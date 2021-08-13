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13 AĞUSTOS 2021 CUMA - YIL: 52

Ehl-i Beyte sevginin ölçüsü

Risale-i Nur'dan
13 Ağustos 2021, Cuma
Hem, nakl-i sahih-i kat’î ile, [Resul-i Ekrem (asm),] İmam-ı Ali’ye (ra) demiş:

“Sende, Hazret-i İsâ (as) gibi, iki kısım insan helâkete gider: Birisi ifrat-ı muhabbet, diğeri ifrat-ı adâvetle. Hazret-i İsâ’ya, Nasrânî, muhabbetinden, hadd-i meşrudan tecavüzle (hâşâ) ‘ibnullah’ dediler. Yahudi, adâvetinden çok tecavüz ettiler, nübüvvetini ve kemâlini inkâr ettiler. Senin hakkında da, bir kısım, hadd-i meşrûdan tecavüz edecek, muhabbetinden helâkete gidecektir. ‘Lehüm nebzün yükâlü lehümü’r-râfızıyyeh’ [Onların bir lâkabı vardır ki, onlara Rafizî denir. (Müsned, 1:103.)]” demiş. “Bir kısmı, senin adâvetinden çok ileri gidecekler. Onlar da Havâriçtir ve Emevîlerin müfrit bir kısım taraftarlarıdır ki, onlara ‘Nâsibe’ denilir.”

Eğer denilse: “Âl-i Beyte muhabbeti Kur’ân emrediyor. Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm çok teşvik etmiş. O muhabbet, Şîalar için belki bir özür teşkil eder. Çünkü, ehl-i muhabbet bir derece ehl-i sekirdir. Niçin Şîalar, hususan Râfızîler o muhabbetten istifade etmiyorlar, belki işaret-i Nebeviye ile o fart-ı muhabbete mahkûmdurlar?”

Elcevap: Muhabbet iki kısımdır.

Biri: Mânâ-yı harfiyle, yani Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm hesabına, Cenâb-ı Hak namına, Hazret-i Ali ile Hasan ve Hüseyin ve Âl-i Beyti sevmektir. Şu muhabbet, Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın muhabbetini ziyadeleştirir, Cenâb-ı Hakkın muhabbetine vesile olur. Şu muhabbet meşrûdur, ifratı zarar vermez, tecavüz etmez, başkalarının zemmini ve adâvetini iktiza etmez.

İkincisi: Mânâ-yı ismiyle muhabbettir. Yani bizzat onları sever. Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâmı düşünmeden, Hazret-i Ali’nin kahramanlıklarını ve kemâlini ve Hazret-i Hasan ve Hüseyin’in yüksek faziletlerini düşünüp sever. Hattâ Allah’ı bilmese de, Peygamberi tanımasa da, yine onları sever. Bu sevmek, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın muhabbetine ve Cenâb-ı Hakk’ın muhabbetine sebebiyet vermez. Hem ifrat olsa, başkaların zemmini ve adâvetini iktiza eder.

İşte, işaret-i Nebeviye ile, Hazret-i Ali hakkında ziyade muhabbetlerinden, Hazret-i Ebû Bekri’s-Sıddık ile Hazret-i Ömer’den teberri ettiklerinden, hasârete düşmüşler. Ve o menfî muhabbet, sebeb-i hasârettir.

Mektubat, On Dokuzuncu Mektub, s. 182

LÛ­GAT­ÇE:

ifrat-ı muhabbet: Aşırı derecede sevgi beslemek.

ifrat-ı adâvet: Aşırı derecede düşmanlık etmek.

Nasrânî: Hıristiyan.

ibnullah: Allah’ın oğlu.

nübüvvet: Peygamberlik.

hadd-i meşru: Meşrû sınır.

Râfızî: Hz. Ali’ye olan sevgilerinde meşru sınırı aşarak aşırıya gidenler.

Havâriç: Hariciler.

ehl-i sekir: İlâhî bir tecelli ile kendinden geçme hâli, manevi sarhoşluk.

fart-ı muhabbet: Aşırı muhabbet, ifrat derecesinde sevmek.

zemm: Çekiştirmek, kötülemek, ayıplamak.

teberri: Uzaklaşma, kaçınma.

hasâret: Zarar, hüsran.

sebeb-i hasâret: Zarar sebebi.

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