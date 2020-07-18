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24 EKİM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Ehl-i hakkın ihtilâf marazının merhemi ve ilâcı

Risale-i Nur'dan
18 Temmuz 2020, Cumartesi 00:21

BEŞİNCİ SEBEP

Ehl-i hidayetin ihtilâfı ve adem-i ittifakı zaaflarından olmadığı gibi, ehl-i dalâletin kuvvetli ittifakı da kuvvetlerinden değildir. Belki ehl-i hidayetin ittifaksızlığı, iman-ı kâmilden gelen nokta-i istinad ve nokta-i istinaddan neş’et eden kuvvetten ileri geldiği gibi; ehl-i gaflet ve ehl-i dalâletin ittifakları, kalben nokta-i istinad bulmadıkları itibarıyla zaaf ve aczlerinden ileri gelmiştir. Çünkü zayıflar ittifaka muhtaç oldukları için kuvvetli ittifak ederler. Kavîler, ihtiyacı tam hissetmediklerinden, ittifakları zayıftır. Aslanlar, tilkiler gibi ittifaka muhtaç olmadıkları için ferdî yaşıyorlar. Yabanî keçiler, kurtlardan muhafaza için bir sürü teşkil ederler.

Demek zayıfların cemiyeti ve şahs-ı manevîsi kavî olduğu gibi, (HÂŞİYE) kavîlerin cemiyeti ve şahs-ı manevîsi ise zayıftır. Bu sırra bir işaret-i latîfe ve zarif bir nükte-i Kur’âniyedir ki, ferman etmiş: “Ve kàle nisvetün fi’l-medîneti” [Şehirdeki birtakım kadınlar dedi: ... (Yusuf Sûresi: 30.)] Müenneslerin cemaatine, iki katlı müennes olduğu halde, müzekker fiili olan “kàle” buyurması; hem “Kàleti’l-a’râbu” [“Bedevîlerden bazıları, ‘iman ettik’ dediler” meali ile başlayan, Hucurat Sûresinin 14. âyeti.] buyurmakla, müzekkerlerin cemaatine, müennes fiili olan “kàlet” tabiriyle latîfâne işaret ediyor ki: Zayıf ve halim ve yumuşak kadınların cemiyeti kuvvetleşir, sertlik ve şiddet kesb edip bir nevi reculiyet kazanır. Müzekker fiilini iktiza ettiğinden “Ve kàle nisvetün” tabiriyle gayet güzel düşmüş. Erkekler ise hususan bedevî Arap olsa, kuvvetlerine güvendikleri için cemiyetleri zayıf olup hem ihtiyatkârlık hem yumuşaklık vaziyetini aldığından, bir nevi kadınlık hasiyeti takındıkları için müennes fiilini iktiza ettiğinden “Kàleti’l-a’râbu” müennes fiiliyle tabiri tam yerindedir.

Evet, ehl-i hak, gayet kuvvetli bir nokta-i istinad olan iman-ı billâhtan gelen tevekkül ve teslimle, başkalara arz-ı ihtiyaç edip muavenet ve yardımlarını istemez. İstese de gayet fedakârâne yapışmaz. Ehl-i dünya, dünya işlerinde hakikî nokta-i istinadlarından gaflet ettiklerinden, zaaf ve acze düşüp, şiddetli bir surette yardımcılara ihtiyacını hisseder; samimâne, belki fedakârâne ittifak ederler.

İşte ehl-i hak, ittifaktaki hak kuvvetini düşünmediklerinden ve aramadıklarından, haksız ve muzır bir netice olan ihtilâfa düşerler. Haksız ehl-i dalâlet ise, ittifaktaki kuvveti, aczleri vasıtasıyla hissettiklerinden, gayet mühim bir vesile-i makàsıd olan ittifakı elde etmişler.

İşte ehl-i hakkın bu haksız ihtilâf marazının merhemi ve ilâcı, “İhtilâfa düşmeyin; sonra cesaretiniz kırılır, kuvvetiniz de elden gider. (Enfal Sûresi: 46.)” ayetindeki şiddetli nehy-i İlâhî, “Birbirinizle iyilik ve takvada yardımlaşın... (Mâide Sûresi: 2.)” ayetinde, hayat-ı içtimaiyece gayet hikmetli emr-i İlâhîyi düstur-u hareket etmek; ve ihtilâfın İslâmiyete ne derece zararlı olduğunu ve ehl-i dalâletin ehl-i hakka galebesini ne derece teshil ettiğini düşünüp, kemal-i zaaf ve acz ile, o ehl-i hakkın kafilesine fedakârâne, samimâne iltihak etmektir, şahsiyetini unutmakla riya ve tasannudan kurtulup ihlâsı elde etmektir.

HÂŞİYE: Avrupa komiteleri içinde en şiddetlisi ve en tesirlisi ve bir cihette en kuvvetlisi, cins-i latif ve zayıf ve nazik olan kadınların Amerika’daki Hukuk ve Hürriyet-i Nisvan Komitesi olduğu, hem milletler içinde az ve zayıf olan Ermenilerin komitesi, gösterdikleri kuvvetli fedakârâne vaziyetle bu müddeamızı teyid ediyor.

Lem’alar, s. 267

LÛ­GAT­ÇE:

adem-i ittifak: İttifaksızlık, birlik oluşturmamak.

ehl-i dalâlet: Dalâlet ehli; hak yoldan ayrılanlar, iman ve İslâmiyet yolundan sapanlar.

ihtilaf: Anlaşmazlık, uyuşmazlık; ayrılık.

kavî: Kuvvetli, güçlü.

kesb etmek: Kazanmak.

maraz: Hastalık.

nehy-i İlâhî: Allah’ın yasaklaması, sakındırması.

nokta-i istinad: Dayanak noktası.

reculiyet: Erkeklik.

vesile-i makàsıd: Maksatlara ulaştıran vesile.

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  • Cenk çalık

    18.7.2020 13:14:10

    Zayıflık-güçlülüğün az veya çoğa bakarak ittifak edilmesine sebebiyet vermesi ya da vermemesini Üstadımız müthiş misallerle izah ediyor. Davanın hak olması bizi ihtilafa sebebiyet vermemeli. Zira enfal 46.ayetle tezat teşkil edilmemeli...

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