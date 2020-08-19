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19 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Dünya sarayının damındaki yıldız lambaları

Risale-i Nur'dan
19 Ağustos 2020, Çarşamba
Bir kısmı, kozmoğrafyanın dediğine bakılsa Küre-i Arz’dan bin defa büyük ve top güllesinden yetmiş defa sür’atli hareket ettikleri halde, intizamını bozmuyor, birbirine çarpmıyor, sönmüyor, yanmak maddeleri tükenmiyor.

Hem nasıl ki, dört yüz bin millet, içinde bulunan ve her milletin istediği erzakı ayrı ve istimal ettiği silâhı ayrı ve giydiği elbisesi ayrı ve talimatı ayrı ve terhisatı ayrı olan bir ordunun mu’cizekâr bir kumandanı, tek başıyla bütün o ayrı ayrı milletlerin ayrı ayrı erzaklarını ve çeşit çeşit eslihalarını ve elbiselerini ve cihâzâtlarını, hiçbirini unutmayarak ve şaşırmayarak verdiği o acib ordu ve ordugâh, şüphesiz, bedâhetle, o harika kumandanı gösterir, takdirkârâne sevdirir. Aynen öyle de, zemin yüzünün ordugâhında ve her baharda yeniden silâh altına alınmış bir yeni ordu-yu Sübhanîde, nebatat ve hayvanat milletlerinden dört yüz bin nev’in çeşit çeşit elbise, erzak, esliha, talim, terhisleri gayet mükemmel ve muntazam ve hiçbirini unutmayarak ve şaşırmayarak bir tek kumandan-ı a’zam tarafından veri- len Küre-i Arz’ın bahar ordugâhı, ne derece mezkûr insan ordu ve ordugâhından büyük ve mükemmel ise sizin okuyacağınız fenn-i askerî mikyasıyla dikkatli ve aklı başında olanlara o derece Küre-i Arz’ın Hâkim’ini ve Rabbini ve Müdebbir’ini ve Kumandan-ı Akdes’ini hayretler ve takdislerle bildirir ve tahmid ve tesbihle sevdirir.

Hem nasıl ki, bir harika şehirde, milyonlar elektrik lambaları, hareket ederek her yeri gezerler; yanmak maddeleri tükenmiyor bir tarzdaki elektrik lambaları ve fabrikası, şeksiz, bedâhet­le, elektriği idare eden ve seyyar lambaları yapan ve fabrikayı kuran ve iştial maddelerini getiren bir mu’cizekâr ustayı ve fevkalâde kudretli bir elektrikçiyi hayretler ve tebriklerle tanıttırır, yaşasınlar ile sevdirir. Aynen öyle de, bu âlem şehrinde, Dünya sarayının damındaki yıldız lambaları, bir kısmı, kozmoğrafyanın dediğine bakılsa Küre-i Arz’dan bin defa büyük ve top güllesinden yetmiş defa sür’atli hareket ettikleri halde, intizamını bozmuyor, birbirine çarpmıyor, sönmüyor, yanmak maddeleri tükenmiyor. Okuduğunuz kozmoğrafyanın dediğine göre, Küre-i Arz’dan bir milyon defadan ziyade büyük ve bir milyon seneden ziyade yaşayan ve bir misafirhane-i Rahmaniyede bir lamba ve soba olan Güneş’imizin yanmasının devamı için her gün Küre-i Arz’ın denizleri kadar gaz yağı ve dağları kadar kömür veya bin arz kadar odun yığınları lâzımdır ki, sönmesin. Ve onu ve onun gibi ulvî yıldızları gaz yağsız, odunsuz, kömürsüz yandıran ve söndürmeyen ve beraber ve çabuk gezdiren ve birbirine çarptırmayan bir nihayetsiz kudreti ve saltanatı, ışık parmaklarıyla göste- ren bu kâinat şehr-i muhteşemindeki Dünya sarayının elektrik lambaları ve idareleri, ne derece o misalden daha büyük, daha mükemmeldir, o derecede, sizin okuduğunuz veya okuyacağınız fenn-i elektrik mikyasıyla, bu meşher-i a’zam-ı kâinatın Sultan’ını, Münevvir’ini, Müdebbir’ini, Sâni’ini o nurânî yıldızları şahid göstererek tanıttırır, tesbihatla, takdisatla sevdirir, perestiş ettirir.

Asâ-yı Musa, s. 35

LÛ­GAT­ÇE:

bedâhetle: Apaçık bir şekilde.

esliha: Silâhlar.

iştial: Tutuşma, tutuşup yanma, parlama, alevlenme.

kozmoğrafya: Astronominin, matematik ve fiziğin yalnız temel kavramlarından yararlanarak belli başlı olaylarını ele alan dalı.

küre-i arz: Yer küre, dünya.

meşher-i a’zam-ı kâinat: Pek büyük kâinat sergisi.

Müdebbir: İdare eden, ilmiyle her şeyin sonunu görüp ona göre hikmetle iş yapan Allah.

Münevvir: Tenvir eden, nurlandıran, aydınlatan.

perestiş: Tapma, aşırı derecede sevme, meftunluk.

Sâni: Her şeyi sanatlı olarak yaratan Allah.

şeksiz: Şüphesiz.

tahmid: Elhamdülillâh deme, bütün övgünün ve hamdin yalnız Allah’a ait olduğunu söyleme.

Etiketler: Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursi
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