamet edeceğini beklemek.

Salisen: Sen kendi nefsinde görmediğin veya görmek istemediğin kusurunu gör, bir hisse de ona ver.

Sonra, bâkî kalan küçük bir hisseye karşı, en selâmetli ve en çabuk hasmını mağlûp edecek af ve safh ile ve ulüvvücenaplıkla mukabele etsen, zulümden ve zarardan kurtulursun. Yoksa sarhoş ve divane olan ve şişeleri ve buz parçalarını elmas fiyatıyla alan cevherci bir Yahudi gibi, beş paraya değmeyen fânî, zâil, muvakkat, ehemmiyetsiz umur-u dünyeviyeye, güya ebedî dünyada durup ebedî beraber kalacak gibi, şedîd bir hırs ile ve daimî bir kin ile mütemadiyen bir adavetle mukabele etmek sîga-i mübalâğa ile bir zalûmiyettir veya bir sarhoşluktur ve bir nevi divaneliktir.

İşte hayat-ı şahsiyece bu derece muzır olan adavete ve fikr-i intikama, eğer şahsını seversen yol verme ki kalbine girsin. Eğer kalbine girmiş ise, onun sözünü dinleme. 

Bak, hakikatbin olan Hafız-ı Şirazî’yi dinle: “Dünya öyle bir meta değil ki bir nizaa değsin.” Çünkü fânî ve geçici olduğundan, kıymetsizdir. Koca dünya böyle ise, dünyanın cüz’î işleri ne kadar ehemmiyetsiz olduğunu anlarsın.

Hem demiş: “İki cihanın rahat ve selâmetini iki harf tefsir eder, kazandırır: Dostlarına karşı mürüvvetkârâne muaşeret ve düşmanlarına sulhkârâne muamele etmektir.”

Mektubat, Yirmi İkinci Mektub, s. 313-314

Lûgatçe:

adavet: Düşmanlık.

hased: Kıskançlık, çekememezlik.

hâsid: Hased eden, kıskanan.

hüsün: Güzellik.

mahsud: Hased edilen, kıskanılan.

meta: Mal, sermaye.

muaşeret: Birlikte yaşayıp iyi geçinme, görgü.

mürüvvetkârâne: İyilikle, cömertlikle.

niza: Kavga.

safh: Bağışlama, hoş karşılama.

sîga-i mübalâğa: Abartı kipi, mübalâğa sîgası; bir şeyin pek mühim veya çok fazla olduğunu ifade eden kelime hâli.

sulhkârâne: Barışık, barış içinde.

şedîd: Şiddetli, sert.

uhrevî: Ahirete ait, ahiret âlemiyle ilgili.

ulüvvücenaplık: Alicenaplık, kerem ve cömertlik.

umur-u dünyeviye: Dünya işleri.

zâil: Zeval bulan, sona eren.

Yeni Asya EuroNur

Etiketler: Risale-i Nur, Bediüzzaman
Okunma Sayısı: 312
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    CHP: Toplumu terörize etmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz

    Hukuk devletine dönüş AB yolunu açar

    3 Büyük şehirde ekmeğe zam

    Esenyurt Belediye Başkanı: Evlerde oturulmasında bir sorun yok

    İspanya'da seçimleri sosyalistler kazandı

    'Artık ülke gündemine dönün'

    Çorlu’lu aileler soruyor: Sadece dört kişi mi sorumlu?

    Kahvaltı, ölüm riskini azaltır

    Dil konusunda hassas olunmalı

    Kur’ân-ı Kerîm’e gönülden teslim olmalı

    Döviz mevduatı 20 milyar dolar arttı

    Beşiktaş - Ankaragücü maçında çocuklar için sessiz çığlık

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Portekiz'e tepki

    Zarif: Nükleer Silahların Önlenmesi Anlaşması'ndan çekilebiliriz

    TİSK'ten kıdem tazminatı açıklaması

    Sri Lanka'daki çatışmalarda 6'sı çocuk 15 kişi öldü

    "Ben kaybedilmiş bir seçimi kazanmak için uğraşacak bir insan değilim''

    Endonezya'da sel ve toprak kayması: 12 ölü

    Küçükbaş hayvancılık için Antalya'da toplanılacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hukuk devletine dönüş AB yolunu açar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    O zaman öyleydi, şimdi böyle mi yani?
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Alan da pişman, almayan da…
    Mehmet KARA

    Sakin olun!
    Genel

    CHP: Toplumu terörize etmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cenazede birleş(me)mek
    Risale-i Nur'dan

    “Dünya öyle bir meta değil ki bir nizaa değsin”
    Cevher İLHAN

    Endişede dünyada dördüncü ülke!
    Süleyman KÖSMENE

    Peygamberler her zaman diridir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.